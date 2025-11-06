כמו הפיניקס: "איפה" רוצה לנסוק מחדש במכבי

סייז, קליעה, יכולת מסירה, הגעה לטבעת, או במילה אחת: מלוטש לעילא ולעילא. זו הייתה הדרך לתאר את גבריאל “איפה” לונדברג בשנת 2021, אך זה מרגיש כאילו עבר עשור מאז אותו הרגע ש”איפה” היה אחד השחקנים הכי מבוקשים בשוק האירופי. בכל זאת, המספרים והיכולת בזמנו לא הותירו מקום לדמיון באשר לאיזו ליגה הגארד הדני שייך. למען הסר ספק, הצהובים, שהצליחו להתקדם במשא ומתן לצרפו, כבר רצו אותו בעבר, אך הראשונה שלו הייתה צסק”א מוסקבה, ולא סתם צסק”א, אלא צסק”א של דימיטריס איטודיס.

לונדברג (30, 1.93) החל את הקריירה שלו בליגה הדנית, משם עבר לליגה הספרדית והמשיך לזיילונה גורה בפולין. מאמנו באותם הימים היה ז’אן טבק, מי שאימן את מכבי תל אביב בעונת 2015/16 (הגיע במהלך העונה) וזכה עימה בגביע המדינה. חזרה ל”איפה”, סט הכישרונות שלו היה מרשים, ומפולין הוא מצא את עצמו בצסק”א מוסקבה ובצדק. כבר מההתחלה עלו תהיות לגבי איך הוא לא הגיע ליורוליג קודם לכן, אך כל דבר קורה בזמנו. לונדברג, כבר בעונתו הראשונה, הגיע עם צסק”א לפיינל פור היורוליג כשמספריו בעונה הסדירה עמדו על 10.6 נקודות (60% ל-2, 48.5% ל-3, 61.5% מהקו), 2.3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים.

בסדרת הפלייאוף מול פנרבחצ’ה המספרים השתפרו כמעט בכל גזרה אפשרית, וכך גם היה בפיינל פור שבו אנאדולו אפס הניפה את הגביע הראשון שלה. העונה שלאחר מכן הייתה העונה שבה החלה המלחמה של רוסיה באוקראינה, שגרמה ללונדברג, כמו מספר שחקנים נוספים, לעזוב את מוסקבה. לאחר מכן, השיג חוזה דו-כיווני בפיניקס סאנס ב-NBA. בקיץ העוקב הוא כבר הגיע לווירטוס בולוניה שביקשה לחזור לקדמת הבמה האירופית, שם שיחק במשך שנתיים לפני שהגיע לפרטיזן בעונה שעברה. בתום העונה שעברה במועדון הסרבי התקבלה ההחלטה שלא להמשיך עם הגארד שנותר תחת חוזה, ובינתיים הוא לא הצטרף לקבוצה.

גבריאל לונדברג, נדד בין קבוצות ובינתיים לא הצטרף לאחת חדשה (IMAGO)

פרטיזן בלגרד נקלעה למכת פציעות בקו האחורי ועדיין בחרה שלא לקרוא ללונדברג. בהגדרת התפקיד שלו הוא אינו רכז קלאסי, למעשה הוא יותר מתאים לעמדה 2 מאשר לעמדה 1, אך מדובר בשחקן שיכול לקבל החלטות וגם יודע לקבל אותן. שחקן שיודע להגיע לטבעת ולעשות עוד מספר דברים, אך כזה שגם בשנים האחרונות לא המשיך את הקו איתו החל כשהגיע לליגה הטובה ביבשת הישנה. עדיין מדובר בגארד מוכשר, שחשוב לומר את הדברים כפי שהם לגביו. הוא לא יגיע בכושר משחק, שכן בדומה למונאקו וניק קלאת’ס, הוא לא שיחק ביורוליג. רק שבשונה ממונאקו, פרטיזן בלגרד לא השתמשה בו גם בליגה האדריאטית, קלאת’ס לצורך העניין שיחק בליגה הצרפתית.

“איפה” מביא עימו את היכולת לשחק עם הכדור וגם ליד הכדור, זו אולי התכונה הכי חשובה שלו. יש לו “סייז” שעודד קטש ישמח לקבל והוא מצידו ישמח לשחק תחת מאמן שגארדים פורחים תחתיו. התקרה של לונדברג כפי שהציבו לו כלל אנשי המקצוע והפרשנים באירופה כשהגיע לליגה של הגדולים הייתה גבוהה מאוד, אך כאמור, מאז הוא היה בסך הכל גארד טוב שיכול להשלים סגלים. כעת הוא לא רוצה להיות “רק” שחקן משלים, וינסה להוכיח מחדש שעדיין מדובר באותו הגארד שנחשב ל”רוצח” על הפרקט באותם הימים.

הדני יודע גם לשים גוף בהגנה, ומשחק פיזי לא זר לו. מדובר כאן במשהו שבהחלט יכול לסייע לצהובים שמקבלים גארד עם ניסיון פיינל פור בחודש נובמבר, מה שלא אמור לקרות בדרך כלל. יחד עם זאת, השוק כבר הוכיח את עצמו כיותר ממוזר השנה. השאלות העולות בנוגע ללונדברג הן כמה מהר ייכנס לעניינים, כלומר לשיטה ולכושר משחק. האם תחת החופש שמעניק עודד קטש לגארדים שלו, “איפה” יהיה כמו ציפור הפיניקס, או עוף החול אם תרצו (כי פשוט אי אפשר היה בלי המטאפורה הזו), יחיה מחדש את הקריירה ויראה לכולם, לכל מי שהאמינו בו וידעו מה הוא שווה לאחר שנעלם מהרדאר בקיץ האחרון. ולסיום, שאלת השאלות היא האם יגיע לסיטואציה שתהיה טובה עבורו הרבה יותר מזו שהייתה לו בפרטיזן בלגרד ובווירטוס בולוניה בשנים האחרונות.