הגרלת סיבוב ג' בגביע ילדים א'-ג' וטרום א'

והנה מגיעה לה הגרלת סיבוב ג' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לילדים א'-ג' וטרום ילדים א', בשנתוני 2015-2012. ההגרלה בוצעה באופן אוטומטי במחשב. משחקי הסיבוב השלישי בגביע, לשנתונים הצעירים צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו. בחלק מהמקרים נקבע כי קבוצה זו או אחרת תתמודד מול יריבה שטרם נקבעה מהסיבוב הקודם.

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים א' (2012)

מ.כ נהלל יזרעאל – מכבי הרצליה

הפועל עפולה 2 – הפועל רעננה 2

מכבי עתלית – מכבי תל אביב

הפועל פתח תקווה- מ.כ.ע אור יהודה

הפועל חדרה מערב – הפועל ירושלים

הפועל רמת גן צפון – הפועל ירושלים מזרח

מ.כ גני תקווה 2 – מכבי עץ כפר יונה

מ.כ גני תקווה – בית"ר נהריה

מ.כ הפועל גלבוע 2 – בית"ר ע. מעלה אדומים

הפועל חיפה 1 שרון – הפועל כפר סבא

הפועל הוד השרון 2 – בית"ר טוברוק

מ.כ ירמיהו חולון – בני יהודה ת"א

מכבי כפר סבא – מכבי עמק חפר

מכבי פתח תקווה צפון – בית"ר חיפב

מ.ס באר שבע – מ.כ נווה יוסף

הפועל כפר שלם – מכבי קריית מלאכי

הפועל קריית אונו 2 – מכבי תל אביב ברוך עזרתי

מ.כ הפועל גלבוע – הפועל ברנר

הפועל עירוני כרמיאל 2 – אהלי טמרה

מכבי חיפה גולדשנפלד – מכבי חיפה מיכאל

הפועל תל אביב ערן הרינג – הפועל בית שאן

מ.ס אשדוד – הפועל עפולה

הפועל ראשון לציון – הפועל עכו

מכבי צורן – הפועל תל אביב צפון

הפועל קריית שמונה – מכבי פתח תקווה בר סעאת

הפועל נוף הגליל – מכבי קריית גת צו פיוס

עירוני מודיעין – מכבי נתניה

הפועל רמת גן אייל הלפרין – עירוני ראש העין

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מחנה יהודה

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ב' (2013)

מכבי כפר סבא – מ.ס בני יפו אורתודוכסים

הפועל רעננה – מכבי אשקלון

סקציה נס ציונה – הפועל חיפה 1

הפועל תל אביב צפון – הפועל קריית אונו

מ.ס קדימה צורן 2 – מ.ס שיכון המזרח

מכבי עמק חפר – בית"ר טוברוק 2

מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל חדרה

בית"ר כפר סבא – הפועל חוף הכרמל

מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר ירושלים

מכבי פתח תקווה צפון – מ.ס איחוד דרום השרון

מכבי עירוני נתיבות – מכבי חיפה שמואל

מכבי רחובות צפון – עירוני ראש העין

מכבי קריית גת – מכבי ע. קריית אתא

מכבי חיפה אפרים – עירוני מודיעין

מ.כ כרמל חיפה – הפועל רמת גן דרום

הפועל באר שבע לבן – בית"ר ירושלים צפון

מ.כ נווה יוסף – מכבי בני ריינה

מ.כ צעירי טירה – שמשון תל אביב צפון

הפועל כפר סבא – הפועל הוד השרון

מכבי תל אביב עופר דקל – איחוד הפועל ביר אל מכסור

הפועל תל אביב איתי תמיר – הפועל רמת גן צפון

מכבי נתניה 1 – איחוד בני באקה

מכבי פתח תקווה מנשה משיח – הפועל ירושלים

מכבי עמק חפר – מכבי ע. בת ים דרום

מ.ס באר שבע – מכבי ברקאי 2

מ.ס אשדוד – מכבי באר שבע

הפועל ראשון לציון – הפועל בית שאן

מ.ס קריית ים – הפועל עירוני עראבה

הפועל הוד השרון 2 – מ.כ עירוני אור יהודה

מכבי רחובות דרום – בית"ר טוברוק

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ג' (2014)

