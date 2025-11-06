טרגדיה: שחקן הדאלאס קאובויז סיים את חייו

טרגדיה גדולה בארצות הברית, כשהקיצוני ההגנתי של קבוצת ה-NFL, דאלאס קאובויז, מארשון נילנד, סיים את חייו בגיל 24 כשירה בעצמו, זאת אחרי שברח מהמשטרות שפתחו במרדף אחריו, כשסירב לעצור אחרי עבירת תנועה שביצע.

אחרי שהצליח לברוח למשטרה, השוטרים מצאו את רכבו נטוש אחרי שהתנגש במבנה. במהלך החיפושים אחריו, גילו כי השחקן בחר להתאבד ביריית אקדח. החקירה סביב המקרה עדיין נמשכת, ועתידה לגלות פרטים חדשים.

הקאובויז כתבו לאחר שהתגלתה הבשורה המרה: “בעצב רב, דאלאס קאובויז מודיעים על מותו הטרגי של מארשון נילנד. מארשון היה חבר קבוצה אהוב בארגון שלנו. מחשבותינו ותפילותינו בנוגע למארשון עם חברתו קטלינה ומשפחתו”. רק לפני יומיים, ביום שלישי, רשם את הטאצ’דאון הראשון בקריירה הקצרה שלו, בהפסד 27:17 לאריזונה קרדינלס.