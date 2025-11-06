אצטדיון עכו יארח את אתא ביאליק ואום אל פאחם

המחזור השמיני בליגה א' צפון יצא לו לדרך כבר אתמול (רביעי), זאת עם צמד משחקים. מוסמוס ניצחה 1:2 את טירה, שספגה הפסד לאחר חמישה ניצחונות רצופים, והפועל אום אל פאחם ניצחה 0:2 את טירת הכרמל. מדובר במחזור שלאחריו ייצאו הקבוצות לפגרת שזרועים עד ל-28/11. הערב הפועל בית שאן תתמודד מול הפועל עירוני עראבה. יתר המשחקים יתקיימו מחר.

בין היתר, במוקד ההתמודדויות, מכבי אתא ביאליק תארח את צעירי אום אל פאחם באצטדיון עכו, מכבי אחי נצרת, המוליכה, תפגוש בעילוט את מכבי נווה שאנן, עירוני נשר תארח את מכבי נוג'ידאת, מ.כ צעירי טמרה תשחק מול הפועל עירוני באקה אל גרבייה ומפגש נוסף ייערך בין הפועל עירוני כרמיאל להפועל מגדל העמק.

| הפועל אום אל פאחם – הפועל טירת הכרמל 0:2

הקבוצה של מג'ד אגבאריה, מאמן הנוער של המועדון, השיגה ניצחון ביתי חשוב להמשך הדרך. הקבוצה ירדה למינוס שבע נקודות בפועל, אך עדיין נמצאת במקום האחרון. 12 נקודות מפרידות בינה לבין מקום מעל הקו האדום. רועי מרדכי, המחליף, קבע 0:1, בשיר בהגאת השלים 0:2 בדקה ה-95. טירת הכרמל עם שישה הפסדים העונה, בחלקה התחתון של הטבלה.

| מכבי אתא ביאליק – צעירי אום אל פאחם (שישי, אצטדיון טוטו עכו, 12:40)

קרב צמרת שייערך באצטדיון עכו. אתא ביאליק, אחת הקבוצות החזקות העונה בליגה א' צפון, מי שהעפילה לסיבוב ח' בגביע המדינה, תחפש ניצחון שישי העונה מול מי שנפרדה לאחר המשחק האחרון שלה ממוסא דיאב, מאמנה. אתא ביאליק עדיין לא הפסידה ולא ספגה במשחקי ה"בית" שלה. אום אל פאחם, אם לא די בעזיבת המאמן, תהיה חייבת להיות חדה ולהימנע מטעויות.

| מכבי אחי נצרת – מכבי נווה שאנן (שישי, עילוט נצרת, 13:15)

המוליכה מול העולה החדשה. שתי הקבוצות הפסידו רק פעם אחת העונה, אלא שאחי נצרת, לעומת נווה שאנן, טרם הפסידה העונה בבית – בעילוט. מעבר לכך, אחי נצרת היא אחת משתי קבוצות ליגה שהבקיעו הכי הרבה שערים לעת עתה וספגה היא רק שלושה שערים – הנתון הנמוך והטוב בליגה. הפתעה מצד נווה שאנן והליגה נפתחת לגמרי.

| יתר מועדי משחקי המחזור:

הפועל בני מוסמוס – מ.ס. טירה 1:2 (הבקיע למוסמוס: אחמד ג'בארין בעם צמד; הבקיע לטירה: אחמד רביע)

הפועל בית שאן – הפועל עירוני עראבה (חמישי, בית שאן, 19:30)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל מגדל העמק (שישי, כרמיאל, 12:00)

עירוני נשר – מכבי נוג'ידאת (שישי, נשר, 13:00)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל ע. באקה אל גרבייה (טמרה, 13:00)