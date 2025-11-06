המחליף של ויירה: דה רוסי מונה למאמן גנואה

אחרי יותר משנה, דניאלה דה רוסי חוזר למגרשי הכדורגל באיטליה. המאמן, שסיים את תפקידו כמאמן רומא לפני שנה וחודשיים, שב אל הקווים, הפעם אצל גנואה, כשיחליף את פטריק ויירה שפוטר.

קשר העבר האגדי, לו זו תהיה קבוצה שלישית בקריירה אחרי ספאל וכאמור רומא, חתם על חוזה עד לסיום העונה הקרובה, כשאם יצליח להשאיר את הגריפוני בליגה, לצדדים יש אופציה להמשך ההתקשרות לעונה נוספת.

המפגש הראשון של המאמן על הקווים של הקבוצה שהצליחה להשיג ניצחון בכורה במחזור הקודם, דווקא אחרי שוויירה פוטר, יהיה מול קבוצה שמסובכת אף יותר ממנה, פיורנטינה. הוויולה ביצעו זעזוע גם הם כשפיטרו את סטפנו פיולי, והם שקועים כעת במקום האחרון בליגה האיטלקית, כשהם עדיין ללא ניצחון העונה.