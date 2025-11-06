המחזור העשירי יתקיים בהוקרה לארגון נכי צה"ל

במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה" של המנהלת, הקבוצות בליגת העל נרתמות יחד עם ארגון נכי צה"ל, למען הוקרת פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון ממלחמת חרבות ברזל. כחלק מהפעילות, שחקני כל הקבוצות יעלו למגרש עם חולצה הנושאת את הכיתוב “גיבור זו משרה לכל החיים” במחזור העשירי.

ארגון נכי צה"ל מלווה למעלה מ-53,369 פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון ומפעיל חמישה מחוזות וארבעה בתי לוחם בבאר שבע, חיפה, ירושלים ותל אביב בהם פועלים מאות חוגי ספורט, קהילה ותרבות, המסייעים בשיקומם מעורר ההשראה של הגיבורות והגיבורים ובני משפחותיהם.

מפרוץ מלחמת חרבות ברזל הוכרו למעלה מ-20,000 פצועות ופצועי המלחמה כנכי צה״ל. הארגון מלווה את פצועי המלחמה מיד עם הגעתם לבתי החולים, דרך קליטתם בבתי הלוחם ובמחוזות הארגון ועד לחזרתם לחיים מלאים כאזרחים פעילים ותורמים בחברה הישראלית.

דור פרץ וסאקו בנגורה (רדאד ג'בארה)

ארז כלפון, יו”ר מנהלת הליגות: “כבר מעל שנתיים, אנו מאמצים ומחבקים את החיילים והשוטרים אשר הגנו בגופם על המדינה ונפצעו במהלך שירותם. רק בזכותם יכולנו להמשיך ולשחק כדורגל בעורף. אני שמח שבמחזור המשחקים הקרוב, פצועי צה"ל וכוחות הביטחון שיגיעו למגרשים, יוכלו להרגיש באופן הקרוב ביותר את הערכת ואהבת הקהל על אומץ ליבם”.

יוסי מתתיהו מנכ"ל ארגון נכי צה”ל: “שיקומם של הגיבורות והגיבורים של כולנו הוא חובתה המוסרית של החברה הישראלית כולה עבור אלו שנתנו מגופם ומנפשם למעננו. שיתוף הפעולה המתמשך עם מנהלת הליגות לכדורגל משמעותי ומרגש את כולנו ומוכיח כי החברה הישראלית מכירה ומוקירה את גיבוריה”.