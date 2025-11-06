יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:47
ארבעה שחקני ק”ש ישחקו עם נבחרותיהם בפגרה

בנגורה יופיע לראשונה בגינאה, כשאוגריסה צפוי לערוך בכורה בפרו. מרטינס ואבו רומי ימריאו גם הם: "מאז עונת האליפות לא הייתה כמות כזו של שחקנים"

|
סקו בנגורה (עמרי שטיין)
סקו בנגורה (עמרי שטיין)

עירוני ק”ש תתארח ביום שבת ב-18:30 אצל עירוני טבריה, במשחק אותו מגדירים במועדון כ”משחק הכי חשוב העונה”, אלא שלצד זאת, במועדון יכולים להתגאות בשני דברים.

שחקני הבית של המועדון, דוגמת מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי, אריאל שרצקי, בילאל שאהין ועוד מספר שחקנים נוספים, וגם השחקנים הזרים שרובם בולטים בקבוצה דוגמת סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס ואדריאן אוגריסה.

אז ההצלחה של ק”ש עוד לא באה לידי בטבלה, אבל עדות מעניינת מגיעה מכיוון הנבחרות, כאשר במועדון התבשרו שלא פחות מארבעה שחקנים זומנו לנבחרות השונות לקראת פגרת הנבחרות הקרובה.

הקשר האחורי, סאקו בנגורה, קיבל זימון בכורה לנבחרת גינאה, כאשר גם אדריאן אוגריסה, צפוי לערוך בכורה בנבחרת פרו. אליהם ניתן להוסיף את כריסטיאן מרטינס, מוזמן קבוע לנבחרת פנמה ואת מוחמד אבו רומי, ששב לסגל הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.

“מאז עונת האליפות לא הייתה כמות כזאת של שחקנים בק”ש שמשחקים בנבחרות השונות, כשגם שי בן דוד ראוי לזימון ויכול לקבל אותו בעתיד. זה מראה משהו על המועדון”, אמרו היום בקריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
