כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
5343-3194אליצור נתניה
4345-2864עירוני נס ציונה

"אני ופרישמן נוכל להביא את הכדורסל לגבהים"

יו"ר מנהלת הליגה בכדורסל, ארי שטינברג, ב"שיחת היום": "לפעמים הדרך קשה כי יש אינטרסים שאנחנו מנסים להזיז”. וגם: גמר גביע ווינר, הליגה והשופטים

|
ארי שטינברג (רדאד ג'בארה)
ארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

ליגת העל בכדורסל נמצאת בעיצומה, כשגם גמר גביע ווינר בפתח. יו”ר מנהלת ליגת העל בכדורסל, ארי שטינברג, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס למגוון נושאים.

לפני שנתחיל עם הכדורסל, אמורים להתכנס היום בשביל שתהיה יו”ר וינגייט.
“אין לי מושג לגבי זה. זה רק ברמת כותרות. אני לומד מהתקשורת”.

בוא נדבר על כדורסל. גמר גביע ווינר, חתיכת אירוע, סגרתם את זה בסינרגיה עם הכדורגל.
כן, אירוע יפה. תודה גם לארז כלפון. הקהל יוכל ליהנות מיום שלם של ספורט”.

איך אתם מתכוננים למשחק?
“הרבה שואו, הולך להיות משחק ברמה הגבוהה ביותר באירופה. מיציץ’ יכול לשחק”.

כמה קהל קנה כרטיסים?
“מעל 8,000 אוהדים”.

איך זה מתחלק בקהלים?
“לא יודע להגיד”.

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

איך אתה רואה את העונה? רואים פערי רמות בין הקבוצות הגדולות לקטנות?
“האמת שלא. הפועל ירושלים הפסידה פעמיים כבר, אנחנו רואים משחקים צמודים עם הפתעות וליגה מאוד מאוד מעניינת”.

מה קורה עם החזרת המשחקים לישראל?
“אנחנו עצמנו עדיין באירוע, יש אי וודאות, אנחנו באירוע מורכב עדיין”.

מה עם הסכם עם איגוד הכדורסל, אני יודע שמתחלפות טיוטות?
“אם יהיה הסכם ארוך טווח נוכל לעבוד עבור הכדורסל”.

מה זה, הסכם של 5 שנים?
“כן, ככה נוכל להתמקד בספורט ובשיפור”.

איך תעבוד חלוקת הסמכויות?
“שיתוף הפעולה יהיה עמוק. יהיה הרבה יותר ביחד. ככה דברים יקרו, עמוס פרישמן הוא יו”ר שאהב כדורסל, אני מאמין שביחד נוכל להביא את הענף לגבהים. יש לנו אותם אינטרסים. לפעמים הדרך קשה כי יש אינטרסים שאנחנו מנסים להזיז”.

זה כולל הקטנה של הליגה?
“כן. החלום זה 10 קבוצות, אבל 12 זה המספר האפשרי ולשם אני שואף”.

מה לגבי הסמכויות של איגוד השופטים?
“אם אתה שואל אותי הם צריכים להיות צמאים. יש משא ומתן, אני לא יכול לענות כרגע”.

עמוס פרישמן (רדאד געמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

מה התקציב השנה של המנהלת?
“בטח 45 מיליון, אני מניח”.

אתה מרוצה?
כן, זה שיפור עצום, אני מרוצה מהגידול שלנו, אנחנו עדיין כבולים בהסכמים היסטוריים, למשל זכויות השידור. אנחנו בזמן שבכדורסל הישראלי יש את הכסף הכי גדול שהיה בו, וכך גם הבעיות”.

אתה מרוצה מהסמכויות?
“אנחנו מנהלים את הליגה. יש לנו צוות מצומצם ואנחנו נותנים מענה. הכל מקצועי לגמרי וזה בגלל שההחלטות מתקבלות אצלנו”.

את קיום גמר גביע ווינר בארנה ירושלים, הפועל תל אביב קיבלו ככה בקלות?
“אני אשאיר את זה לנו”.

כמה פלאפונים קיבלת מעופר ינאי?
“הוא אחד הדברים הטובים שקראו לכדורסל הישראלי, אני מדבר איתו לא מעט”.

מה עם האולמות?
“בהרצליה מתחילים לבנות עוד אולם, בראשון יקימו אולם ענק, מנסים לעשות שינווים בנושא של הכשרת מתקנים קיימים כדי שיהיו ראויים. זה שינוי מאוד גדול. מקשיחים את התנאים לקבוצות להיות בליגת העל”.

