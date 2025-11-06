יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:33
הוועד האולימפי פרסם קול קורא לאיתור מנכ"ל

אחר הפרישה של לוסטיג, שיסיים את תפקידו אחרי 11 שנה, בארגון פועלים למציאות יורש. ארד תעמוד ברשות ועדת האיתור, בה יהיו גם אוברקוביץ' וגולדשטיין

גילי לוסטיג. מי יחליפו? (חגי מיכאלי)
גילי לוסטיג. מי יחליפו? (חגי מיכאלי)

הוועד האולימפי מתחיל לחפש את המנכ”ל הבא. היום (חמישי) הארגון פרסם קול קורא לאיתור מנכ”ל חדש לאחר הודעת הפרישה של גילי לוסטיג שיסיים את תפקידו בחלוף 11 שנה. ועדת האיתור שהוקמה בישיבת הנהלת הוועד האולימפי האחרונה תהיה בראשות יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, כאשר ביחד איתה יישבו בוועדה גם סגן היו”ר עמית אוברקוביץ’ והגזבר משה (גולדי) גולדשטיין.

הוועדה החלה בעבודתה ופרסמה קול קורא רשמי להגשת מועמדויות, בו פורטו תנאי הסף ודרישות התפקיד. על פי הקול הקורא, המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום רביעי, 16 בנובמבר 2025 ולאחר מכן ייבחנו המועמדים השונים.
 
המועמדים נדרשים לעמוד בשורה של קריטריונים מקצועיים וניהוליים: ניסיון ניהולי של לפחות חמש שנים בהיקף פעילות של 15 מיליון שקלים לפחות בשנה, הבנה מעמיקה בספורט ההישגי והאולימפי, תואר ראשון, שליטה מלאה באנגלית, וניסיון בעבודה עם גופים ציבוריים, ממשלתיים ובינלאומיים, לרבות עמותות וארגוני ספורט.

יעל ארד. תעמוד ברשות ועדת האיתור (לילך וויס-רוזנברג)יעל ארד. תעמוד ברשות ועדת האיתור (לילך וויס-רוזנברג)

 
בין היתרונות הנוספים שצוינו בקול הקורא המועמדים המובילים עשויים להיות גם בעלי יכולת ניהול של תהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח, הבנה שיווקית ומסחרית, ניסיון מול גורמים פילנתרופיים ועסקיים, מעמד אולימפי כמו ספורטאי או מאמן אולימפי, וגישה לעולמות החדשנות והמדע בספורט.
 
הקול הקורא נשלח לכל בעלי העניין בספורט הישראלי לרבות האיגודים האולימפיים, ועד הספורטאים האולימפי, בוגרי התוכניות המיוחדות של הוועד האולימפי ובהם קורס דירקטוריות ותוכניות היזמות והחדשנות.

