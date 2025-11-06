יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:46
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1520-2711ניימיכן8
1518-2011טוונטה אנסחדה9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
821-1411טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

עקץ? הסטורי של גלוך אחרי שהייטינחה פוטר

אחרי הפיטורים של מאמנו, שאף ביקר אותו בפומבי בעבר, הכוכב הישראלי שמשחק באייאקס העלה סטורי עם תמונה שלו מודה לאלוהים והוסיף אימוג'י של לב

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

זה היה באוויר כבר תקופה, אך היום (חמישי) אייאקס החליטה לעשות את המהלך ולפטר את מאמנה ג’ון הייטינחה, לו כידוע יחסים מורכבים עם כוכב הקבוצה אוסקר גלוך.

זמן קצר לאחר ההודעה הרשמית על עזיבת המאמן, גלוך בחר להעלות סטורי ללא כיתוב, עם תמונה שלו מודה לאלוהים והוסיף אימוג’י של לב ותודה, אך ללא מילים ובכך שמר על מיסתורין. למרות זאת, ברשתות פירשו זו כעקיצה למאמן.

כזכור, תחת הייטינחה הרכש הנוצץ של אייאקס מהקיץ לא קיבל אמון מלא, עלה מספר פעמים כמחליף בלבד ואף הוחלף מוקדם, כולל חילוף אחד לאחר פחות מחצי שעה של משחק בליגת האלופות.

הסטורי של אוסקר גלוך (אינסטגרם)הסטורי של אוסקר גלוך (אינסטגרם)

לאחרונה המאמן אף ביקר בפומבי את הישראלי, במה שהגביר את המתח. לאחר המשחק מול הירנביין אמר: “זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו. היו לו הרבה איבודי כדור ומצבים שבהם היה צריך להיות מכריע. הוא אמיץ ויש לו רצון, אבל הוא קיבל יותר מדי החלטות שגויות”.

כעת אייאקס תחפש לצאת לדרך חדשה לאחר פתיחת עונה מאכזבת במיוחד. היא במקום האחרון בליגת האלופות, ובמקום הרביעי בלבד בליגה ההולנדית במרחק 8 נקודות מהראשונה פיינורד. 

אוסקר גלוך וגאוסקר גלוך וג'ון הייטינחה, יחסים מורכבים (IMAGO)
