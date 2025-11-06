יום חמישי, 06.11.2025 שעה 19:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

רבע 1, 01:27: ראשל"צ - בני הרצליה 21:15

ליגת ווינר סל, מחזור 5: שתי הקבוצות מגיעות במאזן שלילי שכולל שלושה הפסדים, דרוקר וחניכיו מארחים את החבורה של אורלנד שעדיין ללא ניצחון במפעל

|
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)

המחזור החמישי של ליגת ווינר סל נפתח בשעה זו, מכבי ראשון לציון מארחת את בני הרצליה למפגש הליגה הראשון ביניהן מאז פברואר 2022, וה-70 אי פעם בעונה הסדירה. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במאזן שלילי, עם 3:1 של המארחת מול 3:0 של האורחת, וינסו לשנות מומנטום זו על חשבונה של זו.

העולה החדשה נראתה טוב במחזור האחרון ולא הייתה רחוקה מלרשום ניצחון בית יוקרתי על הפועל ירושלים, אבל נכנעה 100:93 בסופו של מותחן והארכה, למרות 32 נקודות של קאליל אמאד. הכתומים מעיר היין כבר רשמו ניצחון בכורה בעונת החזרה שלהם לליגה הבכירה עם 67:75 על הפועל באר שבע/דימונה במחזור השלישי, אבל הוא הושג בחוץ, בעוד בבית שרון דרוקר וחניכיו רוצים לחגוג לראשונה העונה.

החבורה מהשרון, שסיימה את העונה שעברה במקום הרביעי בטבלה, היא אחת משתי הקבוצות היחידות, לצד עירוני נס ציונה, שעדיין לא רשמו ניצחון ליגה ב-2025/26. בשלושת המשחקים הקודמים ספגו חניכיו של יהוא אורלנד 107.3 נקודות בממוצע, כולל בהפסד האחרון שלהם לעירוני קריית אתא 113:101 בחוץ. גם בניכוי ההארכה מול הפועל העמק במחזור השני, ממוצע הספיגה שלהם עדיין עומד על 100 למשחק. בצד השני של המגרש לכחולים־לבנים אין ממש בעיות עם ממוצע קליעה של 98 נקודות, אבל כדי לשנות מומנטום ולצאת לדרך חדשה הם יהיו חייבים לשפר את משחק ההגנה.

מפגש הליגה האחרון בין הקבוצות בבית מכבי נערך ב-20 בדצמבר 2021, והסתיים בניצחון מוחץ של הרצליה 64:94. שני השחקנים שהצטיינו אז במדיה נמצאים בשורותיה גם כיום: שון דאוסון הוביל אותה באותו משחק עם 23 נקודות, ואילו צ'ינאנו אונואקו סיים עם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו־11 ריבאונדים לצד שש חסימות.

רבע ראשון:

החמישייה של מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אחמד, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס

החמישייה של בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דשון פרנסיס, שלו לוגשי, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

כבר בפתיחה ורנאדו קיבל מאונואקו כדור בצבע וקלע שתיים קלות, הכתומים ניסו להכתיב קצב גבוה בפתיחה אבל הזריקות לא נכנסו להם, עד שברנס לקח ריבאונד מהחטאה לשלוש שלו עצמו וקלע נקודות ראשונות. שתי הקבוצות הרבו להחמיץ מרחוק ולקלוע רק מהצבע, עד שגרנט זרק את השומר שלו וקלע שלשה ראשונה במשחק והעלה את המארחת ליתרון ראשון.

