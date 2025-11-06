עלות המהומה ההמונית ביבנה: 4,500 שקלים

לאחר סוף שבוע לא רגוע ביבנה, הגיעה ההכרעה בעניין המהומה ההמונית שהתרחשה בדקה ה-92 להתמודדות בין מכבי יבנה למ.כ כפר סבא, עם כיבוש השער של קובי מור. אל הדיון הגיעו איתי שטרן, איש כפר סבא, לצד אלירן גלעד ויעקב זוזוט, אנשי מכבי יבנה. הדיון נערך בפני הדיין, עו"ד ישראל שמעוני שקבע כי שתי הקבצות אשמות במה שארע לאחר שער הניצחון של יבנה.

הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, קבע כי מכבי יבנה אשמה תחת הסעיפים "התנהגות בלתי הולמת" ו"התפרעות אוהדים" ועל כן קנס המועדון בסכום כולל של 2,000 שקלים. מנגד, קבע כי מ.כ כפר סבא אשמה בשלושה סעיפים ("התפרעות אוהדים", התנהגות בלתי הולמת" ו"התפרעות, תגרה ותקיפה"), בעוד יצאה זכאית תחת הסעיף "פגיעה ע"י אוהדים". העונש? 2,500 שקלים.

מתוך הדו"ח השופט, אופק מלכה: "בדקה ה-94 של המשחק ולאחר הבקעת השער של קבוצת מכבי יבנה, רץ כובש השער (קובי מור) לחגוג את השער בהתרסה וחגיגה מוגזמת מול הקהל של הקבוצה האורחת מכפר סבא. הקהל של כפר סבא מנגד זרק חפצים מהיציע כולל מקל של תוף שפגע באחד משחקני יבנה. בעקבות החגיגה המוגזמת, נוצרה מהומה המונית במגרש בין שחקני שתי הקבוצות".

קובי מור מתיישב אל מול קהל אוהדי כפר סבא, דן עובדיה בא אחריו (יונתן גינזבורג)

הוסיף מלכה בדו"ח שלו: "כולל שחקנים מחליפים ואנשי צוות שנכנסו אל המגרש. העימות כלל דחיפות וקללות בין השחקנים. אני וצוות השיפוט ניסינו להרגיע את הרוחות וזה לקח לנו כארבע דקות לחדש את המשחק. במהלך העימות בין שתי הקבוצות, המאמן של כפר סבא, עידן דוד, נכנס גם הוא למגרש כדי למחוא בפניי ואמר לי "אתה אפס, בושה וחרפה, הרסת את המשחק".

מתוך דו"ח המשקיף שנכח במשחק: "לאחר כיבוש השער של יבנה, כובש השער, שחקן מספר 3, התיישב מול היציע של אוהדי כפר סבא וחגג בהתרסה יחד עם שחקן נוסף מהקבוצה את כיבוש השער. המעשה הצית את אוהדי כפר סבא שהחלו להשליך חפצים למגרש. במקביל, פרצו שחקנים משני ספסלי הקבוצות למגרש והחלו לדחוף אלה את אלה".

המהומה בין שחקני מכבי יבנה למ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

המשיך המשקיף וציין: "חשוב לציין כי היו גם כאלה שניסו להפריד. אני עמדתי בצד הרחוק של האירועים ומנעתי מכאלה שלא היו רשומים בטופס המשחק להיכנס לתוך תחומי המגרש. בתוך כל האירועים החלו אוהדי שתי הקבוצות להשליך חפצים אלה על אלה. היו גם אוהדי יבנה שניסו לחדור ליציע של אוהדי כפר סבא, אך נבלמו על ידי המאבטחים".

לסיכומו של דבר, ציין המשקיף, בדו"ח שלו: "בסיום המשחק התלונן בפניי חבר הנהלת כפר סבא, עומר אהביה, כי נפגע לדבריו בפניו ממקל של תוף שהושלך לדבריו מהיציע של יבנה".