"האיסור על אוהדי מכבי ת"א תמרץ את האלימים"

ההחלטה לאסור על הגעת אוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק הערב (חמישי, 22:00) מול אסטון וילה השפיעה לא רק על מי שנשאר בישראל, אלא גם על מי שנמצא באנגליה. על פי הערכות, במדינה חיים כ-300 אלף יהודים וההחלטה הצליחה לטלטל גם אותם.

"זו הייתה החלטה בעייתית מאוד, שהתקבלה על סמך שיקול דעת מוטעה לגבי האוהדים ולחץ מצד קיצונים איסלאמיסטיים ואנשי שמאל", אומר פיל רוזנברג בראיון מיוחד ל-ONE. רוזנברג בן ה-38 הוא נשיא ועד שליחי הקהילות, ארגון הגג של הקהילה היהודית בריטניה. הארגון שהוקם כבר ב-1760 נתקל לאורך השנים בלא מעט בעיות בין השלטונות לקהילה, אבל זו הייתה חריגה במיוחד. "עבורנו זו הייתה החלטה שמתמרצת את הבריונים והאלימים במקום להגן על ישראלים מפני גזענות, וזה מסר לא נכון להעביר".

כבר מרגע ההחלטה, רוזנברג ואנשיו ניסו להילחם בהחלטה. מלבד הגינוי המתבקש מצד הארגון, הם ניסו לקדם מעורבות של כל הגורמים הבכירים מכל גווני הקשת הפוליטית בפרלמנט כדי לייצר חזית אחידה כנגד ההחלטה. המהלך הצליח מעל למצופה, כשראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קרא להפוך את החלטת המשטרה. לקריאה שלו הצטרפו גם ראשי יתר המפלגות הגדולות.

הפגנה פרו-פלסטינית בברמינגהאם (IMAGO)

למרות זאת ולמרות שההחלטה לבסוף שונתה, מכבי ת”א החליטה שלא למשוך את הכרטיסים שהוקצו עבורה, אבל רוזנברג הבין שזו לא נקודת הסיום של האירוע. "אנחנו מכבדים את ההחלטה של המועדון, אבל עדיין התרענו בפני המארגנים שהמשחק עלול להתפרש כאירוע שבו אין כניסה ליהודים", הוא אומר.

במהלך הימים האחרונים, ביקשו רוזנברג ואנשי הארגון לקבל הקצאת כרטיסים עבור אוהדים יהודים-בריטים שיגיעו לתמוך בצהובים. בעוד שבמשטרה אישרו את הגעת אותם אוהדים, הייתה זו דווקא אסטון וילה שהחליטה למנוע את הקצאת הכרטיסים ולמעשה התעלמה מהבקשה. "אנחנו רוצים להראות שלא ייתכן מצב שבו אזור מסוים יהיה אסור לכניסה עבור אף אדם על רקע לאום או דת".

מאז אירועי 7 באוקטובר, נרשמה בבריטניה עליה במספר מקרי האנטישמיות. ב-2024 נרשמו כ-3,500 אירועי אנטישמיות במדינה, כמעט פי שלושה ממספר המקרים בשנים שקדמו למלחמה. למרות זאת, רוזנברג מביע אופטימיות לגבי המצב. "יש לנו הרבה מאוד שותפים לדרך במאבק באנטישמיות בבריטניה, כולל נוצרים, מוסלמים והינדים. אנחנו נלחמים במאבק מול האיסלאם הרדיקלי ומול פוליטיקאים קיצוניים מימין ומשמאל". הוא טוען שהמאבק הוא רחב הרבה יותר מאשר מאבק למען יהודים, אלא גם למען העתיד של בריטניה כולה.

המשטרה בברמינגהאם (IMAGO)

צריך לזכור שהמשחק והיחס בין בריטניה לתושבים היהודים מתקיימים בצל הפיגוע שהתרחש בבית הכנסת במנצ'סטר במהלך יום הכיפורים. מיד אחרי הפיגוע, התייצב ראש הממשלה סטארמר לצד אנשי הקהילה היהודית. מאז הפיגוע, הכריזה ממשלת בריטניה על סדרה של פעולות להגברת הביטחון האישי, ביניהם גם סנקציות נגד אנשים שמטיפים לשנאה ואנטישמיות במוסדות דת ובמוסדות ציבוריים והרחבה האבטחה בקהילות. "אלו צעדים טובים, אבל זה לא מספיק", אומר רוזנברג, "אנחנו קוראים לממשלת בריטניה לאמץ תוכנית רחבת היקף, שכוללת צעדים עליהם אנחנו ממליצים בשם הארגון".

בדיוק בשל כך, רוזנברג צפוי להגיע לברמינגהאם לקראת המשחק ולהצטרף להפגנת נגד יחד עם אנשי הקהילה היהודית הקטנה של העיר ואנשים נוספים שיגיעו להביע תמיכה. "אנחנו חייבים להישאר יחד בימים הקשים האלה. אנחנו צריכים להשמיע את קולנו כדי להגיד שמה שקרה כאן הוא לא מוסכם ואסור שיחזור על עצמו שנית".