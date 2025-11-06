בן שמעון: טוקלומטי? אני ולוזון לא נסכים על הכל

רן בן שמעון התייחס היום (חמישי) במסגרת מסיבת העיתונאים שלו להחלטה לזמן את חלוץ שארלוט עידן טוקלומטי, שרושם עונה אישית נפלאה ב-MLS ולא זומן לסגל הנבחרת הצעירה.

"אני עובד בשיתוף פעולה צמוד עם גיא לוזון. לא בכל הדברים אני והוא מסכימים. אולי לנבחרת שלו הוא הרגיש שלעידן לא הייתה מוטיבציה להגיע. אבל אצלי הדף נקי וזימנתי אותו כי הוא ביכולת מצוינת ואשמח שהוא יצליח", סיפר בן שמעון.

טוקלומטי בן ה-21 ערך העונה 35 הופעות בכל המסגרות בשארלוט, כשב-MLS מצא את הרשת 11 פעמים ב-30 משחקים והוסיף ארבעה בישולים, ובגביע הליגות הגביע שער נוסף. בליגה הוא עומד על שער בכל 164 דקות בממוצע.