פיראטים וקוף: הסיפור האדיר של קוקימבו אונידו

"איש לא העלה בדעתו בתחילת השנה כי קוקימבו אונידו תהיה מעורבת במאבק האליפות", אמר העיתונאי הצ'יליאני לוקאס מוחיקה. ואפשר לטעון בקריצה שהתחזית הזו אכן התממשה, רק בתסריט שונה ב-180 מעלות. קוקימבו אונידו לא הייתה במאבק האליפות כי לא היה מאבק אליפות בצ'ילה בעונת 2025. היא פשוט לקחה את התואר בהליכה, בפער עצום מכל האימפריות שהיו אמורות להילחם עליו.

ביום ראשון הוכתרה קוקימבו אונידו לאלופה בפעם הראשונה בתולדותיה, כאשר נותרו עוד 4 מחזורים לסיום. היא עשתה זאת בזכות 0:2 על אוניון לה קאלרה, והיה זה ניצחון מספר ליגה מספר 14 ברציפות, שיא כל הזמנים בצ'ילה. התיקו האחרון של קוקימבו היה במאי. ההפסד היחיד שלה העונה התרחש באפריל. היתרון מאוניבסידאד קתוליקה במקום השני צמח ל-17 נקודות שמנות. אגב, אוניברסידאד קתוליקה המפוארת שקבעה ב-2010 שיא נקודות עונתי עם 74. לקוקימבו אונידו יש כעת 65 נקודות, ואם תמשיך לנצח במשחקים שנותרו היא תשבור גם את השיא הזה. איך שלא תסתכלו על זה, מדובר בהישג חריג, ומוחיקה קובע: "מדובר בסנסציה הגדולה ביותר שהייתה בצ'ילה אי פעם".

קוראים להם הפיראטים, כי קוקימבו היא עיר נמל שמשכה פעם שודדי ים לא מעטים. דיוקן של פיראט חביב עם רטייה על העין מופיע על הלוגו של המועדון. זו עיר שהתבססה על דיג, עם אנשים צנועים שמאמינים בעבודה קשה ולא מפתחים ציפיות גבוהות מדי מהחיים. אז החלום לזכות באליפות היה רחוק מהם. הם יסתפקו בהשקעה אמיתית של השחקנים על המגרש, ובמקום טוב במרכז הטבלה כפי שהיה ב-2024. הרי ב-2022 ניצלה קוקימבו אונידו מירידה בנס, על חודו של הפרש שערים. הסיכוי לנשור לליגה השנייה תמיד הרגיש מציאותי הרבה יותר מאשר התמודדות בצמרת.

שחקני קוקימבו אונידו יחד עם הקמע (IMAGO)

אלא שהפעם זה היה שונה לגמרי, והעלילה הזו החלה בתחילת העונה שעברה דווקא עם חדשות רעות במיוחד. המאמן הוותיק פרננדו דיאס אושפז במאי 2024 עם דלקת ריאות קשה במיוחד שסיכנה את חייו. בהיעדרו, קיבל עוזרו הנאמן אסטבן גונסאלס את המושכות באופן זמני, והתברר לפתע שהקבוצה תפקדה טוב יותר. דיאס החלים בסופו של דבר וחזר אל הקווים, אך במהלך היעדרותו החלו המנהלים לחשוב על רעיון מהפכני – והוא יושם כעבור מספר חודשים.

באוקטובר 2024, פוטר דיאס בצעד מפתיע אחרי רצף של תוצאות בעייתיות, וגונסאלס קודם במקומו. הבוס הוותיק ראה בכך בגידה לכל דבר. הרי הוא אימן את גונסאלס במספר קבוצות בעבר, טיפח אותו אישית, ביקש ממנו להתמנות לעוזרו ב-2022 והפך אותו ליד ימינו. כעת הוא סבר שהחניך פעל מאחורי גבו וניהל משא ומתן עם ההנהלה במטרה להדיחו. "לא אלחץ לו את היד לעולם", הוא הצהיר, תוך שהוא יוצא למרדף ראיונות זועמים בתקשורת המקומית.

