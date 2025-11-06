יום חמישי, 06.11.2025 שעה 16:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

פורסמו הגרלות משחקי הגביע בשנתוני הנערים

ההתאחדות לכדורגל פרסמה את השיבוצים של משחקי גביע המדינה בשלושת שנתוני הנערים, המועד המרכזי לקיום המפגשים, 29/11. תוצאות כל ההגרלות בכתבה זו

גביע המדינה לנערים א' (לילך וויס-רוזנברג)
יום של הגרלות משחקי גביע בהתאחדות לכדורגל. תוצאות הגרלת משחקי גביע המדינה בשלושת שנתוני הנערים בפנים. המועד המרכזי לקיום המשחקים הוא ה-29 לנובמבר 2025, אם כי ברור לכל, שיהיו משחקים שייערכו במועדים אחרים, בשל עניינים של זמינות מגרשים ותיאום בין הקבוצות. להלן תוצאות ההגרלה:

נערים ג'

בית"ר נהריה 2 "צו פיוס" - הפ' פתח תקוה שלומי וורצל
מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס" - בית"ר חיפה "חיים טולדנו"
מ.ס רמלה "צו פיוס" - מ.כ.ע אור יהודה פרידמן צו פיוס
מנצחת במשחק 95 - מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס"
בני יהוד "צו פיוס" - מנצחת במשחק 64
מכבי הרצליה ב "צו פיוס" - מנצחת במשחק 74
מ.כ הפועל גלבוע "צו פיוס" - הפועל עכו "צו פיוס"
מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - מכבי בני ריינה
מנצחת במשחק 89 - מכבי קרית גת "צו פיוס"
מנצחת במשחק 29 - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"
בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" - מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס"
מנצחת במשחק 50 - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה "צו פיוס"
מכבי רחובות "צו פיוס" - מנצחת במשחק 85
מנצחת במשחק 56 - הפ' עירוני בקה אל גרבייה
הפועל באר שבע - ע. מודיעין "צו פיוס"
מכבי חיפה גולדשנפלד - הפועל כפר סבא מערב "צו פיוס"
מנצחת במשחק 10 - הפועל לב השרון "צו פיוס"
מ.כ מכבי אשקלון אופק - בית"ר פרדס חנה "צו פיוס"
עירוני מודיעין - מכבי ת"א אלדד
מכבי שוהם - מנצחת במשחק 101
מ.כ יזרעאל נהלל - הפ' מרמורק רחובות חיים "צו פיו "צו פיוס"
הפועל עליה כפ”ס - בית"ר נהריה יוראי
הפועל ק"ש "צו פיוס" - הפ' ירושלים
מכבי כפר סבא מזרח "צו פיוס" - הפועל א.א. פאחם
הפ' הוד השרון צפון - מ.כ מכבי אשקלון צפון
מ.ס חיפה רובי שפירא - בית"ר תל אביב חולון 1
מנצחת במשחק 87 - מכבי סקציה מעלות תרשיחא "צו פיוס"
בית"ר ע. מעלה אדומים "צו פיוס" - מכבי עמק חפר
מ.כ חולון ירמיהו - מנצחת במשחק 49
הפועל עירוני כרמיאל ''איאד'' - מ.ס קרית ים "דניאל" "צו פיוס"
מנצחת במשחק 91 - הפועל כפר שלם
מכבי יפו קביליו "צו פיוס" - מנצחת במשחק 59
הפ' איחוד בני ג'ת - א.ס נורדיה ירושלים "צו פיוס"
מנצחת במשחק 23 - מכבי אחי נצרת
מ.ס אשדוד אלונה - מנצחת במשחק 76
הפועל חיפה 1 ניר - מנצחת במשחק 106
מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - הפועל נוף הגליל
מ.ס דימונה נועם אבו "צו פיוס" - מנצחת במשחק 33
מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" - אתלטיקו שפרעם
הפועל כפ"ס "יונגר" - מכבי יהוד מונוסון
הפועל ר"ג דרום - הפועל קרית אונו
הפועל עירוני עראבה - מנצחת במשחק 80
שמשון ת"א - מ.עתלית "צו פיוס"
מ.כ מזכרת בתיה "צו פיוס" - גדנע ת"א ניסים
מנצחת במשחק 98 - מנצחת במשחק 8
הפועל ראשל"צ - מנצחת במשחק 54
מכבי הרצליה ליאור אסולין - הפ' ע.ס אבו גוש מבשרת ציון "צו פיוס"
מ.כ נווה יוסף - הפועל חדרה טל אליהו
מ.ס קדימה צורן - מנצחת במשחק 66
הפ' ת"א "מרדכי גרינברג" - מכבי יבנה "צו פיוס"
הפועל ניר רמה"ש "צו פיוס" - בני סכנין
בני אילת - ס. נס ציונה
מנצחת במשחק 114 - צעירי אום אל פאחם
מ.כ גליל גולן "צו פיוס" - מכבי חיפה מקס
מנצחת במשחק 4 - מנצחת במשחק 51
הפועל הוד השרון - מכבי אחי איכסל
מנצחת במשחק 77 - הפועל חדרה מערב
הפועל הרצליה ע. מערב - מכבי פ"ת יהודה פרטוש
הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס" - בית"ר י-ם גדי
מנצחת במשחק 52 - הפועל מטה אשר
מכבי צור שלום ק. ביאליק - מנצחת במשחק 42

