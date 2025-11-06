מחצית: דובאי - הפועל ת"א 40:46

המחזור התשיעי של היורוליג נמשך בשעה זו, כשהפועל תל אביב פוגשת בסראייבו את דובאי למשחק בו היא רוצה להמשיך את היכולת הנהדרת שלה במפעל, להתאושש מההפסד במחזור האחרון נגד אולימפיאקוס ולחזור למקום הראשון בטבלה.

החבורה של דימיטריס איטודיס אמנם ניצחה ביום ראשון 72:89 את מכבי רעננה בליגה, אך בזירה האירופית היא ספגה את ההפסד השני שלה במחזור האחרון, כשנכנעה 62:58 לאולימפיאקוס במשחק עם סקור נמוך במיוחד. הערב זאת ההזדמנות של האדומים לחזור למסלול הניצחונות בתחרות היוקרתית.

מנגד, הקבוצה המארחת יושבת בחצי התחתון של הטבלה, עם מאזן שלילי של 5:3. במחזור האחרון, נכנעה 80:78 דרמטי במיוחד מול ולנסיה בספרד. דובאי כמו הפועל ת”א היא קבוצה חדשה במפעל, ככה שהערב זה המפגש הראשון בין הקבוצות על הבמה הגדולה של אירופה.

רבע ראשון: 25:26 לדובאי

חמישיית דובאי: דווין בייקון, מקינלי רייט, בוגי אליס, פיליפ פטרוסב וקנאן קאמנג’אס

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מקולום, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

האדומים קלטו את הכדור הראשון, בראיינט צלף שלשה בפתיחה, פטרוסב ענה עם שתי נקודות מנגד, אוטורו הלך לקו ודייק פעמיים, מיציץ’ צלף מחוץ לקשת ועשה 2:8, אך המארחת השלימה ריצת 2:10 והפכה את התוצאה, 10:12, מוטלי קלע מחצי מרחק והשווה, 12:12. הקבוצות החליפו סלים עד 16:16, דובאי השלימה ריצת 2:10 וברחה ליתרון קטן, 18:26. עד סוף הרבע, האדומים ענו עם ריצת 0:7 והורידו את ההפרש לנקודה בלבד.

רבע שני:

בייקון ובראיינט החליפו סלים בפתיחה, ג’ונס החזיר את היתרון להפועל עם סל ועשה 28:29, אך לא להרבה זמן, כשדובאי השלימה ריצת 2:10 נוספת ועשתה 31:38. בראיינט ו-וויינרייט קלעו נקודה אחת כל אחד מהקו, רייט קלע מחצי מרחק מנגד, האדומים ענו עם ריצת 2:8 וצמצמו ל-42:41.