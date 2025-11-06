יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:49
כדורסל ישראלי

אליצור נתניה הודיעה על מינוי מאמן חדש לקבוצה

אריס ליקויאניס שעבד בפאוק סלוניקי ובפנאתינייקוס, יעמוד על הקווים במקום עידן אבשלום שיישאר כמנהל המקצועי. היווני יתחיל את דרכו נגד נס ציונה

|
אריס ליקויאניס (IMAGO)
אריס ליקויאניס (IMAGO)

אליצור נתניה שפתחה את עונת 2025/26 בליגת ווינר סל עם ניצחון אחד לעומת שלושה הפסדים, הודיעה היום (חמישי) כי היא מינתה מאמן חדש לקבוצה בדמות אריס ליקויאניס היווני, שיחליף למעשה את עידן אבשלום.

בנתניה הוסיפו על המאמן הנכנס: “ליקויאניס, בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנות אימון בליגות הבכירות באירופה, מגיע לנתניה לאחר עונה מוצלחת עם פניוניוס אתונה, עמה זכה באליפות ה-Elite League והוביל אותה בחזרה לליגת העל היוונית”.

היווני עוד היה מאמן ראשי בפאוק סלוניקי, בקולוסוס רודוס והולרגוס. עם שתי הקבוצות האחרונות העפיל לפלייאוף בליגת העל היוונית במשך מספר עונות רצופות. בנוסף, הוא שימש כעוזר מאמן בפנאתינייקוס.

עידן אבשלום (אורן בן חקון)עידן אבשלום (אורן בן חקון)

הנתניינתים הבהירו לגבי אבשלום: “עידן אבשלום, שאימן השנה באופן זמני (במקביל להיותו ג’נרל מנג’ר) ימשיך להיות הג’נרל מנג’ר של המועדון ויקדם את המועדון. מודים לעידן על המסירות, ההשקעה והתרומה הגדולה להצלחת המועדון לאורך השנים ומאחל לו ולאריס הצלחה. עידן ינהל את המשחק בשבת נגד מכבי תל אביב והצוות החדש יתחיל את דרכו במשחק החוץ בנס ציונה”.