נערים ב'

הפועל טירת כרמל "צו פיוס" - הפועל חדרה מערב
מכבי יבנה "צו פיוס" - עירוני מודיעין "צו פיוס"
מנצחת במשחק 64 - הפועל הוד השרון
הפועל עכו "צו פיוס" - הפועל ת"א ישין
בית"ר י-ם שמואל "צו פיוס" - הפועל עליה כפ״ס
מנצחת במשחק 15 - ס. נס ציונה
מ.כ מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - מנצחת במשחק 56
מכבי צור שלום ק. ביאליק - מכבי ב"ש "צו פיוס"
מ.ס דימונה "צו פיוס" - הפ' נוף הגליל
הפ' ת"א "אלון שמלי" צפון - אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס"
הפועל כפ"ס אילן - הפועל ק"ש
מכבי קרית גת 2 "צו פיוס" - מכבי יבנה "צו פיוס"
שמשון ת"א רועי פלס - הפועל חיפה שלום
מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה "צו פיוס" - מ.כ נהלל יזרעאל 1 "צו פיוס"
מ.ס ב"ש "צו פיוס" - מכבי נתניה רפאל
הפועל רעננה ליאור אסולין - מנצחת במשחק 59
מכבי עמק חפר - בני סכנין
הפועל חדרה מתי - הפ' פ"ת ע. אופיר
עירוני טבריה "צו פיוס" - מנצחת במשחק 27
מכבי בני ריינה - מכבי הרצליה
הפ. רעננה דן ווידנבאום "צו פיוס" - מנצחת במשחק 9
מנצחת במשחק 38 - בית"ר ע. מעלה אדומים
הפ' ירושלים - מכבי יפו קביליו "קונורטי"
הפועל הרצליה עירוני - מנצחת במשחק 21
הפ' מרמורק רחובות "עופר" "צו פיוס" - מ.ס אשדוד מוריס
איחוד בני בקה - מכבי יבנה 2 "צו פיוס"
הפועל ב"ש - מכבי חיפה יהויכים
מנצחת במשחק 45 - בני יהודה ת'א
מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - מ.כ נווה יוסף
הפ' בית שאן מסילות אבנר "צו פיוס" - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"
מנצחת במשחק 5 - הפ' ניר רמת השרון "צו פיוס"
מכבי באר יעקב עמית - מכבי כפר סבא "צו פיוס"

נערים א'

מנצחת במשחק 64 - הפ' פתח תקוה ד"ר בכר
מ.ס ב"ש "צו פיוס" - מכבי פ"ת כלפו
הפ' מרמורק רחובות חיים "צו פיוס" - הפועל לב השרון "צו פיוס"
הפועל מטה אשר "צו פיוס" - שמשון ת"א
מ.כ שדרות "צו פיוס" - מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס"
מ.כ נהלל יזרעאל - בני יהודה ת'א
מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - הפועל ראשל"צ
מנצחת במשחק 25 - הפועל חדרה משה
מנצחת במשחק 30 - הפועל טירת כרמל
מנצחת במשחק 18 - מ.ס כפר קאסם
הפועל עירוני כרמיאל "עילי" "צו פיוס" - מנצחת במשחק 13
מכבי ע. בת ים "צו פיוס" - מכבי עמק חפר "צו פיוס"
מנצחת במשחק 11 - הפ' ת"א צחי בן פורת
מנצחת במשחק 54 - מכבי חיפה "עלמני"
מנצחת במשחק 51 - הפועל הוד השרון
מנצחת במשחק 16 - מ.ס אשדוד/ז'ילבר "צו פיוס"
מנצחת במשחק 24 - מ.ס קרית ים "עידו"
הפ' נוף הגליל - גדנע ת"א יעקב
מנצחת במשחק 15 - מכבי צור שלום ק. ביאליק "צו פיוס"
בית"ר טוברוק - מכבי נתניה יונתן יוני
איחוד בני בקה - מכבי ס. מעלות "צו פיוס"
מ.כ נווה יוסף - מנצחת במשחק 57
מכבי הרצליה רן מסיקה - מ.כ ירושלים
בית"ר י-ם אורן "צו פיוס" - הפועל ק"ש "צו פיוס"
מכבי חיפה שמעון - מכבי יפו קביליו "יצחק אסא"
מ.כ גליל גולן "צו פיוס" - א.ס רמת אליהו מאור כהן
הפועל הרצליה עירוני - בני סכנין
עירוני נשר - מכבי ת"א עודד
מ.כ עירוני אור יהודה "צו פיוס" - הפועל ר"ג "צו פיוס"
עירוני טבריה - הפועל רעננה "אביתר עטואר"
א.כפר שלם עדן ירושלמי "צו פיוס" - הפ' כפ"ס "יובי"
הפ' י-ם אורי נתן - מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"