אסטבן גונסאלס (IMAGO)

הפרשה עלולה הייתה להשפיע על המועדון לרעה, אבל גונסאלס דאג להרגיע את חדר ההלבשה ולהשליט שקט תעשייתי. "המצפון שלי נקי, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני אדם ישר. לא רימיתי אף אחד, ולא אתייחס יותר לסוגיה. אני ממשיך לכבד את דיאס", הוא אמר, בעודו מתחיל את ההכנות לעונה החדשה. את השינוי ניתן היה לראות באופן כמעט מיידי. פרשנים הגדירו את מינויו כהימור וטענו כי בגיל 43 אין לו ניסיון מהותי, אבל גונסאלס גרם להם לאכול את הכובע.

הוא הפך את קוקימבו אונידו ליחידה מלוכדת ששמה דגש על סדר, ארגון, עזרה הדדית וקבוצתיות. מבחינה טקטית, זו הייתה הקבוצה הטובה ביותר בצ'ילה מתחילת העונה, וגונסאלס הצהיר שהוא לא מעוניין בכוכבים. "אמרתי לשחקנים שאני לא רוצה שיהיה לנו מלך השערים של הליגה. אנחנו לא רוצים לבסס את המשחק סביב חלוץ אחד. כל אחד צריך לדעת להבקיע", הוא סיפר באמצע העונה כאשר הקבוצה טיפסה לפתע לפסגה.

המשאלה הזו בהחלט התגשמה. הכובש המוביל של קוקימבו אונידו הבקיע העונה 9 שערים בלבד, ויש 10 שחקנים בליגה עם מאזן טוב יותר. לא נדרש יותר מכך, וססיליו ווטרמן הפנמי עדיין נערץ מאוד ביציעים. מדובר בחלוץ בן 34 שנדד המון במהלך הקריירה, נכשל בפרו בשנה שעברה והגיע לקוקימבו כמעט במקרה כי חבר המליץ עליו. הוא ממש לא מקרה ייחודי בסגל שנבנה משחקנים שנזרקו מקבוצות אחרות. הפליימייקר הארגנטיני מתיאס פלאבסינו לא היה רלוונטי במולדתו, אבל הפך לעילוי אצל גונסאלס. ומעל כולם נמצא הקפטן סבסטיאן גלאני.

אוהדי קוקימבו אונידו חוגגים ביציע (IMAGO)

הקשר המרכזי הצנוע בן ה-28 נולד בקוקימבו, גדל במועדון, נחשב בזמנו להבטחה לא מבוטלת וניסה את מזלו בקבוצות הגדולות של סנטיאגו. הוא לא סיפק את הסחורה באוניברסידאד דה צ'ילה, התרסק לחלוטין באוניברסידאד קתוליקה, וחזר לבסוף הביתה עם הזנב בין הרגליים, שם פרח מחדש. בהרכב של גונסאלס הוא באנקר ומנהיג, גם אם יש לו נטייה מוזרה לא לבטא את רגשותיו כלל. אפילו כאשר האליפות הובטחה גלאני לא חייך. זה האופי שלו, ויש בו משהו חינני.

שותפו לחדר שונה בתכלית. השוער דייגו סאנצ'ס כבר בן 38, אבל ברוחו הוא הכי צעיר בחבורה, ומתנהג לעתים כמו נער שובב. במסגרת חגיגות האליפות הוא שיתף באינסטגרם תמונה של עצמו מביט על המפרץ של קוקימבו כשהוא עירום לחלוטין. האוהדים מתים עליו, במיוחד כי הוא גם מפגין יכולת אדירה בין הקורות. הפיראטים לא כובשים הרבה, רוב הניצחונות שלהם הושגו בהפרש של שער, וצריך לשמור על רשת נקייה כדי לצבור נקודות. לפני שבוע, למשל, הוא הדף פנדל עמוק בזמן פציעות כדי להבטיח 0:1 באצטדיונה של או'היגינס ולהמשיך את רצף הניצחונות חסר התקדים. 12 שערי חובה בלבד ספגה קוקימבו ב-26 מחזורים, וגם זה לא רחוק משיא.

סאנצ'ס, המכונה אל מונו (כלומר הקוף) הדהים את כולם בתחילת השנה כאשר הופיע עם שיער בצבע טורקיז מוזר למדי. הוא אף התערב בשלב מסוים שיגלח אותו לגמרי אם הקבוצה תזכה באליפות, וזו הייתה אמירה חריגה מאוד כי אף אחד חוץ ממנו לא העז לדבר על התואר עד שהמשימה הושלמה לגמרי. גם כאשר פתחו הפיראטים פער עצום, היה איסור לא רשמי להזכיר את הזכייה בהתבטאויות פומביות, כדי לא לפתוח פה לשטן.

