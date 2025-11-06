יום חמישי, 06.11.2025 שעה 12:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

אבדיה: פעם פיגור כזה היה הופך לגארבג' טיים

הכוכב התייחס להופעה הגדולה של פורטלנד: "פעם הפרש 20 היה מתנפח ל-40, אבל יש לנו אופי". בארה"ב הכתירו: "דני אחד השחקנים השלמים והיציבים ב-NBA"

|
דני אבדיה קולע (רויטרס)
דני אבדיה קולע (רויטרס)

דני אבדיה רשם את אחד הערבים הגדולים בקריירה שלו, לא רק במספרים, אלא גם במשמעות. אחרי שנים שבהן פורטלנד נראתה כמו קבוצה חסרת כיוון, הישראלי הוביל מהפך מדהים מול האלופה אוקלהומה, 119:121, והפך לסמל של דור חדש, קבוצה שנלחמת, מאמינה ומציגה אופי. בעוד הסטטיסטיקה שלו שוברת שיאים והשם שלו מוזכר בארצות הברית ככוכב הבא וכמועמד לאולסטאר, התחושה הכללית ברורה: זו כבר לא סתם ריצה חמה של תחילת עונה, דני אבדיה תופס את המקום שלו בין הגדולים באמת.

“אתם בוודאי זוכרים את הסיומות המרשימות של דני אבדיה ואת המסירות היפות שלו. אתם בטח גם תזכרו את הקליעות הקריטיות של ג’רו הולידיי ואת ההגנה האדירה שלו. וכנראה שתיזכרו גם בשלשות המומנטום של דואופ רית’, בלחץ הבלתי פוסק של טומאני קמארה ובקליעות החשובות של ג’רמי גרנט. אבל בין כל ההופעות הבלתי נשכחות בניצחון 119:121 הדרמטי של פורטלנד על האלופה אוקלהומה, הסתתרה נקודה משמעותית הרבה יותר, אולי הסימן הברור ביותר לכך שמדובר בקבוצה חדשה לגמרי”, ניתחו בתקשורת האמריקאית.

“הבלייזרס הוכיחו שוב שהם כבר לא שק חבטות חסר ביטחון שכל ליגה מנצלת. הם היו יכולים לוותר בלילה הזה. אחרי פתיחה שבה לא הצליחו לפגוע בכלום,ובאופן מילולי, פעמיים פגעו רק בלוח, ונקלעו לפיגור של 22 נקודות ברבע הראשון מול הקבוצה היחידה שעדיין לא הפסידה, זה נראה כמו עוד תבוסה צפויה. הרי כך קרה פעמים רבות בשנים האחרונות”, הסבירו בארצות הברית.

גג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

“פעם, במשחקים כאלה, הפיגור היה מתנפח ל־40 והופך לגארבג’ טיים”, אמר אבדיה על הבור שאליו נפלה הקבוצה ברבע הראשון. “אבל אני חושב שהמנטליות שיש לנו היום, עם האגרסיביות והאמונה, מראה שיש לנו אופי. והרבה ממנו”.

במהלך שישה ימים בלבד רשמה פורטלנד (מאזן 3:5) שני ניצחונות אדירים על שתיים מהקבוצות הטובות במערב, דנבר ואוקלהומה, בזכות קליעה מדויקת בדקות ההכרעה, הגנה עיקשת והמון נחישות. השאלה הגדולה שנשאלה בפתיחת העונה הייתה כמה רחוק יוכלו הבלייזרס להגיע כעת, כשהם נלחמים על ניצחונות ולא על סיכוי טוב יותר בהגרלת הלוטרי של ה־NBA. אחרי שבועיים ושני ניצחונות גדולים, נראה שהפוטנציאל שלהם גדול בהרבה ממה שציפו.

“באמת, אני מרגיש שככה שאנחנו משחקים, עם האנרגיה והרעב, אין אף קבוצה שיכולה לבוא לכאן ולצפות לערב קל”, אמר הולידיי. “זו הזהות שלנו, להקשות על היריבות. זה לא משנה מי משחק, כל מי שעולה למגרש נותן מאה אחוז. בכל משחק אנחנו מאמינים שיש לנו סיכוי”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“כבר זמן רב לא נשמע שחקן של פורטלנד מדבר כך בביטחון אמיתי, וזמן רב לא נראתה קבוצה עם כל כך הרבה תקווה. גם כשהקליעות של אבדיה לא נכנסו (הוא החטיא את 11 הראשונות), כשקמארה איבד כדורים, גרנט לא פגע ודורטמונד צלפה 55% מהשדה בדרך ל־41 נקודות ברבע הראשון, איש לא הוריד את הראש”, פרגנו בארה”ב.

