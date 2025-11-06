יום חמישי, 06.11.2025 שעה 11:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

הפורטוגלי מתיאוס רושה ייבחן בהפועל חיפה

ל-ONE נודע כי הבלם בן ה-30 יגיע למבחנים במועדון החיפאי. בשנים האחרונות הוא שיחק בבולגריה. ברונו רמירז יהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה

|
קהל הפועל חיפה (עמרי שטיין)
קהל הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הבלם הפורטוגלי מתיאוס רושה (30) יגיע למבחנים בהפועל חיפה בימים הקרובים. רושה שיחק בשנים האחרונות בויאטנם ובלוקומוטיב סופיה מליגת העל בבולגריה.

הבלם ברונו רמירז חזר להתאמן באופן מלא עם הקבוצה ויהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה בסמי עופר, סאנה גומז נשאר השחקן היחיד שפצוע בסגל ולא יעמוד לרשותו של גל אראל.

בהפועל חיפה מודעים לחשיבות המשחק מול הפועל פ"ת. ניצחון ייתן הרבה אוויר לחניכיו של אראל, כל זאת בגלל שלאחר הפגרה, מצפים לקבוצה שלושה משחקים סופר קשים: הפועל ב”ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה.

גל אראל אמר: “אנחנו צריכים בלם, להסתדר עד ינואר בלי יהיה לנו קשה. אנחנו כרגע רק עם שני בלמים בסגל, אז אם יש מישהו שהוא חופשי ויכול להגיע, עדיף שנראה אותו בעיניים. רושה בלם שיש לו קריירה טובה ומפוארת, אני מקווה שהוא יגיע לפה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */