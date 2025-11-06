אבדיה: פעם פיגור כזה היה הופך לגארבג' טיים

דני אבדיה רשם את אחד הערבים הגדולים בקריירה שלו, לא רק במספרים, אלא גם במשמעות. אחרי שנים שבהן פורטלנד נראתה כמו קבוצה חסרת כיוון, הישראלי הוביל מהפך מדהים מול האלופה אוקלהומה, 119:121, והפך לסמל של דור חדש, קבוצה שנלחמת, מאמינה ומציגה אופי. בעוד הסטטיסטיקה שלו שוברת שיאים והשם שלו מוזכר בארצות הברית ככוכב הבא וכמועמד לאולסטאר, התחושה הכללית ברורה: זו כבר לא סתם ריצה חמה של תחילת עונה, דני אבדיה תופס את המקום שלו בין הגדולים באמת.

“אתם בוודאי זוכרים את הסיומות המרשימות של דני אבדיה ואת המסירות היפות שלו. אתם בטח גם תזכרו את הקליעות הקריטיות של ג’רו הולידיי ואת ההגנה האדירה שלו. וכנראה שתיזכרו גם בשלשות המומנטום של דואופ רית’, בלחץ הבלתי פוסק של טומאני קמארה ובקליעות החשובות של ג’רמי גרנט. אבל בין כל ההופעות הבלתי נשכחות בניצחון 119:121 הדרמטי של פורטלנד על האלופה אוקלהומה, הסתתרה נקודה משמעותית הרבה יותר, אולי הסימן הברור ביותר לכך שמדובר בקבוצה חדשה לגמרי”, ניתחו בתקשורת האמריקאית.

“הבלייזרס הוכיחו שוב שהם כבר לא שק חבטות חסר ביטחון שכל ליגה מנצלת. הם היו יכולים לוותר בלילה הזה. אחרי פתיחה שבה לא הצליחו לפגוע בכלום,ובאופן מילולי, פעמיים פגעו רק בלוח, ונקלעו לפיגור של 22 נקודות ברבע הראשון מול הקבוצה היחידה שעדיין לא הפסידה, זה נראה כמו עוד תבוסה צפויה. הרי כך קרה פעמים רבות בשנים האחרונות”, הסבירו בארצות הברית.

ג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

“פעם, במשחקים כאלה, הפיגור היה מתנפח ל־40 והופך לגארבג’ טיים”, אמר אבדיה על הבור שאליו נפלה הקבוצה ברבע הראשון. “אבל אני חושב שהמנטליות שיש לנו היום, עם האגרסיביות והאמונה, מראה שיש לנו אופי. והרבה ממנו”.

במהלך שישה ימים בלבד רשמה פורטלנד (מאזן 3:5) שני ניצחונות אדירים על שתיים מהקבוצות הטובות במערב, דנבר ואוקלהומה, בזכות קליעה מדויקת בדקות ההכרעה, הגנה עיקשת והמון נחישות. השאלה הגדולה שנשאלה בפתיחת העונה הייתה כמה רחוק יוכלו הבלייזרס להגיע כעת, כשהם נלחמים על ניצחונות ולא על סיכוי טוב יותר בהגרלת הלוטרי של ה־NBA. אחרי שבועיים ושני ניצחונות גדולים, נראה שהפוטנציאל שלהם גדול בהרבה ממה שציפו.

“באמת, אני מרגיש שככה שאנחנו משחקים, עם האנרגיה והרעב, אין אף קבוצה שיכולה לבוא לכאן ולצפות לערב קל”, אמר הולידיי. “זו הזהות שלנו, להקשות על היריבות. זה לא משנה מי משחק, כל מי שעולה למגרש נותן מאה אחוז. בכל משחק אנחנו מאמינים שיש לנו סיכוי”.

דני אבדיה (רויטרס)

“כבר זמן רב לא נשמע שחקן של פורטלנד מדבר כך בביטחון אמיתי, וזמן רב לא נראתה קבוצה עם כל כך הרבה תקווה. גם כשהקליעות של אבדיה לא נכנסו (הוא החטיא את 11 הראשונות), כשקמארה איבד כדורים, גרנט לא פגע ודורטמונד צלפה 55% מהשדה בדרך ל־41 נקודות ברבע הראשון, איש לא הוריד את הראש”, פרגנו בארה”ב.

