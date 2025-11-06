יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:38
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

הצפי למחאות ומה קורה בעיר: יוסי מדינה מדווח

איש התקשורת נמצא בבירמינגהאם לקראת וילה נגד מכבי ת"א ב-22:00 ודיבר ב"שיחת היום": "יש הפגנה אחת מרכזית, לא יצא לי לצעוק בעברית כאן ברחוב"

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 22:00) אצל אסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, כשהקהל שלה לא הגיע לבירמינגהאם. יוסי מדינה, שנמצא בעיר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ לקראת המשחק.

מה שלומך?
“בסדר גמור, כרגע העיר די מנומנמת, אבל יש הערכות. רואים הנקודות מרכזיות שוטרים. יש דיבור על 700 שוטרים, לא יודע מה היה קורה אם היה קהל חוץ”.

יש דגלי פלסטין?
“האזור של המגרש יושב בין שתי שכונות, יש נקודה שממנה ועד האצטדיון לא פספסו אף עמוד חשמל ותלו דגלים”.

אני מבין שיש כמה מוקדים של הפגנות שאמורות להיות.
“כן, יש הפגנה אחת מרכזית משהו באזור של כמה מאות, אבל האירועים יכולים להתלקח מהר. נערכים לאפשרות שיהיו עוד, גם הפגנת נגד צפויה. ראינו את יוסף חדד מצייץ שהוא כבר פה בעיר וצפוי להצטרף לאחת כזאת”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגשחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

ממה שאתה מבין, איפה מכבי שוהה? בלי להיכנס לפרטים.
“בזהירות הנדרשת אגיד שיש נוכחות של מי שצריך לאבטח גם מקומי וגם מכוחותינו”.

במשחק עצמו יהיו הפגנות?
“מנסים שלא. על הנייר התקנון של אופ”א אוסר דגלים זרים. ראינו שבנורבגיה זה לא כל כך עזר. המשטרה מנסה למנוע דברים כאלה”.

אתה מרגיש בטוח כישראלי?
“לא יצא לי לצעוק בעברית פה ברחוב”.

ראיתי שזו העיר השלישית הכי לא בטוחה באירופה.
“יש פה הרבה מאוד פשע ושכבות נמוכות. באופן כללי היא לא בטוחה. צריך לשמור על זהירות”.

אונאי אמרי (IMAGO)אונאי אמרי (IMAGO)

עכשיו מקומי פונה אליך, מה אתה אומר?
“אני מסתובב עם אזרחות זרה”.

אסטון וילה מנסה להתנקות מפוליטיקה. אמרי מאמן מצוין והם קבוצה מעוולה, איך היא מתכוננת.
“לרעת מכבי הם מגיעים אחרי הפסד לליברפול, אז זה איפס את כולם. אמרי אמר אתמול שאסור לזלזל, הוא מגיע במטרה לזכות במפעל. הם מהפייבוריטים לכך. גם אם הם עולים עם הרכב חסר, כנראה שהמחליפים שלהם יותר איכותיים מחלק משחקני מכבי”.

