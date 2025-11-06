הגרלת סיבוב ג' בגביע ילדים א'-ג' וטרום א'

והנה מגיעה לה הגרלת סיבוב ג' במסגרת גביע המדינה בכדורגל לילדים א'-ג' וטרום ילדים א', בשנתוני 2015-2012. ההגרלה בוצעה באופן אוטומטי במחשב. משחקי הסיבוב השלישי בגביע, לשנתונים הצעירים צפויים להתקיים ב-29/11 או בתאריך הסמוך לו. בחלק מהמקרים נקבע כי קבוצה זו או אחרת תתמודד מול יריבה שטרם נקבעה מהסיבוב הקודם.
סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים א' (2012)
מ.כ נהלל יזרעאל – מכבי הרצליה
הפועל עפולה 2 – הפועל רעננה 2
מכבי עתלית – מכבי תל אביב
הפועל פתח תקווה- מ.כ.ע אור יהודה
הפועל חדרה מערב – הפועל ירושלים
הפועל רמת גן צפון – הפועל ירושלים מזרח
מ.כ גני תקווה 2 – מכבי עץ כפר יונה
מ.כ גני תקווה – בית"ר נהריה
מ.כ הפועל גלבוע 2 – בית"ר ע. מעלה אדומים
הפועל חיפה 1 שרון – הפועל כפר סבא
הפועל הוד השרון 2 – בית"ר טוברוק
מ.כ ירמיהו חולון – בני יהודה ת"א
מכבי כפר סבא – מכבי עמק חפר
מכבי פתח תקווה צפון – בית"ר חיפב
מ.ס באר שבע – מ.כ נווה יוסף
הפועל כפר שלם – מכבי קריית מלאכי
הפועל קריית אונו 2 – מכבי תל אביב ברוך עזרתי
מ.כ הפועל גלבוע – הפועל ברנר
הפועל עירוני כרמיאל 2 – אהלי טמרה
מכבי חיפה גולדשנפלד – מכבי חיפה מיכאל
הפועל תל אביב ערן הרינג – הפועל בית שאן
מ.ס אשדוד – הפועל עפולה
הפועל ראשון לציון – הפועל עכו
מכבי צורן – הפועל תל אביב צפון
הפועל קריית שמונה – מכבי פתח תקווה בר סעאת
הפועל נוף הגליל – מכבי קריית גת צו פיוס
עירוני מודיעין – מכבי נתניה
הפועל רמת גן אייל הלפרין – עירוני ראש העין
הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מחנה יהודה
סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ב' (2013)
מכבי כפר סבא – מ.ס בני יפו אורתודוכסים
הפועל רעננה – מכבי אשקלון
סקציה נס ציונה – הפועל חיפה 1
הפועל תל אביב צפון – הפועל קריית אונו
מ.ס קדימה צורן 2 – מ.ס שיכון המזרח
מכבי עמק חפר – בית"ר טוברוק 2
מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל חדרה
בית"ר כפר סבא – הפועל חוף הכרמל
מכבי עמישב פתח תקווה – בית"ר ירושלים
מכבי פתח תקווה צפון – מ.ס איחוד דרום השרון
מכבי עירוני נתיבות – מכבי חיפה שמואל
מכבי רחובות צפון – עירוני ראש העין
מכבי קריית גת – מכבי ע. קריית אתא
מכבי חיפה אפרים – עירוני מודיעין
מ.כ כרמל חיפה – הפועל רמת גן דרום
הפועל באר שבע לבן – בית"ר ירושלים צפון
מ.כ נווה יוסף – מכבי בני ריינה
מ.כ צעירי טירה – שמשון תל אביב צפון
הפועל כפר סבא – הפועל הוד השרון
מכבי תל אביב עופר דקל – איחוד הפועל ביר אל מכסור
הפועל תל אביב איתי תמיר – הפועל רמת גן צפון
מכבי נתניה 1 – איחוד בני באקה
