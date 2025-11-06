טשואמני נפצע מול ליברפול, ייעדר כ-3 שבועות

צרות חדשות לריאל מדריד: הקשר הצרפתי אורליאן טשואמני נפצע וייעדר לשלושה שבועות. בהודעה הרשמית של המועדון נמסר כי לאחר סדרת בדיקות שנערכו לו היום על ידי הצוות הרפואי של ריאל, אובחנה אצל טשואמני פציעה בשריר ברגל שמאל, וההחלמה שלו תלווה על ידי הצוות הרפואי של הקבוצה.

לפי הדיווחים בתקשורת הספרדית,, טשואמני ייעדר מהמשחקים הקרובים של ריאל מדריד מול ראיו וייקאנו, אלצ’ה ואולימפיאקוס, בעוד השתתפותו במשחק מול ג’ירונה נמצאת בספק. הפציעה הגיעה לאחר המשחק האחרון מול ליברפול, שבו סבל הקשר מתחושת כאב ברגל ונאלץ לעבור בדיקות נוספות.

מדובר במכה לא פשוטה עבור המאמן צ’אבי אלונסו, שכן טשואמני היה מהשחקנים המשמעותיים ביותר בקישור של ריאל מדריד מאז פתיחת העונה, עם יציבות, נוכחות פיזית ותפקוד הגנתי מרשים. בריאל יקוו להשיבו למגרשים בעוד שלושה שבועות, לקראת סיום שלב הליגה בליגת האלופות והקרבות המרכזיים בליגה.

אורליאן טשואמני ואלכסיס מק-אליסטר (IMAGO)

הקשר הצרפתי הוחלף בהפסקה במשחק מול ולנסיה, אם כי במקרה הזה הסיבה הייתה כרטיס צהוב שעלול היה להשפיע על יכולתו בהמשך. כך או כך, הוא פתח בהרכב באנפילד ושיחק 90 דקות מלאות, מבלי שעלה כל סימן לפציעה.

עם זאת, תחושת אי הנוחות שחווה בסיום המשחק מול ליברפול הובילה לפציעה שאובחנה היום על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד. צ’אבי אלונסו ייאלץ להסתדר בלעדיו למשך כשלושה שבועות, מכה לא פשוטה עבור המאמן, שהציב את הקשר הצרפתי ב־11 הפותחים בכל 15 המשחקים ששיחקה ריאל עד כה העונה.

החדשות הטובות מבחינת המועדון הן שפדריקו ואלוורדה, שסיים את המשחק באנפילד כשהוא סובל מעייפות רבה, אינו פצוע וצפוי להיות כשיר לחלוטין למשחק הקרוב של ריאל מדריד מול ראיו וייקאנו בווייקאס ביום ראשון.