יום שני, 10.11.2025 שעה 13:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

הגארד שחיפשה: לונדברג חתם במכבי תל אביב

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: הגארד (30) ששיחק לאחרונה בפרטיזן יחזק את הקו האחורי של הקבוצה. קטש: "מביא הרבה ניסיון ביורוליג ואיכות, יעזור הרבה"

|
גבריאל לונדברג (IMAGO)
גבריאל לונדברג (IMAGO)

נראה שמכבי תל אביב הצליחה להשיג את שחיפשה, אחרי שהודיעה על צירופו של הגארד גבריאל לונדברג לשורות הקבוצה, על מנת לחזק את הקו האחורי שכלל עד כה את תמיר בלאט, ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, לוני ווקר, גון דיברתולומאו ואורוש טריפונוביץ’.

‘איפה’ בן ה-30 (1.93), שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, הגיע מפרטיזן בלגרד אחרי שלא היה בתכניות הסרבים, צפוי להחליף בסגל את אורוש טריפונוביץ’, שעתיד לצאת בהשאלה למועדון אחר ולעזור לקבוצה במסגרת היורוליג, שם נדרשה לחיזוק. 

לונדברג הוא הזר התשיעי בסגל של עודד קטש, זאת כל עוד עדיין טריפונוביץ’ במועדון, כשנמצאים במכבי ת”א כבר ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, אורוש טריפונוביץ’, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליפורד אומורואי וג’ף דאוטין ג’וניור.

גבריאל לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)גבריאל לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)

הגארד הדני שמשחק בעמדות הרכז והקלע, מגיע עם ניסיון עשיר ביורוליג. בחמש העונות הקודמות רשם 129 הופעות במפעל הבכיר באירופה עם ממוצעים של 9 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים ב-21 דקות למשחק. הדני לא יצטרף לשבוע הכפול ביורוליג. הוא יכנס לפעילות בהדרגה ויחבור לקבוצה לאחר שתשוב מבלגרד.

במכבי תל אביב נכתב שמדובר בשחקן בעל ניסיון עשיר בזירה האירופאית עם שילוב נדיר של כוח, מהירות וקליעה מבחוץ. הוא מביא עמו בגרות, יציבות, קשיחות ויכולת לייצר נקודות. בעונה האחרונה בשורות פרטיזן בלגרד קלע 7.3 נקודות בממוצע למשחק במפעל האירופאי, לצד 2.2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-14.9 דקות.

לונדברג חתם במכבי תל אביב (צילום: מכבי Rapyd תל אביב)לונדברג חתם במכבי תל אביב (צילום: מכבי Rapyd תל אביב)

"אנחנו שמחים לצרף את איפה לונדברג למכבי", סיפר עודד קטש, "מדובר בגארד גדול, עם הרבה ניסיון ביורוליג, יכולת ואיכות. הוא יכול לעזור לנו בהרבה אספקטים כולל הגנתית ויש לו אלמנטים שאנחנו מאוד זקוקים להם".
 
"אני נרגש מאוד להצטרף למכבי תל אביב", הסביר בהתרגשות איפה לונדברג, "זה אחד המועדונים המכובדים והנלהבים ביותר באירופה. בכל פעם ששיחקתי בתל אביב הרגשתי את האנרגיה האדירה שמגיעה מהאוהדים ומהאווירה בהיכל. אני לא יכול לחכות להיות חלק מזה, להתחרות, ולתת את כל מה שיש לי".

