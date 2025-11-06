יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:57
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

טשואמני נפצע מול ליברפול, ייעדר כ-3 שבועות

ריאל מדריד הודיעה שהקשר נפגע ברגלו השמאלית באנפילד, כשהוא יחמיץ את המשחקים נגד ראיו וייקאנו, אלצ'ה ואולימפיאקוס ויהיה בספק למפגש נגד ג'ירונה

אורליאן טשואמני (IMAGO)
אורליאן טשואמני (IMAGO)

צרות חדשות לריאל מדריד: הקשר הצרפתי אורליאן טשואמני נפצע וייעדר לשלושה שבועות. בהודעה הרשמית של המועדון נמסר כי לאחר סדרת בדיקות שנערכו לו היום על ידי הצוות הרפואי של ריאל, אובחנה אצל טשואמני פציעה בשריר ברגל שמאל, וההחלמה שלו תלווה על ידי הצוות הרפואי של הקבוצה.

לפי הדיווחים בתקשורת הספרדית,, טשואמני ייעדר מהמשחקים הקרובים של ריאל מדריד מול ראיו וייקאנו, אלצ’ה ואולימפיאקוס, בעוד השתתפותו במשחק מול ג’ירונה נמצאת בספק. הפציעה הגיעה לאחר המשחק האחרון מול ליברפול, שבו סבל הקשר מתחושת כאב ברגל ונאלץ לעבור בדיקות נוספות.

מדובר במכה לא פשוטה עבור המאמן צ’אבי אלונסו, שכן טשואמני היה מהשחקנים המשמעותיים ביותר בקישור של ריאל מדריד מאז פתיחת העונה, עם יציבות, נוכחות פיזית ותפקוד הגנתי מרשים. בריאל יקוו להשיבו למגרשים בעוד שלושה שבועות, לקראת סיום שלב הליגה בליגת האלופות והקרבות המרכזיים בליגה.

אורליאן טשואמני ואלכסיס מק-אליסטר (IMAGO)אורליאן טשואמני ואלכסיס מק-אליסטר (IMAGO)

הקשר הצרפתי הוחלף בהפסקה במשחק מול ולנסיה, אם כי במקרה הזה הסיבה הייתה כרטיס צהוב שעלול היה להשפיע על יכולתו בהמשך. כך או כך, הוא פתח בהרכב באנפילד ושיחק 90 דקות מלאות, מבלי שעלה כל סימן לפציעה.

עם זאת, תחושת אי הנוחות שחווה בסיום המשחק מול ליברפול הובילה לפציעה שאובחנה היום על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד. צ’אבי אלונסו ייאלץ להסתדר בלעדיו למשך כשלושה שבועות, מכה לא פשוטה עבור המאמן, שהציב את הקשר הצרפתי ב־11 הפותחים בכל 15 המשחקים ששיחקה ריאל עד כה העונה.

החדשות הטובות מבחינת המועדון הן שפדריקו ואלוורדה, שסיים את המשחק באנפילד כשהוא סובל מעייפות רבה, אינו פצוע וצפוי להיות כשיר לחלוטין למשחק הקרוב של ריאל מדריד מול ראיו וייקאנו בווייקאס ביום ראשון.

