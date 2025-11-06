"לזכות עם פורטוגל במונדיאל? לא החלום שלי"

באמצע השבוע פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו הוציאו לאור את החלק הראשון מתוך הראיון שביצע העיתונאי הבריטי המוכר לכוכב הפורטוגלי. כזכור ב-2022, השניים ישבו גם כן לשיחה ארוכה של שעתיים שזכתה להדים בכל העולם והשנה בדומה לנובמבר של לפני שלוש שנים, ההצלחה לא הייתה פחותה.

בחלק הראשון, CR7 דיבר בכנות על המצב הכלכלי שלו, האקסית מנצ’סטר יונייטד וגם על כמה הפרישה שלו מכדורגל קרובה. החלק השני של אותו ראיון פורסם היום (חמישי), והציטוטים – לא פחות ממדהימים.

רונאלדו התייחס למותו הטרגי של חברו לנבחרת, דיוגו ז’וטה, וגם למסקנות שלו מהאירוע המצער: “הייתי בחדר כושר עם ג'ורג'ינה כששמעתי על החדשות, בכיתי הרבה. המקרה הזה מוכיח שצריך לחיות את הרגע, אתה צריך להיות שמח כאן ועכשיו כי אף אחד לא יודע מה צופן העתיד. דיוגו היה אדם נהדר, שקט, ממש אהבתי לדבר איתו”.

רונאלדו וז'וטה (IMAGO)

באותה עת, כריסטיאנו עורר סערה כאשר למעשה לא הגיע להלוויתו של ז’וטה, שחקן אל נאסר הגיב: “לא הלכתי משתי סיבות. הראשונה, אחרי שאבא שלי נפטר, מעולם לא הייתי שוב בבית קברות, והסיבה השנייה היא שלאן שלא אלך, זה יהפוך לקרקס. תשומת הלב הייתה מופנה אליי ולא רציתי שדבר כזה יקרה”.

בטיזרים לראיון עם מורגן, רונאלדו דיבר על יריבו ליאו מסי ואמר שלדעתו הפרעוש לא שחקן יותר גדול ממנו. בחלק השני של הראיון, הוא נשאל גם על עניין הזכייה במונדיאל, ולא פספס הזדמנות לעקוץ: “בכמה גביעי עולם ארגנטינה זכתה לפני מסי? הם היו רגילים לזה שם. אבל אם פורטוגל תזכה במונדיאל, זה יזעזע את העולם. אני אפתיע ואגיד שלזכות במונדיאל זה מבחינתי לא החלום שלי”.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

הפורטוגלי דיבר בין היתר על מצבו הגופני: “מבחינה פיזית הגוף שלי הרבה יותר צעיר מהגיל שלי, הלכתי לחדר כושר מגיל 12. להיות בכושר תלוי רק בעקביות”. הפנומן כן הוסיף כי מבחינה מקצועית הוא התחיל “להתמקד רק בכיבוש שערים” במקום להיות שחקן כנף, כחלק מההסתגלות לאור גילו.

על יחסיו עם וויין רוני: “אם אראה אותו אלחץ לו את היד ואתן לו חיבוק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים עבור מנצ’סטר יונייטד”. עוד באזורי אנגליה, רונאלדו טען: “אם הייתי משחק בקבוצת טופ מהפרמייר ליג היום, עדיין הייתי מבקיע את אותה כמות שערים”.

על הליגה הסעודית אמר: “היא יותר טובה מהליגה הפורטוגלית. הליגה הצרפתית? יש שם רק את פאריס סן ז’רמן”. באותו הקשר, רונאלדו על נעל הזהב: “הם צריכים לכלול בפרס גם את הליגה הסעודית. מבחינתי, היה קל יותר להבקיע בספרד מאשר בליגה הסעודית”.

כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר (IMAGO)

CR7 הוסיף על חייו האישיים כמפורסם, בלי יותר מדי צניעות כהרגלו: “אם אני ודייויד בקהאם נלך ברחוב, אני אמשוך יותר תשומת לב. הפנים שלו יפות, אבל השאר נורמלי. אני לא נורמלי, אני מושלם. אני האדם הכי מפורסם בעולם. תן לי אדם אחד בעולם שיותר מפורסם ממני? אני יותר מפורסם מדונלד טראמפ ברחבי העולם”.

ואם כבר טראמפ, רונאלדו טען: “דונלד טראמפ יכול לשנות את העולם, הייתי רוצה לפגוש אותו. אני אגיד לטראמפ כשאפגוש אותו שיש לנו משהו במשותף, אבל אני לא יכול לספר את זה כאן בראיון. בראיון הבא נעשה אחד משותף איתי, איתך (פירס מורגן) ועם דונלד טראמפ”.