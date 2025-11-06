הפורטוגלי מתיאוס רושה ייבחן בהפועל חיפה

הבלם הפורטוגלי מתיאוס רושה (30) יגיע למבחנים בהפועל חיפה בימים הקרובים. רושה שיחק בשנים האחרונות בויאטנם ובלוקומוטיב סופיה מליגת העל בבולגריה.

הבלם ברונו רמירז חזר להתאמן באופן מלא עם הקבוצה ויהיה כשיר למשחק מול הפועל פתח תקווה בסמי עופר, סאנה גומז נשאר השחקן היחיד שפצוע בסגל ולא יעמוד לרשותו של גל אראל.

בהפועל חיפה מודעים לחשיבות המשחק מול הפועל פ"ת. ניצחון ייתן הרבה אוויר לחניכיו של אראל, כל זאת בגלל שלאחר הפגרה, מצפים לקבוצה שלושה משחקים סופר קשים: הפועל ב”ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה.

גל אראל אמר: “אנחנו צריכים בלם, להסתדר עד ינואר בלי יהיה לנו קשה. אנחנו כרגע רק עם שני בלמים בסגל, אז אם יש מישהו שהוא חופשי ויכול להגיע, עדיף שנראה אותו בעיניים. רושה בלם שיש לו קריירה טובה ומפוארת, אני מקווה שהוא יגיע לפה”.