תוצאות הגרלת סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער

יונתן גינזבורג
והנה מגיעה לה הגרלת סיבוב ג' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לנוער בשנתוני 2008-2006. ההגרלה בוצעה באופן אוטומטי במחשב. משחקי הסיבוב השלישי בגביע, בהשתתפות חלק מקבוצות ליגת העל לנוער, צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו. בחלק מהמקרים נקבע כי קבוצה זו או אחרת חופשית ועל כן עלתה אוטומטית לשלב הבא.
סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער
הפועל פתח תקווה – חופשית
הפועל באר שבע – מכבי עירוני אשדוד
הפועל נוף הגליל – בני סכנין
מ.ס שפרעם – הפועל עפולה
הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה
הפועל תל אביב – הפועל הרצליה
מ.ס רמלה – חופשית
מכבי פתח תקווה – הפועל מרמורק
הפועל חוף הכרמל – הפועל הוד השרון
הפועל קריית שמונה – חופשית
הכח מכבי עמידר רמת גן – חופשית
הפועל כפר סבא – מ.כ נווה יוסף
הפועל פרדסיה – חופשית
הפועל בית שאן – חופשית
מכבי יפו – חופשית
הפועל חיפה – סקציה נס ציונה
מכבי הרצליה – בית"ר ירושלים
הפועל רמת גן – מכבי קריית מלאכי
מכבי באר שבע – הפועל ירושלים
מ.ס צעירי כפר כנא – חופשית
בני יהודה ת"א – מכבי עמק חפר
עירוני טבריה – חופשית
הפועל ניר רמת השרון – חופשית
הפועל רעננה – חופשית
הפועל 'ניקי מיכאלי' לוד – מכבי נתניה
בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל עלייה כפר סבא
מכבי יבנה – בית"ר כפר סבא
גדנ"ע תל אביב – מ.כ נהלל יזרעאל
מכבי אחי נצרת – מכבי תל אביב
שמשון תל אביב – חופשית
מ.ס אשדוד – חופשית
הפועל עכו - חופשית