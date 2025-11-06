פורסמו הגרלות משחקי הגביע בשנתוני הנערים

יום של הגרלות משחקי גביע בהתאחדות לכדורגל. תוצאות הגרלת משחקי גביע המדינה בשלושת שנתוני הנערים בפנים. המועד המרכזי לקיום המשחקים הוא ה-29 לנובמבר 2025, אם כי ברור לכל, שיהיו משחקים שייערכו במועדים אחרים, בשל עניינים של זמינות מגרשים ותיאום בין הקבוצות. להלן תוצאות ההגרלה:

נערים ג'

בית"ר נהריה 2 "צו פיוס" - הפ' פתח תקוה שלומי וורצל

מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס" - בית"ר חיפה "חיים טולדנו"

מ.ס רמלה "צו פיוס" - מ.כ.ע אור יהודה פרידמן צו פיוס

מנצחת במשחק 95 - מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס"

בני יהוד "צו פיוס" - מנצחת במשחק 64

מכבי הרצליה ב "צו פיוס" - מנצחת במשחק 74

מ.כ הפועל גלבוע "צו פיוס" - הפועל עכו "צו פיוס"

מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - מכבי בני ריינה

מנצחת במשחק 89 - מכבי קרית גת "צו פיוס"

מנצחת במשחק 29 - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" - מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס"

מנצחת במשחק 50 - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה "צו פיוס"

מכבי רחובות "צו פיוס" - מנצחת במשחק 85

מנצחת במשחק 56 - הפ' עירוני בקה אל גרבייה

הפועל באר שבע - ע. מודיעין "צו פיוס"

מכבי חיפה גולדשנפלד - הפועל כפר סבא מערב "צו פיוס"

מנצחת במשחק 10 - הפועל לב השרון "צו פיוס"

מ.כ מכבי אשקלון אופק - בית"ר פרדס חנה "צו פיוס"

עירוני מודיעין - מכבי ת"א אלדד

מכבי שוהם - מנצחת במשחק 101

מ.כ יזרעאל נהלל - הפ' מרמורק רחובות חיים "צו פיו "צו פיוס"

הפועל עליה כפ”ס - בית"ר נהריה יוראי

הפועל ק"ש "צו פיוס" - הפ' ירושלים

מכבי כפר סבא מזרח "צו פיוס" - הפועל א.א. פאחם

הפ' הוד השרון צפון - מ.כ מכבי אשקלון צפון

מ.ס חיפה רובי שפירא - בית"ר תל אביב חולון 1

מנצחת במשחק 87 - מכבי סקציה מעלות תרשיחא "צו פיוס"

בית"ר ע. מעלה אדומים "צו פיוס" - מכבי עמק חפר

מ.כ חולון ירמיהו - מנצחת במשחק 49

הפועל עירוני כרמיאל ''איאד'' - מ.ס קרית ים "דניאל" "צו פיוס"

מנצחת במשחק 91 - הפועל כפר שלם

מכבי יפו קביליו "צו פיוס" - מנצחת במשחק 59

הפ' איחוד בני ג'ת - א.ס נורדיה ירושלים "צו פיוס"

מנצחת במשחק 23 - מכבי אחי נצרת

מ.ס אשדוד אלונה - מנצחת במשחק 76

הפועל חיפה 1 ניר - מנצחת במשחק 106

מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - הפועל נוף הגליל

מ.ס דימונה נועם אבו "צו פיוס" - מנצחת במשחק 33

מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" - אתלטיקו שפרעם

הפועל כפ"ס "יונגר" - מכבי יהוד מונוסון

הפועל ר"ג דרום - הפועל קרית אונו

הפועל עירוני עראבה - מנצחת במשחק 80

שמשון ת"א - מ.עתלית "צו פיוס"

מ.כ מזכרת בתיה "צו פיוס" - גדנע ת"א ניסים

מנצחת במשחק 98 - מנצחת במשחק 8

הפועל ראשל"צ - מנצחת במשחק 54

מכבי הרצליה ליאור אסולין - הפ' ע.ס אבו גוש מבשרת ציון "צו פיוס"

מ.כ נווה יוסף - הפועל חדרה טל אליהו

מ.ס קדימה צורן - מנצחת במשחק 66

הפ' ת"א "מרדכי גרינברג" - מכבי יבנה "צו פיוס"

הפועל ניר רמה"ש "צו פיוס" - בני סכנין

בני אילת - ס. נס ציונה

מנצחת במשחק 114 - צעירי אום אל פאחם

מ.כ גליל גולן "צו פיוס" - מכבי חיפה מקס

מנצחת במשחק 4 - מנצחת במשחק 51

הפועל הוד השרון - מכבי אחי איכסל

מנצחת במשחק 77 - הפועל חדרה מערב

הפועל הרצליה ע. מערב - מכבי פ"ת יהודה פרטוש

הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס" - בית"ר י-ם גדי

מנצחת במשחק 52 - הפועל מטה אשר

מכבי צור שלום ק. ביאליק - מנצחת במשחק 42

נערים ב'

