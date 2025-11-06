קניקובסקי כבש, 1:3 לפרנצווארוש על לודוגורץ

במקביל למשחקה של מכבי תל אביב מול אסטון וילה, המחזור הרביעי של שלב הליגה של הליגה האירופית נערך הערב (חמישי) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד פרנצווארוש וגבי קניקובסקי גברו 1:3 על לודוגורץ ועידן נחמיאס (שלא שותף). בנוסף, רומא השיגה 0:2 נהדר על ריינג’רס, וריאל בטיס ניצחה בתוצאה זהה את ליון.

פרנצווארוש – לודוגורץ 1:3

ההונגרים של רובי קין ממשיכים ביכולת הנפלאה והתבססו בחלק העליון של הטבלה עם ניצחון שלישי ברציפות במפעל. אקס מכבי ת”א, גבי קניקובסקי, היה הראשון לעלות על לוח התוצאות כשכבש בווירטואוזיות בדקה ה-31, קאדו הכפיל מתוך הרחבה בדקה ה-53 ונתן למארחת מרווח נשימה. בדקה ה-78 סון צימק את התוצאה עבור האורחת בבעיטה מתוך הרחבה, אך על אקורס הסיום היה חתום לני ג’וסף, שבדקה ה-89 נשלח בכדור מצוין ובפעולה נהדרת שחרר בעיטה לקורה ופנימה ונתן לרובי קין את האות לחגיגות. עידן נחמיאס המתין על הספסל אך לא זכה לדקות אצל הבולגרים, שרושמים הפסד שלישי ברציפות במפעל ונמצאים בחלק התחתון של הטבלה.

דקה 31: שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1! ומי אם לא גבי קניקובסקי, שהגיע לעמדה מצוינת בתוך הרחבה ובווירטואוזיות שלח את הכדור ישר לפינה הקרובה.

דקה 53: שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:2! קאדו עט על ריבאונד בתוך הרחבה ומקרוב הכפיל בקלילות את היתרון של ההונגרים.

דקה 78: שער! לודוגורץ צימקה ל-2:1! סון הגיע לכדור בקצה הרחבה ושיגר בעיטה אדירה ישר לחיבור הרחוק! איזה שער גדול! בדרך לקאמק בולגרי?

דקה 89: שער! פרנצווארוש עלתה ל-1:3! לני ג’וסף נשלח בכדור עומק מצוין, חדר לרחבה בפעולה אישית נהדרת ועם סיומת טובה אף יותר, הדביק את הכדור לקורה הקרובה ופנימה וכנראה סגר את הסיפור!

ריאל בטיס – ליון 0:2

אחרי ה-0:0 עם גנק במחזור הקודם, הקבוצה מאנדלוסיה חזרה לנצח במשחק קשה במיוחד מול הצרפתים. עבדה אזלזולי כבש את הראשון מתוך הרחבה בדקה ה-30, אנתוני חתם את התוצאה עוד במחצית הראשונה, כשבדקה ה-35 ביצע צ’יפ נהדר מעל השוער ונתן לספרדים את שלוש הנקודות. הצרפתים עם איבוד נקודות ראשון במפעל, אחרי שהשיגו שלושה ניצחונות בשלושת מחזורי הפתיחה.

דקה 30: שער! בטיס עלתה ל-0:1! סדריק בקמבו מצא את עבדה אזלזולי בתוך הרחבה, האחרון העלה את הספרדים ליתרון בקלילות.

שחקני בטיס חוגגים (IMAGO)

דקה 35: שער! בטיס כבר ב-0:2! אנתוני קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובצ’יפ נפלא מעל השוער הכפיל את היתרון של הספרדים!

שחקני בטיס חוגגים את השער של אנתוני (IMAGO)

ריינג’רס – רומא 2:0

אחרי שני הפסדים רצופים במפעל, האיטלקים חזרו למסלול ורשמו את ניצחונם השני. מתיאס סולה כבש את הראשון בדקה ה-13 עם נגיחה מתוך הרחבה, לורנצו פלגריני קבע את תוצאת הסיום כבר בדקה ה-37, ונתן לקבוצה מעיר הנצח דחיפה לקראת המחזור הבא, בו תארח את מיטיולן הדנית. הסקוטים מנגד, נמצאים במקום האחרון בטבלה כשהם עם ארבעה הפסדים רצופים ויקוו לקטוף את הנקודות הראשונות במפעל במחזור הבא, כשיארחו את בראגה..

ג'יימס טברניר מול לורנצו פלגריני (IMAGO)

דקה 13: שער! רומא עלתה ל-0:1! בריאן קריסטנטה עלה טוב לכדור קרן ובנגיחה השאיר את הכדור למתיאס סולה, שמקרוב דחק בקלילות את הכדור עם ראשו לרשת.

שחקני רומא חוגגים (IMAGO)

דקה 37: שער! רומא עלתה ל-0:2! ארטם דובביק מצא בתוך הרחבה את לורנצו פלגריני, שהפציץ את הכדור ישר לפינת השער הימנית.

שחקני רומא חוגגים (IMAGO)

משחקים נוספים

שטוטגרט – פיינורד 0:2

ויקטוריה פלזן – פנרבחצ’ה 0:0

בולוניה – בראן 0:0

בראגה – גנק 4:3

פאוק סלוניקי – יאנג בויז 0:4