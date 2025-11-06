יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:41
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

"ציפיתי לקבל זימון לנבחרת בתקופה כזו טובה"

עופרי ארד שכבש בסן סירו ל"שיחת היום": ההשפעה של אביו ז"ל ("הזיז כדורים"), הנבחרת ("מקווה שרן ייתן צ'אנס"), ההצעה מקייראט ועם מי החליף חולצה?

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

עופרי ארד הביא כבוד ענק אתמול (רביעי) לכדורגל הישראלי כאשר כבש שער בכורה בליגת האלופות במדי קייראט בהפסד 2:1 לאינטר בסן סירו. היום הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

התאוששת אחרי אתמול? 90 דקות אינטנסיביות.
”70. לא ישנתי בלילה, אני עייף, אבל מאושר מאוד”.

תשחזר לנו את השער הנפלא שלך.
”ראיתם איך זה היה, התמזל מזלי שהכדור שם נפל, הייתה לי שמירה עליונה, לא יודע איך להסביר את זה. חלום שמתגשם. היה לי בלאקאאוט, הכל היה שקט. זה חלום, פשוט חלום”.

מה עבר לך בגוף כשראית שהכדור בפנים?
”כל המשפחה שלי הייתה ביציע, בדיוק איפה שרצתי, פשוט הסתכלתי עליהם וזה היה חלום שמתגשם”.

עופרי ארד בסן סירו (IMAGO)עופרי ארד בסן סירו (IMAGO)

מי מהמשפחה שלך הייתה?
”אשתי, אמא שלי, אחותי, חברים טובים, הבת שלי, הרבה אנשים קרובים, בדיוק בזווית שרצתי אליהם הסתכלתי עליהם בעיניים וזו הייתה התגשמות חלום, כמו סלואו-מושן מהסרטים”.

בכית?
”סערת רגשות, חיכיתי לרגע הזה, היו לי במשחקים נגד ריאל מדריד ופאפוס רגעים טובים שכמעט הבקעתי והרגשתי שמגיע לי הרגע הזה והחותמת הזאת לתת גול בליגת האלופות, השחקנים אמרו שאם יש שחקן שמגיע לו להבקיע זה לי”.

עלית אתמול כקפטן.
”שמח שהמועדון נתן לי את הזכות לעלות כקפטן במשחק כזה גדול ושמאמינים בי, אין דבר מרגש מזה, שמח שנתנו משחק טוב ושכמעט עשינו סנסציה ענקית, היה חסר לנו גרוש ללירה”.

עופרי ארד עולה מעל כולם (IMAGO)עופרי ארד עולה מעל כולם (IMAGO)

אתה מסיים חוזה, לאן זה הולך?
”יש המון התעניינויות, אני כרגע לא יודע, בפעם שעברה אמרתי שאנחנו צריכים לבחון את כל האופציות וכשהכל יהיה על השולחן נראה מה הלב אומר ומה המשפחה אומרת”.

חשבת על אבא שלך ז”ל אחרי שכבשת?
”הוא נמצא איתי בכל אימון ובכל משחק, גם כל התהליך והדרך בליגת האלופות הוא היה שם. עשינו סנסציה ענקית כשהגענו לאלופות ובלי השמירה העליונה שלו לא היינו עושים את זה. קרו דברים בדרך שמי שהיה רואה את המשחקים לא היה מאמין, גם אינטר החמיצה מצבים שלא היו מחמיצים, הוא מזיז את הכדורים ימינה ושמאלה”.

הייתה לי הרגשה שתבקיע ושתפסידו. אוהדי מכבי חיפה שולחים הודעות האם היו גישושים מצד הקבוצה.
”לא ידוע אם יש גישושים, זה לא משהו שהגיע אליי, אולי יש, לא יודע”.

עופרי ארד מאושר (IMAGO)עופרי ארד מאושר (IMAGO)

אתה אוהב יותר לשחק כקשר או כבלם כמוש שיחקת בחיפה?
”בשנים האחרונות אני יותר אוהב את תפקיד הקשר, אבל יודע לשחק גם כבלם במידת הצורך, שמח שיש לי יכולת לשחק בשני תפקידים ברמה גבוהה, זה יתרון גם למאמן שיכול להשתמש בי בשני תפקידים וזה עוזר”.

ציפית לקבל זימון מרן בן שמעון לנבחרת ישראל?
”כן, אפשר לומר שאתה מצפה בתקופה כזאת טובה, זה לא משהו שאני יכול להסתיר שלחזור לנבחרת זה חלום. בפעם האחרונה שהייתי בנבחרת זה היה בדיוק כשהייתי בקייראט ולא הצלחתי להוכיח לרן שאני שווה, מקווה שייתן לי צ’אנס בהמשך להוכיח לו שאני ראוי להיות חלק מהנבחרת”.

יש לך מקום בנבחרת, נקווה שייתנו לך להוכיח את עצמך. קייראט הציעה לך להאריך חוזה?
”כן, הם עושים מאמצים כדי להשאיר אותי, בואו נראה”.

עופרי ארד מאחורי השופט (IMAGO)עופרי ארד מאחורי השופט (IMAGO)

היו לך חגיגות מיוחדות אחרי המשחק ועל השער?
”הלכתי להיות עם המשפחה שלי, לא ראיתי את אחותי מעל שנתיים וחצי, היה לי חשוב לתת לה קצת זמן, ישבנו בדירה, נהנינו קצת, דיברנו, בכלל לא הצלחתי לעכל את הרגע, חזרתי הביתה רק ב-01:00 בלילה”.

ראית את השער שוב כשהגעת הביתה?
”ברור, ראיתי את השער אולי 5,000 פעמים”.

החלפת חולצה עם שחקן מאינטר? בכל זאת פגשת שחקני על.
”תמיד כיף לקחת מזכרת, לקחתי את החולצה של בארלה”.

