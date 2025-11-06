שלומי ברזל: רן בן שמעון מאוד מעריך את ארד

סגל נבחרת ישראל לקראת צמד המשחקים מול ליטא ומולדובה זומן הבוקר (חמישי). לקראת המשחקים, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

שלומי, בוא נדבר קצת על הנבחרת. ראינו את הזימונים, הוצאתם הפעם גם רשימת היעדרויות. זה חידוש, הבנתי שהחלטת על זה ביחד עם המאמן הלאומי.

“ידענו שיורמו גבות לגבי מנור, גם אני ראיתי אותו משחק אתמול. לגבי בריבו, היה ספק עד הרגע האחרון בגלל הלידה של אשתו. הבאנו את אמיר גנאח לבוגרת. דניאל פרץ מתחתן”.

מנור התקשר אתמול לרן בן שמעון על הגב ואמרו לו ‘תשתחרר’, כי הוא תמיד מתייצב.

“כן, מנור בתקופה מאתגרת שם ויש לו גם כאבי גב, אז זה בסדר גמור”.

מנור סולומון מנסה לכבוש (ראובן שוורץ)

אולי יהיה לרן בן שמעון פעמיים אימונים מלאים עם כל הסגל כי יש לו 14 שחקנים שמשחקים ביום ראשון.

“זה שגרת חיים של נבחרת כבר לא מעט זמן. הם צריכים להיות מאוד מדויקים בהכנות שלהם, האסיפות מאוד ממוקדות בדרך כלל, הם מעבירים חומרים לשחקנים על בסיס שוטף, במגרש נשאר עוד כמה התאמות".

טוקלומטי הוזמן, אמרו שהוא לא יוזמן בגלל שרן בן שמעון לא ירצה אותו.

“זה שחקן שלא ביצע עבירה. גם אם המאמן היה חושב שצריך לזמן את פיינגולד אחרי הדין המשמעתי אין בעיה. יש לו את השיקולים שלו. גיא לוזון ורן מתואמים”.

מה אתה חושב על המשחקים?

“אני אגיד בזהירות – זה שני משחקים מול יריבות שצריך לנצח. זה מאפשר לראות עוד שחקנים לקראת הקמפיין הבא. זה יתרון ללסמן עוד. אני מציע לרן לקחת הכל בפרופורציות, חשבו שסתיו טוריאל לא יהיה בגלל המשחק מול איטליה”.

לא בגלל טעות אחת חורצים גורלות.

“יאמר לזכות רן שהוא ישר אמר שהוא יוזמן לסגל הבא”.

עידן טוקלומטי (רויטרס)

אני מבין שהמאבק על אפודת השוער יהיה בין ניראון לאסף צור.

“גם אליאסי חזר לכושר משחק והצוות מאוד מחזיק ממנו”.

איך אתם עוקבים אחרי הפריסה של השחקנים הישראלים בכל העולם? ראיתי את עופרי ארד אתמול והיה נהדר.

“אני חושב שזאת דעה לגיטימית. רן אמר שהוא מאוד מעריך אותו. אנחנו לא יכולים לזלזל בליגה הקזחית, צריכים להיות צנועים. יש לצוות דרכים לראות את השחקנים והם רואים אותם. גאנדלמן נותן עונה נהדרת בגנט, אבל הוא יושב על העמדה של דור פרץ שגם חווה עונה מצוינת. הנה גם מחמוד ג’אבר ואליאל פרץ בסגל”.

לא מסכים, לגאנדלמן יש מקום, הוא בכושר נהדר. אמרו שהוא פצוע אבל אצלנו הוא אמר שלא.

“מעולם לא שמעתם את זה ממני. הוא הגיע להתכנסות האחרונה והיה בסדר, אם הוא היה לא כשיר הוא לא היה בסגל. זה אחד השחקנים שהגיע להם יותר דקות בקמפיין הזה, אין ספק”.

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

האם המשחקים הבאים יהיו בארץ? מחכים לראות מה יהיה בגזרה הצפונית?

“אישית אני חושב ששינו זוארץ לא קופץ מוקדם מדי. הסיפור של היורוליג הוא אינדיקציה חיובית, אבל זה מפעל פרטי. נבחרות זה סרט אחר. אתה לא רוצה להיקלע לסיטואציה שממשלות יתנגדו להגעה. זה יהיה מהלך לא מוצלח. התנאי הראשון הוא שקט מאוד יציב. אנחנו רוצים מאוד שלום”.

פונים ראשי איגודים כדי להחזיר לפה טורנירים ואומרים להם לחכות עם זה, הם רוצים לשמוע מנתניהו שהמלחמה הסתיימה.

“כן, מדויק”.