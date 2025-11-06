יום חמישי, 06.11.2025 שעה 22:06
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
94-94סלטה ויגו3
90-53בראגה4
90-53ליון5
72-63ויקטוריה פלזן6
73-53פרנצווארוש7
76-74דינמו זאגרב8
74-44פורטו9
62-53בראן10
62-43אסטון וילה11
66-74פנאתינייקוס12
65-64פ.צ. באזל13
66-63יאנג בויז14
66-64ליל15
64-43פנרבחצ'ה16
65-44גו אהד איגלס17
52-43בטיס18
55-64נוטינגהאם פורסט19
43-33בולוניה20
41-13גנק21
46-53פאוק סלוניקי22
45-34הכוכב האדום23
4 5-34שטורם גראץ24
47-44סלטיק25
34-33רומא26
34-33פיינורד27
36-43לודוגורץ28
36-44רד בול זלצבורג29
34-23שטוטגרט30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
16-13מכבי ת"א34
09-44ניס35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

קמארה ודור פרץ ב-11 של מכבי ת"א מול וילה

אחרי הסאגה, הבלם שב ויפתח לצד רז שלמה במרכז ההגנה, רביבו ואסאנטה מגנים. הקפטן יעלה בקישור יחד עם סיסוקו. אחרי 4 משחקים, וארלה יפתח מהשריקה

|
דור פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)

המחזור הרביעי של שלב הליגה של הליגה האירופית ימשיך הערב (חמישי, 22:00), כשאנחנו מקבלים את המשחק שמבחינתנו בישראל, הוא בוודאי הגדול והמסקרן ביותר. מכבי תל אביב יצאה ללא הקהל שלה לברמינגהאם, למשחק קשה במיוחד נגד אסטון וילה, כשהצהובים ינסו לבצע סנסציה ולקחת נקודות.

החבורה של ז’רקו לזאטיץ’ עדיין ללא ניצחון העונה באירופה, והיא עומדת על נקודה אחת בלבד, שלקחה במשחק הראשון נגד פאוק סלוניקי. אלופת המדינה הפסידה את שני משחקיה האחרונים בתחרות היוקרתית, כשבאחרון שבהם לא היוותה יריב מספיק טוב למיטיולן, שניצחה באותו משחק 0:3 את הקבוצה הישראלית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי, אושר דוידה, חליו וארלה ואלעד מדמון. 

מוחמד עלי קמארה. אחרי הסאגה, שב ל-11 (רדאד גמוחמד עלי קמארה. אחרי הסאגה, שב ל-11 (רדאד ג'בארה)

מנגד, מגיעה יריבה חזקה ביותר. על אף שהפסידה לליברפול 2:0 במחזור האחרון של הפרמייר ליג, רק שבוע לפני זה החבורה של אונאי אמרי ניצחה את מנצ’סטר סיטי. בזירה האירופית, וילה עם שש נקודות מתשע אפשריות, אחרי שהופתעה במשחקה הקודם נגד גו אהד איגלו והפסידה 2:1.

הרכב אסטון וילה: אמיליאנו מרטינס, ויקטור לינדלוף, אזרי קונסה, פאו טורס, יאן מאטסן, למאר בוגארד, אנדרה אוננה, מורגן רוג’רס, ג’יידון סאנצ’ו, איוון גסאן ודונייל מאלן.

מדובר במשוכה קשה כאמור וכידוע. אם המשחק לא היה מאתגר מספיק עבורה לפני, מכבי ת”א תאלץ להסתדר בלי הקהל שלה, לאחר הסערה שסחפה את התקשורת האנגלית בשבועות האחרונים על ההחלטה של המשטרה לאסור על אוהדי הצהובים להגיע למשחק, כשאז הגיעה ההודעה הרשמית של הצהובים על אי הכוונה למשוך כרטיסים.

