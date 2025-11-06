יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:23
ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

אחרי טדי: חולון הודיע שבר קופרשטיין יגיע למשחק

מרגש: שורד השבי, שאוהד את בית"ר בכדורגל והיה במשחק נגד ב"ש, אוהד גם את חולון בכדורסל והמועדון הסגול הכריז שהוא יהיה במשחק נגד ב"ש/דימונה

|
בר קופרשטיין (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין (רדאד ג'בארה)

אחרי שהגיע למשחק בין בית”ר ירושלים לבין הפועל באר שבע באצטדיון טדי וריגש מדינה שלמה, בר קופרשטיין, שורד השבי, יגיע גם למשחק של הפועל חולון. קופרשטיין הוא אוהד חולון בכדורסל ושל בית”ר ירושלים בכדורגל, ואחרי שהיה בטדי הוא יגיע גם להיכל הטוטו.

במועדון הודיעו: “חולוניה חיכתה ועכשיו הגיע הרגע בו בר ומשפחת קופרשטיין מגיעים להיכל הטוטו כשכל הכנסות המשחק תרומה למשפחה הגיבורה. נרגשים לעדכן כי בר יגיע הביתה, להיכל הטוטו, ביום שישי הבא, 14.11.25 במסגרת משחק הבית מול הפועל באר שבע”.

עוד רשמו: “המשחק אמנם יחל בשעה 13:10, אך טקס מיוחד ומרגש יקדים אותו כשאנו ממליצים למינויים ורוכשי הכרטיסים להקדים כניסתם להיכל החל מהשעה 12:20”.