פיגור 22 נקודות? רבע ראשון שהסתיים ב־21:41? שום דבר לא הרתיע. “לא ויתרנו”, אמר דונובן קלינגן. “ידענו שזה משחק שאפשר לנצח. פשוט התרכזנו, לקחנו פוזשן אחר פוזשן, ועשינו את מה שצריך”. לאט ובהתמדה, הבלייזרס חזרו. אבדיה יצר מצבי זריקה לאחרים, חדר, סחט עבירות והגיע לקו העונשין. הולידיי קלע שלשות גדולות, רית’ עלה מהספסל ותרם ארבע שלשות מכריעות, גרנט נלחם משני צידי המגרש, וקמארה שמר באגרסיביות על כוכבי הת’אנדר.

עם פתיחת הרבע הרביעי, הפער ירד לחמש בלבד (81:86) והאנרגיה באולם מודה סנטר רתחה. שש דקות ו־44 שניות לסיום, הולידיי חדר פנימה וקלע ג’אמפ קצר שהעניק לפורטלנד יתרון ראשון, 96:97, והם כבר לא איבדו אותו.

אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)

בהתקפה הבאה אילץ הולידיי את אג’יי מיצ’ל לאיבוד כדור והגיב בשלשה גדולה שהעלתה ל־96:100. משם, למרות הלחץ הבלתי פוסק של שיי גילג’ס-אלכסנדר, לפורטלנד תמיד הייתה תשובה. אבדיה, שפתאום מצא שוב את היד, היה נהדר ברבע האחרון, 11 נקודות, 3 אסיסטים, ריבאונד וחסימה. הוא חדר בין כמה שומרים וקלע סל קשה שהעלה ל־104:109, קבר שלשה חשובה ל־109:115, ובדקה ורבע האחרונות סיפק שני אסיסטים שהובילו לסלים של שיידון שארפ וטומאני קמארה.

בסיום, הולידיי דייק מהקו 6.5 שניות לסוף, והבלייזרס שרדו את הסערה בדרך לניצחון. ניסיונות נואשים של הת’אנדר לקלוע עם הבאזר נכשלו, והקונפטי האדום־לבן כיסה את התקרה כשהכרוז הכריז: “בלייזרס מנצחים, בלייזרס מנצחים!”. “זו קבוצה עקשנית שלא מוותרת לעולם”, אמר המאמן הזמני טיאגו ספליטר. “אני עדיין מאוכזב מהמשחק מול הלייקרס, אבל היום הם הראו שוב מה הם מסוגלים לעשות. התפקיד שלי הוא לוודא שהם מגיעים עם האנרגיה הזו כל ערב”.

ובאמת, במשחק הזה, הם קיבלו ציון 10. ברבע הרביעי לבדו קלעה פורטלנד 13 מ־16 מהשדה, כולל 6 מ־7 לשלוש, וניצחה את הרבע 33:40. בארה”ב הוסיפו שבחצי השני של העונה שעברה אבדיה הציג יכולת אדירה, ממוצעים של 23.3 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו־5.2 אסיסטים, עם 50% מהשדה ו־40% מהשלוש. היכולת הזו הפכה אותו לשחקן המרכזי של הבלייזרס ולמועמד בולט לאולסטאר.

דני אבדיה (רויטרס)

גם בפתיחת העונה הנוכחית הוא שומר על יציבות יוצאת דופן. אחרי שבעה משחקים הוא מעמיד ממוצע של 24.1 נקודות (מקום 19 בליגה), עם 49.1% מהשדה ו־37.8% לשלוש, יחד עם 6 ריבאונדים ו־3.9 אסיסטים. “הנתונים האלה ממקמים אותו כאחד השחקנים השלמים והיציבים ביותר ב־NBA בראשית העונה”, סיכמו בארה”ב.