מכבי פתח תקווה מנשה משיח – הפועל ירושלים
מכבי עמק חפר – מכבי ע. בת ים דרום
מ.ס באר שבע – מכבי ברקאי 2
מ.ס אשדוד – מכבי באר שבע
הפועל ראשון לציון – הפועל בית שאן
מ.ס קריית ים – הפועל עירוני עראבה
הפועל הוד השרון 2 – מ.כ עירוני אור יהודה
מכבי רחובות דרום – בית"ר טוברוק
סיבוב ג' בגביע המדינה לילדים ג' (2014)
מכבי חיפה עודד – בני יהודה ת"א
מכבי אשקלון – הפועל חוף הכרמל
הפועל כפר סבא – מכבי רחובות
מכבי יפו –הפועל עלייה כפר סבא
מ.כ גליל גולן צפון – מכבי פתח תקווה חיים הנדלר
מכבי יהוד מונסון – הפועל רעננה
בית"ר נהריה – הפועל הרצליה
מכבי פתח תקווה צפון – הפועל ראשון לציון צפון
מ.ס באר שבע 2 – מ.ס איחוד דרום השרון מערב
מכבי באר יעקב 1 – מכבי תל אביב לייבו
הפועל ירושלים מערב – מכבי ע. כפר יונה
מכבי עירוני אשדוד – מ.כ ירמיהו חולון
הפועל פתח תקווה – עירוני מודיעין
הפועל עכו 1 – מ.כ צופי חיפה
מכבי עמישב פתח תקווה- מ.כ גליל גולן דרום
הפועל ירושלים מזרח – הפועל עכו 2
הפועל מחנה יהודה דרום – מ.כ נווה יוסף
א.ס רמת אליהו – הפועל פתח תקווה צפון
הפועל חיפה 1 – מכבי צור שלום
מכבי תל אביב עוז – שמשון תל אביב מרכז
בית"ר חיפה – הפועל ראשון לציון
הפועל ברנר – הפועל באר שבע לבן
עירוני נשר – מ.ס קדימה צורן
הפועל חדרה – מ.ס שפרעם
מכבי קריית גת – הפועל תל אביב יאיר לרמן
הפועל רמת גן דרום – סקציה נס ציונה
הפועל יר רמת השרון דרום – אהלי טמרה
מכבי הרצליה- הפועל באר שבע 2
מ.ס אשדוד – הפועל בית שאן
מכבי ע. קריית אתא 2 – מכבי אחי נצרת
סיבוב ג' בגביע המדינה לטרום א' (2015)
הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה יואל
מכבי ע. קריית אתא – הפועל ראשון לציון מערב
מכבי קריית גת – הפועל פתח תקווה
הפועל באר שבע – מ.ס אשדוד
מ.ס באר שבע – הפועל חדרה צפון
מ.כ גני תקווה – מכבי עירוני טמרה
מכבי כפר סבא מזרח – הפועל לוד
מכבי פתח תקווה דרום – א.ס חולון דרום
הפועל חדרה – הפועל רמת גן דרום
הפועל עלייה כפר סבא – מכבי עירוני נתיבות
מ.ס קדימה צורן 2 – מכבי חיפה ישעיהו
מ.ס קריית ים – מ.ס קדימה צורן
הפועל בני ג'סר א-זרקא – מ.ס שפרעם
מ.כ נווה יוסף – מ.ס חיפה רובי שפירא 2
הפועל רעננה צפון – מכבי רחוהות צפון
הפועל רמת גן צפון – מ.כ שפרעם
הפועל ירושלים מזרח – עירוני נשר
הפועל חיפה 1 – מכבי הרצליה צפון
מכבי נתניה – מכבי תל אביב דרום
הפועל הרצליה – מכבי ע. כפר יונה
מ.כ הפועל רמת ישי – הפועל כפר סבא
בני אום אל פאחם – איחוד הפועל ביר אל מכסור
הפועל פתח תקווה צפון – מכבי צור שלום
הפועל תל אביב צפון – הפועל ניר רמת השרון דרום
מכבי אשקלון צפון – הפועל אום אל פאחם
הפועל עכו 1 – מכבי באר שבע
מכבי עתלית – בני יהודה ת"א
הפועל הוד השרון – הפועל נוף הגליל
הפועל חוף הכרמל – מ.ס דימונה