יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:24
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הגרלת סיבוב ג' בגביע ילדים א'-ג' וטרום א'

ההתאחדות לכדורגל העבירה את הגרלת הסיבוב השלישי בגביע המדינה לשנתונים הצעירים (2015-2012). המשחקים צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו

|
גביע המדינה לנוער לעונת 2023-24 (יונתן גינזבורג)
גביע המדינה לנוער לעונת 2023-24 (יונתן גינזבורג)

והנה מגיעה לה הגרלת סיבוב ג' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לילדים א'-ג' וטרום ילדים א', בשנתוני 2015-2012. ההגרלה בוצעה באופן אוטומטי במחשב. משחקי הסיבוב השלישי בגביע, לשנתונים הצעירים צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו. בחלק מהמקרים נקבע כי קבוצה זו או אחרת תתמודד מול יריבה שטרם נקבעה מהסיבוב הקודם.

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים א' (2012)

מ.כ נהלל יזרעאל – מכבי הרצליה

הפועל עפולה 2 – הפועל רעננה 2

מכבי עתלית – מכבי תל אביב

הפועל פתח תקווה- מ.כ.ע אור יהודה

הפועל חדרה מערב – הפועל ירושלים 

הפועל רמת גן צפון – הפועל ירושלים מזרח

מ.כ גני תקווה 2 – מכבי עץ כפר יונה

מ.כ גני תקווה – בית"ר נהריה

מ.כ הפועל גלבוע 2 – בית"ר ע. מעלה אדומים

הפועל חיפה 1 שרון – הפועל כפר סבא

הפועל הוד השרון 2 – בית"ר טוברוק

מ.כ ירמיהו חולון – בני יהודה ת"א

מכבי כפר סבא – מכבי עמק חפר

מכבי פתח תקווה צפון – בית"ר חיפב

מ.ס באר שבע – מ.כ נווה יוסף

הפועל כפר שלם – מכבי קריית מלאכי

הפועל קריית אונו 2 – מכבי תל אביב ברוך עזרתי

מ.כ הפועל גלבוע – הפועל ברנר

הפועל עירוני כרמיאל 2 – אהלי טמרה

מכבי חיפה גולדשנפלד – מכבי חיפה מיכאל

הפועל תל אביב ערן הרינג – הפועל בית שאן

מ.ס אשדוד – הפועל עפולה

הפועל ראשון לציון – הפועל עכו

מכבי צורן – הפועל תל אביב צפון

הפועל קריית שמונה – מכבי פתח תקווה בר סעאת

הפועל נוף הגליל – מכבי קריית גת צו פיוס

עירוני מודיעין – מכבי נתניה

הפועל רמת גן אייל הלפרין – עירוני ראש העין

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מחנה יהודה

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ב' (2013)

מכבי כפר סבא – מ.ס בני יפו אורתודוכסים

הפועל רעננה – מכבי אשקלון

סקציה נס ציונה – הפועל חיפה 1

הפועל תל אביב צפון – הפועל קריית אונו

מ.ס קדימה צורן 2 – מ.ס שיכון המזרח

מכבי עמק חפר – בית"ר טוברוק 2

מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל חדרה

בית"ר כפר סבא – הפועל חוף הכרמל

מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר ירושלים

מכבי פתח תקווה צפון – מ.ס איחוד דרום השרון

מכבי עירוני נתיבות – מכבי חיפה שמואל

מכבי רחובות צפון – עירוני ראש העין

מכבי קריית גת – מכבי ע. קריית אתא

מכבי חיפה אפרים – עירוני מודיעין

מ.כ כרמל חיפה – הפועל רמת גן דרום

הפועל באר שבע לבן – בית"ר ירושלים צפון

מ.כ נווה יוסף – מכבי בני ריינה

מ.כ צעירי טירה – שמשון תל אביב צפון

הפועל כפר סבא – הפועל הוד השרון

מכבי תל אביב עופר דקל – איחוד הפועל ביר אל מכסור

הפועל תל אביב איתי תמיר – הפועל רמת גן צפון

מכבי נתניה 1 – איחוד בני באקה

מכבי פתח תקווה מנשה משיח – הפועל ירושלים

מכבי עמק חפר – מכבי ע. בת ים דרום

מ.ס באר שבע – מכבי ברקאי 2

מ.ס אשדוד – מכבי באר שבע

הפועל ראשון לציון – הפועל בית שאן

מ.ס קריית ים – הפועל עירוני עראבה

הפועל הוד השרון 2 – מ.כ עירוני אור יהודה

מכבי רחובות דרום – בית"ר טוברוק

סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ג' (2014)

מכבי חיפה עודד – בני יהודה ת"א

מכבי אשקלון – הפועל חוף הכרמל

הפועל כפר סבא – מכבי רחובות

מכבי יפו –הפועל עלייה כפר סבא

מ.כ גליל גולן צפון – מכבי פתח תקווה חיים הנדלר

מכבי יהוד מונסון – הפועל רעננה

בית"ר נהריה – הפועל הרצליה

מכבי פתח תקווה צפון – הפועל ראשון לציון צפון

מ.ס באר שבע 2 – מ.ס איחוד דרום השרון מערב

מכבי באר יעקב 1 – מכבי תל אביב לייבו

הפועל ירושלים מערב – מכבי ע. כפר יונה

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ ירמיהו חולון

הפועל פתח תקווה – עירוני מודיעין

הפועל עכו 1 – מ.כ צופי חיפה

מכבי עמישב פתח תקווה- מ.כ גליל גולן דרום

הפועל ירושלים מזרח – הפועל עכו 2

הפועל מחנה יהודה דרום – מ.כ נווה יוסף

א.ס רמת אליהו – הפועל פתח תקווה צפון

הפועל חיפה 1 – מכבי צור שלום

מכבי תל אביב עוז – שמשון תל אביב מרכז

בית"ר חיפה – הפועל ראשון לציון

הפועל ברנר – הפועל באר שבע לבן

עירוני נשר – מ.ס קדימה צורן

הפועל חדרה – מ.ס שפרעם

מכבי קריית גת – הפועל תל אביב יאיר לרמן

הפועל רמת גן דרום – סקציה נס ציונה

הפועל יר רמת השרון דרום – אהלי טמרה

מכבי הרצליה- הפועל באר שבע 2

מ.ס אשדוד – הפועל בית שאן

מכבי ע. קריית אתא 2 – מכבי אחי נצרת

סיבוב ג' בגביע המדינה לטרום א' (2015)

הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה יואל

מכבי ע. קריית אתא – הפועל ראשון לציון מערב

מכבי קריית גת – הפועל פתח תקווה

הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד

מ.ס באר שבע – הפועל חדרה צפון

מ.כ גני תקווה – מכבי עירוני טמרה

מכבי כפר סבא מזרח – הפועל לוד

מכבי פתח תקווה דרום – א.ס חולון דרום

הפועל חדרה – הפועל רמת גן דרום

הפועל עלייה כפר סבא – מכבי עירוני נתיבות

מ.ס קדימה צורן 2 – מכבי חיפה ישעיהו

מ.ס קריית ים – מ.ס קדימה צורן

הפועל בני ג'סר א-זרקא – מ.ס שפרעם

מ.כ נווה יוסף – מ.ס חיפה רובי שפירא 2

הפועל רעננה צפון – מכבי רחוהות צפון

הפועל רמת גן צפון – מ.כ שפרעם

הפועל ירושלים מזרח – עירוני נשר

הפועל חיפה 1 – מכבי הרצליה צפון

מכבי נתניה – מכבי תל אביב דרום

הפועל הרצליה – מכבי ע. כפר יונה

מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל כפר סבא

בני אום אל פאחם – איחוד הפועל ביר אל מכסור

הפועל פתח תקווה צפון – מכבי צור שלום

הפועל תל אביב צפון – הפועל ניר רמת השרון דרום

מכבי אשקלון צפון – הפועל אום אל פאחם

הפועל עכו 1 – מכבי באר שבע

מכבי עתלית – בני יהודה ת"א

הפועל הוד השרון – הפועל נוף הגליל

הפועל חוף הכרמל – מ.ס דימונה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */