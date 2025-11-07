יום חמישי, 12.02.2026 שעה 01:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

עוד יום במשרד להפועל, וזו המחמאה הכי גדולה

פודקאסט האדומים סיכם שבוע מוצלח: ההתקפה המדהימה בראשות מיציץ', בלייקני ובראיינט, החוסר ב-4, ניהול הסגל, הביקורות, ג'ונס ומבט קדימה. האזינו

|
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב שכחה מאולימפיאקוס עם שבוע מוצלח בו ניצחה את מכבי רעננה ובעיקר את דובאי ביורוליג, עם 97:109 נהדר על אדמת בוסניה. בכך, האדומים עלו למאזן של שבעה ניצחונות ושני הפסדים במפעל הבכיר באירופה, ורשמו עוד ניצחון מרשים ועוד יום במשרד, שזו המחמאה הכי גדולה למועדון.

פודקאסט הפועל ת”א בכדורסל ב-ONE עם ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכם את השבוע האחרון: ההתקפה המדהימה של האדומים בראשות וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט ואנטוניו בלייקני, ניהול הסגל של דימיטריס איטודיס, המחסור בעמדה 4 ומה הפיתרונות?

וגם הביקורות: כריס ג’ונס שעדיין לא נכנס לעניינים, מיעוט הדקות של הישראלים, מבט על המשחקים הקרובים מהפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, לשבוע הכפול ואז לדרבי, מי צריכים להירשם מול מי ולאילו שחקנים מגיע לשחק יותר ממה שהם משחקים? האזנה נעימה.

