הקרב של המפתיעות: מלאכי פוגשת את הרצליה

והנה לו המחזור השמיני בליגה א' דרום, המחזור שיוציא את הקבוצות לפגרת שזרועים עד ל-28/11, יחל כבר הערב (חמישי), כאשר מ.כ ירמיהו חולון תפגוש בביתה את מ.כ כפר סבא, בקרב המפסידות של המחזור הקודם. מעבר לכך, קריית מלאכי תתמודד מול הפועל הרצליה על טהרת הצמרת הגבוהה וקריית גת תצא לירושלים, כשתנסה לשמור על מאזן ללא ספיגות בחוץ.

בתוך כך, במשחקים נוספים שיתקיימו כחלק מהמחזור, מכבי יבנה תצא לגרונדמן, שם תפגוש את הפועל ניר רמת השרון, שעדיין מאמינה כי ניסיון הרכישה שלה, מאחורי הקלעים, יקרום עור וגידים. הפועל מרמורק תתמודד מול בית"ר נורדיה ירושלים ותנסה למחוק את הבושה מההפסד 5:0 לעירוני אשדוד. דימונה תצא לאזור ושמשון תל אביב תתארח בחדרה מול צעירי טירה.

מ.כ ירמיהו חולון – מ.כ כפר סבא (הערב, טוטו חולון, 19:30)

שתי הקבוצות מגיעות "פצועות". השתיים באות לאחר הפסד במסגרת מחזור הליגה הקודם, בתוצאה 1:0. מדובר, אגב, בקבוצות שהעפילו לשלב סיבוב ח' וייתכן וההפסד קשור גם בעייפות קלה. בכפר סבא רוצים לחזור לצמרת הגבוהה, בחולון ינסו להיות דומיננטיים בבית ולהשיג את מלוא הנקודות. לפני יומיים דמטרי אנטין חתם במארחת ויעבה את החלק האחורי.

עומר פדידה מ-מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

מ.כ ירושלים – מכבי קריית גת (שישי, הר חומה י-ם, 12:30)

קרב הענקים והעשירים. מתן שורץ מול גיל חדד, לורנט לוי מול הקבוצה המושקעת ביותר בליגה, על פניו. ירושלים מושלמת בבית (שלושה ניצחונות), קריית גת מושלמת בריבוע בחוץ (שלושה ניצחונות, ללא ספיגות). מה גם שהאורחת טרם הפסידה העונה ולעת עתה מעל הליגה כמעט בכל פרמטר. מי שמכיר את דיוויד ברמן, יודע שלא מדובר בפראייר. משחק חם צפוי לנו בהר חומה.

שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית מלאכי – הפועל הרצליה (שישי, קריית מלאכי, 13:00)

שתי הקבוצות שהגיעו לשלב הזה ממקומות במקומות שתיים ושלוש. מי היה מאמין. מלאכי, שבעונה שעברה שרדה עונה לא פשוטה, בזכות המנג'ר צביקה לוי, פותחת עונה שנייה איתו על הקווים והיא נמצאת במקום השני. הרצליה, עם תקציב נמוך בהרבה מזה של עונה שעברה, חולפת בטבלה על פני יבנה, דימונה וכפר סבא. מסקרן יהיה לראות הכיצד המשחק מתפתח. המנצחת, תקנה את עולמה.

צביקה לוי, מאמן קריית מלאכי (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל ניר רמת השרון – מכבי יבנה (שישי, גרונדמן רמת השרון, 12:30)

הפועל מרמורק – בית"ר נורדיה ירושלים (שישי, וייסגל מכבי רחובות, 12:30)

בית"ר יבנה – מכבי עירוני אשדוד (שישי, טוטו יבנה, 12:30)

הפועל אזור – מ.ס דימונה (שישי, אזור, 12:35)

מ.כ צעירי טירה – שמשון פזטל תל אביב (שישי, מתחם אימונים חדרה, 13:00)