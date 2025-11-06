יום חמישי, 06.11.2025 שעה 11:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

זלאטנוביץ' ודיופ ייבדקו שוב, ויטור עשוי לפתוח

הפועל ב"ש תחל היום את ההכנות לקראת מ.ס אשדוד בשבת. בקבוצה מאמינים שהחלוץ, שמרגיש טוב, יהיה כשיר. הסנגלי עשוי להיות מוחלף על ידי מיגל ויטור

|
ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)
ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון הגדול בטדי על בית"ר ירושלים, בהפועל באר שבע יחזרו היום (חמישי) לאימונים וימשיכו את ההכנה למשחק הקרוב נגד המרעננת של הליגה, מ.ס אשדוד. "יהיה משחק קשה. אשדוד קבוצה עם זרים נהדרים, יש הרבה כישרון וכלים שאנחנו נהיה חייבים להתמודד איתם", אמרו בבירת הנגב. 

מאמן הקבוצה, רן קוז'וק, ייתן את הדגשים באסיפה לקראת המשחק ויבקש מהשחקנים להמשיך את האלמנטים שעבדו נהדר במחצית הראשונה נגד בית"ר. קוז'וק עדיין לא יודע אם יוכל להשתמש בבלם הסנגלי ג'יבריל דיופ ובאיגור זלאטנוביץ'. 

החלוץ, שספג מכה חזקה בראשו מגיל כהן, מרגיש טוב מאוד, אבל כחלק מהפרוטוקול לטיפול בנפגעי ראש, הוא עובר כמה בדיקות נוספות ובבאר שבע בטוחים שיהיה כשיר. לגבי דיופ, גם הוא אמור להיות כשיר למשחק, אבל כדי להימנע מפציעה, מיגל ויטור עשוי להחליפו.

מיגל ויטור (רדאד גמיגל ויטור (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */