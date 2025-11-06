יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:39
כדורגל ישראלי

האירועים הבינלאומיים לא יחזרו בקרוב לארץ

חשיפת שיחת היום: האיגודים וההתאחדויות בספורט העולמי עדיין לא ממהרים להחזיר לישראל את המשחקים והתחרויות בענפים המובילים למרות הפסקת האש

|
רז הרשקו מול יולי מישינר (חגי מיכאלי)
רז הרשקו מול יולי מישינר (חגי מיכאלי)

האירועים הבינלאומיים עדיין לא צפויים לחזור בתקופה הקרובה לישראל. האיגודים וההתאחדויות בספורט העולמי עדיין לא ממהרים להחזיר לישראל את המשחקים והתחרויות בענפים המובילים למרות הפסקת האש ברצועת עזה, כך דווח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לאחרונה פנו גורמים שונים בספורט הישראלי, בהם ראשי איגודים מובילים, בניסיון להחזיר לארץ את אירוח התחרויות והמשחקים לנבחרות. אלא שרובם ככולם בשלב זה מבינים כי זה עדיין רחוק לאור התנגדויות של נבחרות זרות להגיע לארץ.

לגורמים הישראלים נאמר לא פעם כי ניתן להעלות זאת לאישור בישיבות הנהלה, אבל ייתכן כי ההצעה הזו תיפול ולאחר מכן יהיה קשה להחזיר זאת. בנוסף, אחרים קיבלו מסרים כי זו עדיין הפסקת אש והם ממתינים לשמוע מראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה רשמית כי המלחמה הסתיימה - ורק לאחר מכן יסכימו לדון בכך.

בנוסף, לנציגים הישראלים הובהר, בשיחות שונות מענפים שונים, כי בספורט העולמי ממתינים לראות האם משחקי היורוליג אכן ישובו לישראל בחודש הבא וכיצד הם יתנהלו, לפני שיתקבלו החלטות בנושא.

זאת אומרת שמשחקי הנבחרות השונות בכדורגל ובכדורסל לא צפויים לחזור לארץ בתקופה הקרובה. לגבי אירוח אירועים בינלאומיים, בשלב זה גם חזרת אירוח תחרות גראנד סלאם תל אביב בג’ודו מתעכבת כאשר האיגוד העולמי ממתין לראות האם תסתיים המלחמה.

