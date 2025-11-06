יום חמישי, 06.11.2025 שעה 12:20
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"בכל מסע"ת אתם אומרים לי שהולאנד שבר עוד שיא"

פפ שיבח את כוכב סיטי, התקשורת האנגלית מהללת אחרי דורטמונד: “פודן חזר להיות הכוכב שכולם חיכו לו, זו ההצהרה הרשמית שהוא היורש של דה בריינה"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

הניצחון המרשים של מנצ'סטר סיטי 1:4 על דורטמונד בליגת האלופות עורר תגובות נלהבות בתקשורת האנגלית, שהתמקדה בעיקר בהופעה הנהדרת של פיל פודן ובשבירת השיאים המתמשכת של ארלינג הולאנד. פפ גווארדיולה זכה אף הוא לשבחים על הניהול הטקטי, כשסיטי שמרה על רצף מדהים של 23 משחקים ללא הפסד בשלב הליגה/בתים באצטדיונה הביתי.

מאמן סיטי פפ גווארדיולה אמר: “בהתחשב בזה ששיחקנו רק לפני יומיים, ומול יריבה כמו דורטמונד שהיא תמיד קבוצה איכותית, זה הישג גדול. ברבע השעה הראשונה לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, אבל לאחר מכן הצלחנו לשבור את הקווים, לרוץ טוב יותר ולשחק בקצב שלנו”.

בהמשך הוסיף: “לאחר שספגנו שער זה היה מסובך, הם שלחו שישה־שבעה שחקנים קדימה. כשהכנסתי את רובן דיאש ועברנו לחמישה בהגנה, השתלטנו מחדש וסיימנו טוב. אני מלא הערכה לשחקנים שלי, אנחנו במצב מצוין, ועם עוד ניצחון או שניים נוכל להתברג בין שמונה הראשונות”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

על השיא החדש של ארלינג הולאנד שכבש ב-5 משחקים רצופים באלופות ב-3 קבוצות שונות, אמר המאמן: “לא ידעתי על כך, באמת. בכל פעם שאני מגיע למסיבת עיתונאים אתם מספרים לי שהוא שבר שיא נוסף. אני שמח בשבילו, הוא ראוי לזה. ככל שיש סביבו יותר שחקנים טובים, כך זה נעשה קל יותר. בקבוצות הגדולות שחקנים איכותיים מעלים את הרמה של כולם”.

כשנשאל על פיל פודן, גווארדיולה לא חסך במחמאות: “הוא כבר שם, הוא לא צריך ‘להתקרב לכושר הטוב שלו’, הוא כבר חזר לשיאו. ראינו ממנו שני שערים מדהימים. כמה פעמים ראינו את זה ממנו, נכון? הנדיבות, המאמץ, והאיכות בשליש האחרון. זה משהו שהתגעגענו אליו. אני שמח שעוד שלושה שחקנים כבשו מלבד הולאנד. תומאס (טוכל) יודע טוב מאוד כמה פיל מוכשר, ואני בטוח שיעשה הכול כדי שייצג את אנגליה ביורו”.

ארלינג הולאנד שמח עם פיל פודן (IMAGO)ארלינג הולאנד שמח עם פיל פודן (IMAGO)

פודן עצמו דיבר לאחר המשחק ואמר: “אני פשוט נהנה לשחק, מחייך על המגרש. העונה שעברה הייתה קשה לכולנו, אבל יש אווירה חדשה העונה, תחושת אחדות. דורטמונד הקשתה עלינו, אבל דבקנו בתכנית והשתמשנו בכישרון שלנו מקדימה כדי לשבור אותם”. על השינוי מהעונה הקודמת הוסיף: “למדנו הרבה מהתקופה הקשה. יש לנו קפטנים מצוינים, דיברנו על איך לחזור לעצמנו, והחיזוקים הביאו רעב חדש. המטרה הייתה לחזור להיות הקבוצה שהיינו, והשנה רואים ניצוצות מזה”.

הנתונים של פודן מדהימים: מאז תחילת עונת 2023/24 הוא כבש 11 שערים מחוץ לרחבה, יותר מכל שחקן אחר מקבוצות הפרמייר ליג. המשחק מול דורטמונד היה הופעתו ה־64 בליגת האלופות, והראשונה שבה כבש יותר מפעם אחת. ב־BBC נכתב כי “פודן נתן תזכורת מושלמת למה שהוא מסוגל לעשות, יצירתי, חד, ושחקן שבכושרו הנוכחי יכול להיות ההבדל גם באנגליה. גווארדיולה כבר רואה בו את היורש של קווין דה בריינה, והלילה הזה היה ההצהרה הרשמית שלו”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פודן (IMAGO)

באנגליה הוסיפו וניתחו: “דורטמונד אפשרה לסיטי לשחק כל הלילה בכיסים שבין הקישור להגנה, ופודן היה זה שניצל זאת הכי טוב. הוא ידע בדיוק איפה להתמקם כדי לקבל את הכדור ולסיים את המהלכים, בדיוק כפי שעשה בשני השערים שלו”.

כמו כן, הולאנד כבש בחמישה משחקים אירופיים רצופים, הפעם הראשונה שהוא עושה זאת מאז ששיחק בדורטמונד. באנגליה מסכמים את הערב הזה כהוכחה לכך שסיטי חזרה לדרוס, עם פודן בשיאו, הולאנד שובר שיאים, וגווארדיולה שמזכיר לכולם למה מנצ'סטר סיטי היא עדיין הקבוצה שכל אירופה חוששת ממנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */