יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:23
ספורט אחר

טרגדיה: שחקן הדאלאס קאובויז סיים את חייו

הקיצוני ההגנתי של קבוצת ה-NFL, מארשון נילנד, התאבד בגיל 24 אחרי מרדף משטרתי עקב עבירת תנועה שביצע. השבוע רשם את הטאצ'דאון הראשון בקריירה

|
מארשון נילנד (IMAGO)
מארשון נילנד (IMAGO)

טרגדיה גדולה בארצות הברית, כשהקיצוני ההגנתי של קבוצת ה-NFL, דאלאס קאובויז, מארשון נילנד, סיים את חייו בגיל 24 כשירה בעצמו, זאת אחרי שברח מהמשטרות שפתחו במרדף אחריו, כשסירב לעצור אחרי עבירת תנועה שביצע.

אחרי שהצליח לברוח למשטרה, השוטרים מצאו את רכבו נטוש אחרי שהתנגש במבנה. במהלך החיפושים אחריו, גילו כי השחקן בחר להתאבד ביריית אקדח. החקירה סביב המקרה עדיין נמשכת, ועתידה לגלות פרטים חדשים.

הקאובויז כתבו לאחר שהתגלתה הבשורה המרה: “בעצב רב, דאלאס קאובויז מודיעים על מותו הטרגי של מארשון נילנד. מארשון היה חבר קבוצה אהוב בארגון שלנו. מחשבותינו ותפילותינו בנוגע למארשון עם חברתו קטלינה ומשפחתו”. רק לפני יומיים, ביום שלישי, רשם את הטאצ’דאון הראשון בקריירה הקצרה שלו, בהפסד 27:17 לאריזונה קרדינלס.

מארשון נילנד (IMAGO)מארשון נילנד (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */