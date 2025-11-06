זלאטנוביץ' ודיופ ייבדקו שוב, ויטור עשוי לפתוח

אחרי הניצחון הגדול בטדי על בית"ר ירושלים, בהפועל באר שבע יחזרו היום (חמישי) לאימונים וימשיכו את ההכנה למשחק הקרוב נגד המרעננת של הליגה, מ.ס אשדוד. "יהיה משחק קשה. אשדוד קבוצה עם זרים נהדרים, יש הרבה כישרון וכלים שאנחנו נהיה חייבים להתמודד איתם", אמרו בבירת הנגב.

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, ייתן את הדגשים באסיפה לקראת המשחק ויבקש מהשחקנים להמשיך את האלמנטים שעבדו נהדר במחצית הראשונה נגד בית"ר. קוז'וק עדיין לא יודע אם יוכל להשתמש בבלם הסנגלי ג'יבריל דיופ ובאיגור זלאטנוביץ'.

החלוץ, שספג מכה חזקה בראשו מגיל כהן, מרגיש טוב מאוד, אבל כחלק מהפרוטוקול לטיפול בנפגעי ראש, הוא עובר כמה בדיקות נוספות ובבאר שבע בטוחים שיהיה כשיר. לגבי דיופ, גם הוא אמור להיות כשיר למשחק, אבל כדי להימנע מפציעה, מיגל ויטור עשוי להחליפו.