הפועל טירת כרמל "צו פיוס" - הפועל חדרה מערב

מכבי יבנה "צו פיוס" - עירוני מודיעין "צו פיוס"

מנצחת במשחק 64 - הפועל הוד השרון

הפועל עכו "צו פיוס" - הפועל ת"א ישין

בית"ר י-ם שמואל "צו פיוס" - הפועל עליה כפ״ס

מנצחת במשחק 15 - ס. נס ציונה

מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - מנצחת במשחק 56

מכבי צור שלום ק. ביאליק - מכבי ב"ש "צו פיוס"

מ.ס דימונה "צו פיוס" - הפ' נוף הגליל

הפ' ת"א "אלון שמלי" צפון - אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס"

הפועל כפ"ס אילן - הפועל ק"ש

מכבי קרית גת 2 "צו פיוס" - מכבי יבנה "צו פיוס"

שמשון ת"א רועי פלס - הפועל חיפה שלום

מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה "צו פיוס" - מ.כ נהלל יזרעאל 1 "צו פיוס"

מ.ס ב"ש "צו פיוס" - מכבי נתניה רפאל

הפועל רעננה ליאור אסולין - מנצחת במשחק 59

מכבי עמק חפר - בני סכנין

הפועל חדרה מתי - הפ' פ"ת ע. אופיר

עירוני טבריה "צו פיוס" - מנצחת במשחק 27

מכבי בני ריינה - מכבי הרצליה

הפ. רעננה דן ווידנבאום "צו פיוס" - מנצחת במשחק 9

מנצחת במשחק 38 - בית"ר ע. מעלה אדומים

הפ' ירושלים - מכבי יפו קביליו "קונורטי"

הפועל הרצליה עירוני - מנצחת במשחק 21

הפ' מרמורק רחובות "עופר" "צו פיוס" - מ.ס אשדוד מוריס

איחוד בני בקה - מכבי יבנה 2 "צו פיוס"

הפועל ב"ש - מכבי חיפה יהויכים

מנצחת במשחק 45 - בני יהודה ת'א

מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - מ.כ נווה יוסף

הפ' בית שאן מסילות אבנר "צו פיוס" - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

מנצחת במשחק 5 - הפ' ניר רמת השרון "צו פיוס"

מכבי באר יעקב עמית - מכבי כפר סבא "צו פיוס"

נערים א'

מנצחת במשחק 64 - הפ' פתח תקוה ד"ר בכר

מ.ס ב"ש "צו פיוס" - מכבי פ"ת כלפו

הפ' מרמורק רחובות חיים "צו פיוס" - הפועל לב השרון "צו פיוס"

הפועל מטה אשר "צו פיוס" - שמשון ת"א

מ.כ שדרות "צו פיוס" - מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס"

מ.כ נהלל יזרעאל - בני יהודה ת'א

מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - הפועל ראשל"צ

מנצחת במשחק 25 - הפועל חדרה משה

מנצחת במשחק 30 - הפועל טירת כרמל

מנצחת במשחק 18 - מ.ס כפר קאסם

הפועל עירוני כרמיאל "עילי" "צו פיוס" - מנצחת במשחק 13

מכבי ע. בת ים "צו פיוס" - מכבי עמק חפר "צו פיוס"

מנצחת במשחק 11 - הפ' ת"א צחי בן פורת

מנצחת במשחק 54 - מכבי חיפה "עלמני"

מנצחת במשחק 51 - הפועל הוד השרון

מנצחת במשחק 16 - מ.ס אשדוד/ז'ילבר "צו פיוס"

מנצחת במשחק 24 - מ.ס קרית ים "עידו"

הפ' נוף הגליל - גדנע ת"א יעקב

מנצחת במשחק 15 - מכבי צור שלום ק. ביאליק "צו פיוס"

בית"ר טוברוק - מכבי נתניה יונתן יוני

איחוד בני בקה - מכבי ס. מעלות "צו פיוס"

מ.כ נווה יוסף - מנצחת במשחק 57

מכבי הרצליה רן מסיקה - מ.כ ירושלים

בית"ר י-ם אורן "צו פיוס" - הפועל ק"ש "צו פיוס"

מכבי חיפה שמעון - מכבי יפו קביליו "יצחק אסא"

מ.כ גליל גולן "צו פיוס" - א.ס רמת אליהו מאור כהן

הפועל הרצליה עירוני - בני סכנין

עירוני נשר - מכבי ת"א עודד

מ.כ עירוני אור יהודה "צו פיוס" - הפועל ר"ג "צו פיוס"

עירוני טבריה - הפועל רעננה "אביתר עטואר"

א.כפר שלם עדן ירושלמי "צו פיוס" - הפ' כפ"ס "יובי"

הפ' י-ם אורי נתן - מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"