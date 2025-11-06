תוצאות הגרלת סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער

והנה מגיעה לה הגרלת סיבוב ג' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לנוער בשנתוני 2008-2006. ההגרלה בוצעה באופן אוטומטי במחשב. משחקי הסיבוב השלישי בגביע, בהשתתפות חלק מקבוצות ליגת העל לנוער, צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו. בחלק מהמקרים נקבע כי קבוצה זו או אחרת חופשית ועל כן עלתה אוטומטית לשלב הבא.

סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער

הפועל פתח תקווה – חופשית

הפועל באר שבע – מכבי עירוני אשדוד

הפועל נוף הגליל – בני סכנין

מ.ס שפרעם – הפועל עפולה

הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה

הפועל תל אביב – הפועל הרצליה

מ.ס רמלה – חופשית

מכבי פתח תקווה – הפועל מרמורק

הפועל חוף הכרמל – הפועל הוד השרון

הפועל קריית שמונה – חופשית

הכח מכבי עמידר רמת גן – חופשית

הפועל כפר סבא – מ.כ נווה יוסף

הפועל פרדסיה – חופשית

הפועל בית שאן – חופשית

מכבי יפו – חופשית

הפועל חיפה – סקציה נס ציונה

מכבי הרצליה – בית"ר ירושלים

הפועל רמת גן – מכבי קריית מלאכי

מכבי באר שבע – הפועל ירושלים

מ.ס צעירי כפר כנא – חופשית

בני יהודה ת"א – מכבי עמק חפר

עירוני טבריה – חופשית

הפועל ניר רמת השרון – חופשית

הפועל רעננה – חופשית

הפועל 'ניקי מיכאלי' לוד – מכבי נתניה

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל עלייה כפר סבא

מכבי יבנה – בית"ר כפר סבא

גדנ"ע תל אביב – מ.כ נהלל יזרעאל

מכבי אחי נצרת – מכבי תל אביב

שמשון תל אביב – חופשית

מ.ס אשדוד – חופשית

הפועל עכו - חופשית