דייגו סאנצ'ס (IMAGO)

ואפשר להבין את זה, בוודאי במקרה של גונסאלס. כשחקן צעיר במדי קוברלואה, הוא עמד במרכזה של טרגדיה ספורטיבית בגמר אליפות צ'ילה ב-2004. קבוצתו הובילה בגומלין והריחה את התואר כאשר גונסאלס ניסה לעצור כדור רוחב וגילגל איכשהו את הכדור לפינת השער שלו. השער העצמי הזה הרס את הכל, והקשר פרץ בבכי אחרי שקוברלואה הפסידה בפנדלים. הוא לא שוכח את האירוע העגום הזה עד היום.

באשר לקוקימבו אונידו עצמה, היא עלתה לגמר שנה לאחר מכן, ב-2005, ואפילו הרגישה פייבוריטית לרגע קט מול אוניון אספניולה, אבל הפסידה לבסוף בשני המפגשים, וכולם הרגישו שפספסו הזדמנות שלא תחזור. אחד הצעירים הבולטים על הדשא לפני 20 שנה היה עלי מאנוצ'רי, שהוגדר כבלם מבטיח, שיחק בנבחרת צ'ילה עד גיל 23 ואפילו קיבל זימון לנבחרת הבוגרת. בסופו של דבר, הוא לא מימש את הפוטנציאל, נפצע יותר מדי והחליף יותר מדי קבוצות. אחרי שהיה שותף לעליה של הפיראטים לליגה הבכירה ב-2018, הוא תלה את הנעליים ויצא לדרך שהתאימה לו הרבה יותר – הפוליטיקה המקומית.

מאנוצ'רי, שהיה ידוע כאדם כריזמטי, החליט לרוץ לראשות העיר קוקימבו ב-2021, וניצח בניגוד לתחזיות. לדעת התושבים, הוא עושה מאז עבודה נהדרת, ובבחירות החדשות ב-2024 הוא כבר גבר על המתחרים בפער גדול. עברו כשחקן בוודאי לא מזיק לו עכשיו, והוא מגיע לכל משחקי הבית של הפיראטים כאוהד מהשורה. "מקווה שלא אחטוף התקף לב כי אני ממש מתרגש", הוא אמר לקראת משחק ההכתרה ביום ראשון.

שחקני קוקימבו אונידו חוגגים היסטוריה (IMAGO)

יש לא מעט סמליות בכך שהוא ראש העיר כשהקבוצה חווה שנה מטורפת. "האנשים של קוקימבו מיוחדים. הם אמיצים, צנועים ורגילים להילחם כנגד כל הסיכויים. הם מזדהים עם המועדון הזה ודורשים מהשחקנים להפגין את התכונות האלה כל הזמן. זה ניצחון ענק שמגיע לנו, הוא בשביל כולנו. כולם בעיר אוהבים את החולצות בצהוב-שחור כי אנחנו המועדון היחיד בעולם שהרוויח את הצבעים שלו על הדשא".

למה הוא התכוון? ובכן, גם כאן יש סיפור ייחודי. ב-1903, עגנה בנמל קוקימבו ספינה בריטית גדולה שהגיעה מוויילס. המלחים ארגנו משחק כדורגל מול הדייגים המקומיים, והוא הפך לשיחת היום. מאות נהרו לראות את המפגש המסקרן, והוולשים היו בטוחים שיביסו את הצ'יליאנים. במקום זאת, ניצחו דייגי קוקימבו, וקפטן הספינה העניק להם כפרס 11 חליפות בצבעי צהוב-שחור. היו אלה הצבעים של קתדרלת דייויד הקדוש שנמצאת בסמוך למספנה הוולשית בה נבנתה הספינה.

שחקני קוקימבו אונידו והתפאורה (IMAGO)

מאז לובשים בקוקימבו בגאווה חולצות חצויות בצהוב-שחור. זו אגדה שעוברת מדור לדור, וכאשר נוסד המועדון בגרסתו הנוכחית ב-1958, הוא אימץ אותן באופן טבעי. למעשה, הניצחון על המלחים הוולשים נחשב להישג הגדול ביותר של כדורגלני העיר הזו במשך יותר ממאה שנה. עד עכשיו. עד 2025. הקבוצה הזו עשתה משהו מדהים פי כמה, האושר של הפיראטים לא יודע גבול, והקוף הולך להסתפר.