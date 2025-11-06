לברון ג'יימס מתקרב להופעת בכורה העונה

אחד משחקני הכדורסל הטובים בכל הזמנים, לברון ג’יימס, מתקרב לחזרה לפרקט. ג’יימס, שטרם ערך הופעה העונה בליגה טובה בעולם עקב פציעה, יחזור להתאמן במשחקי חמישה על חמישה ומצבו ייבחן בשבוע – שבועיים הקרובים.

לא ברור מתי כוכבה של הלוס אנג’לס לייקרס יתאמן לראשונה עם מגע כיוון וקבוצתו יוצאת למסע משחקי חוץ, אליו הוא לא יצטרף. בעקבות כך, מסתמן כי במינימום הוא ישחק לראשונה העונה ב-18 לחודש, וייתכן כי אף מאוחר יותר.

בנתיים, הקבוצה מעיר המלאכים פתחה את העונה בצורה טובה והיא מחזיקה במאזן 2:7 ונמצאת במקום השני בקונפרנס המערבי, כאשר כוכבה השני, לוקה דונציץ’, נראה נהדר ומוביל את החבורה.