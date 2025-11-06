יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:48
ליגה לאומית 25-26
2610-2911מכבי פ"ת1
228-1811מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1813-1411הפועל כפ"ס5
1716-1911הפועל ר"ג6
1717-1611הפועל כפר שלם7
169-1711מ.ס קריית ים8
1321-1811עירוני מודיעין9
1217-1711הפועל חדרה10
1213-1211הפועל עכו11
1225-1811מכבי יפו12
1018-811בני יהודה13
1018-811הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

עידו כהן בספק למשחק של מכבי פ"ת בנוף הגליל

הקשר סובל מרגישות בשריר התאומים ויעבור מבחן כשירות, כשאינברום נמצא בכוננות. למרות הניצחון: סלם יפתח במקום מעתוק: "רוצים לצאת לפגרה עם חיוך"

|
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

כשהיא עם רצף של שישה ניצחונות רצופים בליגה ופער די מבטיח מהמקום השלישי, מכבי פתח תקווה תצא מחר (שישי) לאצטדיון "גרין" כדי להתארח אצל הפועל נוף הגליל ולצאת במצב רוח טוב לפגרה.

החבורה של נועם שוהם מגיעה מעודדת לאחר הניצחון על הפועל רעננה ביום שני, אך יממה למשחק, קיים ספק גדול אם הקשר עידו כהן יוכל ליטול חלק בהתמודדות. השחקן הצעיר, שהפך לאחד הברומטרים החשובים בקבוצה, סובל מרגישות בשריר התאומים וצפוי לעבור מבחן כשירות לפני פתיחת המשחק.

אם לא יוכל לפתוח, אייל אינברום, שתורגל היום באימון בו כהן לא נטל חלק, יהיה זה שיוצב בקישור האחורי, כאשר שינוי נוסף יהיה חזרתו של אביב סלם ל-11, לאחר שגל מעתוק, שהוחלף במחצית מול רעננה, למרות שהקבוצה הובילה ובלט במשחקים האחרונים, יירד לספסל.

“אנחנו מתייחסים בשיא הרצינות לכל קבוצה ולכל משחק בליגה. רצף הניצחונות הוא טוב לסטטיסטיקה, אבל מבחינתנו המשחק הקרוב הוא הראשון שאנחנו צריכים לנצח. אנחנו רוצים לנצח ולצאת לפגרה הקצרה בחיוך עם סיפוק גדול על מה שעשינו עד עכשיו. נבוא צנועים ומחויבים כמו שבאנו עד עכשיו לכל המשחקים”, אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן (אייל אינברום), ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.