פיגור 22 נקודות? רבע ראשון שהסתיים ב־21:41? שום דבר לא הרתיע. “לא ויתרנו”, אמר דונובן קלינגן. “ידענו שזה משחק שאפשר לנצח. פשוט התרכזנו, לקחנו פוזשן אחר פוזשן, ועשינו את מה שצריך”. לאט ובהתמדה, הבלייזרס חזרו. אבדיה יצר מצבי זריקה לאחרים, חדר, סחט עבירות והגיע לקו העונשין. הולידיי קלע שלשות גדולות, רית’ עלה מהספסל ותרם ארבע שלשות מכריעות, גרנט נלחם משני צידי המגרש, וקמארה שמר באגרסיביות על כוכבי הת’אנדר.

עם פתיחת הרבע הרביעי, הפער ירד לחמש בלבד (81:86) והאנרגיה באולם מודה סנטר רתחה. שש דקות ו־44 שניות לסיום, הולידיי חדר פנימה וקלע ג’אמפ קצר שהעניק לפורטלנד יתרון ראשון, 96:97, והם כבר לא איבדו אותו.

אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)

בהתקפה הבאה אילץ הולידיי את אג’יי מיצ’ל לאיבוד כדור והגיב בשלשה גדולה שהעלתה ל־96:100. משם, למרות הלחץ הבלתי פוסק של שיי גילג’ס-אלכסנדר, לפורטלנד תמיד הייתה תשובה. אבדיה, שפתאום מצא שוב את היד, היה נהדר ברבע האחרון, 11 נקודות, 3 אסיסטים, ריבאונד וחסימה. הוא חדר בין כמה שומרים וקלע סל קשה שהעלה ל־104:109, קבר שלשה חשובה ל־109:115, ובדקה ורבע האחרונות סיפק שני אסיסטים שהובילו לסלים של שיידון שארפ וטומאני קמארה.

בסיום, הולידיי דייק מהקו 6.5 שניות לסוף, והבלייזרס שרדו את הסערה בדרך לניצחון. ניסיונות נואשים של הת’אנדר לקלוע עם הבאזר נכשלו, והקונפטי האדום־לבן כיסה את התקרה כשהכרוז הכריז: “בלייזרס מנצחים, בלייזרס מנצחים!”. “זו קבוצה עקשנית שלא מוותרת לעולם”, אמר המאמן הזמני טיאגו ספליטר. “אני עדיין מאוכזב מהמשחק מול הלייקרס, אבל היום הם הראו שוב מה הם מסוגלים לעשות. התפקיד שלי הוא לוודא שהם מגיעים עם האנרגיה הזו כל ערב”.

ובאמת, במשחק הזה, הם קיבלו ציון 10. ברבע הרביעי לבדו קלעה פורטלנד 13 מ־16 מהשדה, כולל 6 מ־7 לשלוש, וניצחה את הרבע 33:40. בארה”ב הוסיפו שבחצי השני של העונה שעברה אבדיה הציג יכולת אדירה, ממוצעים של 23.3 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו־5.2 אסיסטים, עם 50% מהשדה ו־40% מהשלוש. היכולת הזו הפכה אותו לשחקן המרכזי של הבלייזרס ולמועמד בולט לאולסטאר.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

גם בפתיחת העונה הנוכחית הוא שומר על יציבות יוצאת דופן. אחרי שבעה משחקים הוא מעמיד ממוצע של 24.1 נקודות (מקום 19 בליגה), עם 49.1% מהשדה ו־37.8% לשלוש, יחד עם 6 ריבאונדים ו־3.9 אסיסטים. “הנתונים האלה ממקמים אותו כאחד השחקנים השלמים והיציבים ביותר ב־NBA בראשית העונה”, סיכמו בארה”ב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */