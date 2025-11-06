יום חמישי, 06.11.2025 שעה 20:48
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%787-7819פנאתינייקוס8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

מחצית: דובאי - הפועל ת"א 40:46

יורוליג, מחזור 9: היתרון עובר מצד לצד והקבוצות מחליפות סלים בסראייבו. האדומים מתקשים, אך לא נותנים ליריבה לברוח. מוטלי בולט, בייקון חד מנגד

|
וסיליה מיציץ' (הפועל
וסיליה מיציץ' (הפועל "IBI" תל אביב)

המחזור התשיעי של היורוליג נמשך בשעה זו, כשהפועל תל אביב פוגשת בסראייבו את דובאי למשחק בו היא רוצה להמשיך את היכולת הנהדרת שלה במפעל, להתאושש מההפסד במחזור האחרון נגד אולימפיאקוס ולחזור למקום הראשון בטבלה.

החבורה של דימיטריס איטודיס אמנם ניצחה ביום ראשון 72:89 את מכבי רעננה בליגה, אך בזירה האירופית היא ספגה את ההפסד השני שלה במחזור האחרון, כשנכנעה 62:58 לאולימפיאקוס במשחק עם סקור נמוך במיוחד. הערב זאת ההזדמנות של האדומים לחזור למסלול הניצחונות בתחרות היוקרתית.

מנגד, הקבוצה המארחת יושבת בחצי התחתון של הטבלה, עם מאזן שלילי של 5:3. במחזור האחרון, נכנעה 80:78 דרמטי במיוחד מול ולנסיה בספרד. דובאי כמו הפועל ת”א היא קבוצה חדשה במפעל, ככה שהערב זה המפגש הראשון בין הקבוצות על הבמה הגדולה של אירופה.

רבע ראשון: 25:26 לדובאי

חמישיית דובאי: דווין בייקון, מקינלי רייט, בוגי אליס, פיליפ פטרוסב וקנאן קאמנג’אס

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מקולום, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

האדומים קלטו את הכדור הראשון, בראיינט צלף שלשה בפתיחה, פטרוסב ענה עם שתי נקודות מנגד, אוטורו הלך לקו ודייק פעמיים, מיציץ’ צלף מחוץ לקשת ועשה 2:8, אך המארחת השלימה ריצת 2:10 והפכה את התוצאה, 10:12, מוטלי קלע מחצי מרחק והשווה, 12:12. הקבוצות החליפו סלים עד 16:16, דובאי השלימה ריצת 2:10 וברחה ליתרון קטן, 18:26. עד סוף הרבע, האדומים ענו עם ריצת 0:7 והורידו את ההפרש לנקודה בלבד.

רבע שני:

בייקון ובראיינט החליפו סלים בפתיחה, ג’ונס החזיר את היתרון להפועל עם סל ועשה 28:29, אך לא להרבה זמן, כשדובאי השלימה ריצת 2:10 נוספת ועשתה 31:38. בראיינט ו-וויינרייט קלעו נקודה אחת כל אחד מהקו, רייט קלע מחצי מרחק מנגד, האדומים ענו עם ריצת 2:8 וצמצמו ל-42:41. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */