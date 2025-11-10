הגארד שחיפשה: לונדברג חתם במכבי תל אביב

נראה שמכבי תל אביב הצליחה להשיג את שחיפשה, אחרי שהודיעה על צירופו של הגארד גבריאל לונדברג לשורות הקבוצה, על מנת לחזק את הקו האחורי שכלל עד כה את תמיר בלאט, ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, לוני ווקר, גון דיברתולומאו ואורוש טריפונוביץ’.

‘איפה’ בן ה-30 (1.93), שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, הגיע מפרטיזן בלגרד אחרי שלא היה בתכניות הסרבים, צפוי להחליף בסגל את אורוש טריפונוביץ’, שעתיד לצאת בהשאלה למועדון אחר ולעזור לקבוצה במסגרת היורוליג, שם נדרשה לחיזוק.

לונדברג הוא הזר התשיעי בסגל של עודד קטש, זאת כל עוד עדיין טריפונוביץ’ במועדון, כשנמצאים במכבי ת”א כבר ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, אורוש טריפונוביץ’, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליפורד אומורואי וג’ף דאוטין ג’וניור.

גבריאל לונדברג במדי נבחרת דנמרק (IMAGO)

הגארד הדני שמשחק בעמדות הרכז והקלע, מגיע עם ניסיון עשיר ביורוליג. בחמש העונות הקודמות רשם 129 הופעות במפעל הבכיר באירופה עם ממוצעים של 9 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים ב-21 דקות למשחק. הדני לא יצטרף לשבוע הכפול ביורוליג. הוא יכנס לפעילות בהדרגה ויחבור לקבוצה לאחר שתשוב מבלגרד.

במכבי תל אביב נכתב שמדובר בשחקן בעל ניסיון עשיר בזירה האירופאית עם שילוב נדיר של כוח, מהירות וקליעה מבחוץ. הוא מביא עמו בגרות, יציבות, קשיחות ויכולת לייצר נקודות. בעונה האחרונה בשורות פרטיזן בלגרד קלע 7.3 נקודות בממוצע למשחק במפעל האירופאי, לצד 2.2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-14.9 דקות.

לונדברג חתם במכבי תל אביב (צילום: מכבי Rapyd תל אביב)

"אנחנו שמחים לצרף את איפה לונדברג למכבי", סיפר עודד קטש, "מדובר בגארד גדול, עם הרבה ניסיון ביורוליג, יכולת ואיכות. הוא יכול לעזור לנו בהרבה אספקטים כולל הגנתית ויש לו אלמנטים שאנחנו מאוד זקוקים להם".



"אני נרגש מאוד להצטרף למכבי תל אביב", הסביר בהתרגשות איפה לונדברג, "זה אחד המועדונים המכובדים והנלהבים ביותר באירופה. בכל פעם ששיחקתי בתל אביב הרגשתי את האנרגיה האדירה שמגיעה מהאוהדים ומהאווירה בהיכל. אני לא יכול לחכות להיות חלק מזה, להתחרות, ולתת את כל מה שיש לי".