מכבי חיפה עודד – בני יהודה ת"א

מכבי אשקלון – הפועל חוף הכרמל

הפועל כפר סבא – מכבי רחובות

מכבי יפו –הפועל עלייה כפר סבא

מ.כ גליל גולן צפון – מכבי פתח תקווה חיים הנדלר

מכבי יהוד מונסון – הפועל רעננה

בית"ר נהריה – הפועל הרצליה

מכבי פתח תקווה צפון – הפועל ראשון לציון צפון

מ.ס באר שבע 2 – מ.ס איחוד דרום השרון מערב

מכבי באר יעקב 1 – מכבי תל אביב לייבו

הפועל ירושלים מערב – מכבי ע. כפר יונה

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ ירמיהו חולון

הפועל פתח תקווה – עירוני מודיעין

הפועל עכו 1 – מ.כ צופי חיפה

מכבי עמישב פתח תקווה- מ.כ גליל גולן דרום

הפועל ירושלים מזרח – הפועל עכו 2

הפועל מחנה יהודה דרום – מ.כ נווה יוסף

א.ס רמת אליהו – הפועל פתח תקווה צפון

הפועל חיפה 1 – מכבי צור שלום

מכבי תל אביב עוז – שמשון תל אביב מרכז

בית"ר חיפה – הפועל ראשון לציון

הפועל ברנר – הפועל באר שבע לבן

עירוני נשר – מ.ס קדימה צורן

הפועל חדרה – מ.ס שפרעם

מכבי קריית גת – הפועל תל אביב יאיר לרמן

הפועל רמת גן דרום – סקציה נס ציונה

הפועל יר רמת השרון דרום – אהלי טמרה

מכבי הרצליה- הפועל באר שבע 2

מ.ס אשדוד – הפועל בית שאן

מכבי ע. קריית אתא 2 – מכבי אחי נצרת

סיבוב ג' בגביע המדינה לטרום א' (2015)

הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה יואל

מכבי ע. קריית אתא – הפועל ראשון לציון מערב

מכבי קריית גת – הפועל פתח תקווה

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד

מ.ס באר שבע – הפועל חדרה צפון

מ.כ גני תקווה – מכבי עירוני טמרה

מכבי כפר סבא מזרח – הפועל לוד

מכבי פתח תקווה דרום – א.ס חולון דרום

הפועל חדרה – הפועל רמת גן דרום

הפועל עלייה כפר סבא – מכבי עירוני נתיבות

מ.ס קדימה צורן 2 – מכבי חיפה ישעיהו

מ.ס קריית ים – מ.ס קדימה צורן

הפועל בני ג'סר א-זרקא – מ.ס שפרעם

מ.כ נווה יוסף – מ.ס חיפה רובי שפירא 2

הפועל רעננה צפון – מכבי רחוהות צפון

הפועל רמת גן צפון – מ.כ שפרעם

הפועל ירושלים מזרח – עירוני נשר

הפועל חיפה 1 – מכבי הרצליה צפון

מכבי נתניה – מכבי תל אביב דרום

הפועל הרצליה – מכבי ע. כפר יונה

מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל כפר סבא

בני אום אל פאחם – איחוד הפועל ביר אל מכסור

הפועל פתח תקווה צפון – מכבי צור שלום

הפועל תל אביב צפון – הפועל ניר רמת השרון דרום

מכבי אשקלון צפון – הפועל אום אל פאחם

הפועל עכו 1 – מכבי באר שבע

מכבי עתלית – בני יהודה ת"א

הפועל הוד השרון – הפועל נוף הגליל

הפועל חוף הכרמל – מ.ס דימונה