הצפי למחאות ומה קורה בעיר: יוסי מדינה מדווח

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 22:00) אצל אסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, כשהקהל שלה לא הגיע לבירמינגהאם. יוסי מדינה, שנמצא בעיר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ לקראת המשחק.

מה שלומך?

“בסדר גמור, כרגע העיר די מנומנמת, אבל יש הערכות. רואים הנקודות מרכזיות שוטרים. יש דיבור על 700 שוטרים, לא יודע מה היה קורה אם היה קהל חוץ”.

יש דגלי פלסטין?

“האזור של המגרש יושב בין שתי שכונות, יש נקודה שממנה ועד האצטדיון לא פספסו אף עמוד חשמל ותלו דגלים”.

אני מבין שיש כמה מוקדים של הפגנות שאמורות להיות.

“כן, יש הפגנה אחת מרכזית משהו באזור של כמה מאות, אבל האירועים יכולים להתלקח מהר. נערכים לאפשרות שיהיו עוד, גם הפגנת נגד צפויה. ראינו את יוסף חדד מצייץ שהוא כבר פה בעיר וצפוי להצטרף לאחת כזאת”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

ממה שאתה מבין, איפה מכבי שוהה? בלי להיכנס לפרטים.

“בזהירות הנדרשת אגיד שיש נוכחות של מי שצריך לאבטח גם מקומי וגם מכוחותינו”.

במשחק עצמו יהיו הפגנות?

“מנסים שלא. על הנייר התקנון של אופ”א אוסר דגלים זרים. ראינו שבנורבגיה זה לא כל כך עזר. המשטרה מנסה למנוע דברים כאלה”.

אתה מרגיש בטוח כישראלי?

“לא יצא לי לצעוק בעברית פה ברחוב”.

ראיתי שזו העיר השלישית הכי לא בטוחה באירופה.

“יש פה הרבה מאוד פשע ושכבות נמוכות. באופן כללי היא לא בטוחה. צריך לשמור על זהירות”.

אונאי אמרי (IMAGO)

עכשיו מקומי פונה אליך, מה אתה אומר?

“אני מסתובב עם אזרחות זרה”.

אסטון וילה מנסה להתנקות מפוליטיקה. אמרי מאמן מצוין והם קבוצה מעוולה, איך היא מתכוננת.

“לרעת מכבי הם מגיעים אחרי הפסד לליברפול, אז זה איפס את כולם. אמרי אמר אתמול שאסור לזלזל, הוא מגיע במטרה לזכות במפעל. הם מהפייבוריטים לכך. גם אם הם עולים עם הרכב חסר, כנראה שהמחליפים שלהם יותר איכותיים מחלק משחקני מכבי”.