מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

שלומי ברזל: רן בן שמעון מאוד מעריך את ארד

ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל ב"שיחת היום": "גאנדלמן אחד השחקנים שהגיעו להם יותר דקות בקמפיין הזה". וגם: ההיעדרויות ומה עם חזרה לשחק בארץ

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

סגל נבחרת ישראל לקראת צמד המשחקים מול ליטא ומולדובה זומן הבוקר (חמישי). לקראת המשחקים, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

שלומי, בוא נדבר קצת על הנבחרת. ראינו את הזימונים, הוצאתם הפעם גם רשימת היעדרויות. זה חידוש, הבנתי שהחלטת על זה ביחד עם המאמן הלאומי.
“ידענו שיורמו גבות לגבי מנור, גם אני ראיתי אותו משחק אתמול. לגבי בריבו, היה ספק עד הרגע האחרון בגלל הלידה של אשתו. הבאנו את אמיר גנאח לבוגרת. דניאל פרץ מתחתן”.

מנור התקשר אתמול לרן בן שמעון על הגב ואמרו לו ‘תשתחרר’, כי הוא תמיד מתייצב.
“כן, מנור בתקופה מאתגרת שם ויש לו גם כאבי גב, אז זה בסדר גמור”.

מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)

אולי יהיה לרן בן שמעון פעמיים אימונים מלאים עם כל הסגל כי יש לו 14 שחקנים שמשחקים ביום ראשון.
“זה שגרת חיים של נבחרת כבר לא מעט זמן. הם צריכים להיות מאוד מדויקים בהכנות שלהם, האסיפות מאוד ממוקדות בדרך כלל, הם מעבירים חומרים לשחקנים על בסיס שוטף, במגרש נשאר עוד כמה התאמות".

טוקלומטי הוזמן, אמרו שהוא לא יוזמן בגלל שרן בן שמעון לא ירצה אותו.
“זה שחקן שלא ביצע עבירה. גם אם המאמן היה חושב שצריך לזמן את פיינגולד אחרי הדין המשמעתי אין בעיה. יש לו את השיקולים שלו. גיא לוזון ורן מתואמים”.

מה אתה חושב על המשחקים?
“אני אגיד בזהירות – זה שני משחקים מול יריבות שצריך לנצח. זה מאפשר לראות עוד שחקנים לקראת הקמפיין הבא. זה יתרון ללסמן עוד. אני מציע לרן לקחת הכל בפרופורציות, חשבו שסתיו טוריאל לא יהיה בגלל המשחק מול איטליה”.

לא בגלל טעות אחת חורצים גורלות.
“יאמר לזכות רן שהוא ישר אמר שהוא יוזמן לסגל הבא”.

עידן טוקלומטי (רויטרס)עידן טוקלומטי (רויטרס)

אני מבין שהמאבק על אפודת השוער יהיה בין ניראון לאסף צור.
“גם אליאסי חזר לכושר משחק והצוות מאוד מחזיק ממנו”.

איך אתם עוקבים אחרי הפריסה של השחקנים הישראלים בכל העולם? ראיתי את עופרי ארד אתמול והיה נהדר.
“אני חושב שזאת דעה לגיטימית. רן אמר שהוא מאוד מעריך אותו. אנחנו לא יכולים לזלזל בליגה הקזחית, צריכים להיות צנועים. יש לצוות דרכים לראות את השחקנים והם רואים אותם. גאנדלמן נותן עונה נהדרת בגנט, אבל הוא יושב על העמדה של דור פרץ שגם חווה עונה מצוינת. הנה גם מחמוד ג’אבר ואליאל פרץ בסגל”.

לא מסכים, לגאנדלמן יש מקום, הוא בכושר נהדר. אמרו שהוא פצוע אבל אצלנו הוא אמר שלא.
“מעולם לא שמעתם את זה ממני. הוא הגיע להתכנסות האחרונה והיה בסדר, אם הוא היה לא כשיר הוא לא היה בסגל. זה אחד השחקנים שהגיע להם יותר דקות בקמפיין הזה, אין ספק”.

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

האם המשחקים הבאים יהיו בארץ? מחכים לראות מה יהיה בגזרה הצפונית?
“אישית אני חושב ששינו זוארץ לא קופץ מוקדם מדי. הסיפור של היורוליג הוא אינדיקציה חיובית, אבל זה מפעל פרטי. נבחרות זה סרט אחר. אתה לא רוצה להיקלע לסיטואציה שממשלות יתנגדו להגעה. זה יהיה מהלך לא מוצלח. התנאי הראשון הוא שקט מאוד יציב. אנחנו רוצים מאוד שלום”.

פונים ראשי איגודים כדי להחזיר לפה טורנירים ואומרים להם לחכות עם זה, הם רוצים לשמוע מנתניהו שהמלחמה הסתיימה.
“כן, מדויק”.

