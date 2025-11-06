דחיפות וקללות בסיום במשחק ליגת נערים א' – על

האלימות והחוסר ספורטיביות על כר הדשא, במחלקות הנוער, מסרבת לדעוך, טייק מי יודע כמה. אחת לשבוע, לכל הפחות, מתפרסם ב-ONE כי קבוצות אלו ואחרות מסיימות משחקים בחוסר ספורטיביות שמתבטאת באלימות ובקללות. הפעם, משחק ליגת נערים א' – על, בין מ.ס אשוד להפועל כפר סבא, שהסתיים ב-1:2 למקומיים, אלא שתקרית בין שניים הציתה מהומה של ממש.

במשחק שנעל את המחזור התשיעי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2009, נפגשו מ.ס אשדוד והפועל כפר סבא. בדקה ה-88 להתמודדות, נועם נחמני קבע 1:2 דרמטי לקבוצתו, בשערו השני למשחק, אחרי שבדקה ה-81 האורחת השוותה משער של איתי רוזנבליט. עם שריקת הסיום מפיו של מתן גואטה, החלו הצדדים מהומה שהצריכה כניסתם של אנשי מקצוע להפריד בין הכוחות.

בווידיאו שהגיע לידי ONE, נראה נער, שחקן מ.ס אשדוד, ניגש לשחקן הפועל כפר סבא, שהניח את ידיו על ברכיו, נוכח ההפסד המאכזב, כלומר השחקן מהירוקים לא עשה לשחקן השני דבר. האירוע קורה כשנייה עד שתיים לאחר שריקת הסיום. שחקן המארחת ניגש לשחקן האורחת ואומר לו דבר מה, דבר מה המצית מהומה. דבר מה, ככל הנראה, לא ספורטיבי במיוחד.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

לאחר דבריו של שחקן אשדוד לשחקן כפר סבא, חבריו של השחקן הירוק מגיעים לשחקן הדרומיים ודוחפים אותו. מרחיקים אותו. באותו הרגע, מגיעים שחקני אשדוד להתערב ואחד משחקני כפ”ס נופל ארצה. שחקני האורחת פורצים אל המגרש מהספסל שלהם ובינתיים דחיפות בין הצדדים על כר הדשא. השופטים עומדים מול האירוע על מנת לציין המתרחש בדו"ח שלהם.

"מה זה!? ילדים! מה זה?!" נשמע מהיציע המאכלס את הקהלים ובצדק. הנערים המשיכו לנסות ולפגוע זה בזה בלי להסתכל ימינה או שמאלה, או רגע לעצור ולהבין שהם באירוע לא מכובד. יש לציין כי האירוע נמשך כשתי דקות, עד אשר כל אחד מהצדדים הלך לכיוון אחר והאירוע נרגע. בשבוע הבא תתכן העלה לדין משמעתי, הרי שדיוני השבוע נערכו כבר אתמול.

הכרטיס האדום (יונתן גינזבורג)

במ.ס אשדוד ציינו בפני ONE: "אנחנו לא היינו אלימים. אנחנו הגנו על עצמנו מאלימות של כפר סבא כולל הספסל שלנו. אנחנו הגנו על שחקן שספג אלימות כשהוא על הרצפה. כנראה שלספוג שער בדקה ה-90 השפיע עליהם. השחקן שלנו, שניגש לשחקן כפר סבא עשה טעות וקיבל על הראש. אנחנו שונאים ומגנים אלימות. במועדון שמים דגש על זה ולא מתפשרים לרגע".

בהפועל כפר סבא ציינו בפני ONE: "אירוע מגעיל ומזעזע וכשיש מצב כזה, שתי הקבוצות לא בסדר ואין לזה מקום במגרש הכדורגל! לכל אחד יהיה את הגרסה שלו ובחיים לא נצדיק שום אלימות משום סוג שהוא. אפשר לנצח, אבל לא צריך להתגרות ולקלל שחקנים בסוף מול הפנים. תהיה שיחה עם המנהל המקצועי ו-ועדת משמעת לשחקן שהחזיר שם. זה לא מתקבל על הדעת אצלנו".