אוהדי בית"ר י-ם זרקו אבנים לעבר אוטובוס ב"ש

בית"ר ירושלים – הפועל באר שבע (טדי)

• עם עליית שחקי הקבוצות, אוהדי בית"ר ירושלים החלו בשירת "הנה היא עולה, הקבוצה הגזענית של מדינה".

• עוד בטרם החל המשחק, שירת "תנו לצה"ל לנצח, לז**ן ת'ערבים" נשמע מיציעי בית"ר ירושלים.

• בדקה ה-5 אבוקות נזרקו מיציע באר שבע, חלקם גם הושלכו לכר הדשא.

• בדקה ה-7 אוהדי בית"ר ירושלים זרקו גלילי נייר מהדרומי לעבר שערה של הפועל באר שבע, ובעקבות כך השופט עצר את המשחק.

• על פי דוח ההתאחדות לכדורגל, בדקה ה-22 כדור נזרק מיציע בית"ר ירושלים וגרם לעצירת המשחק.

• בדקה ה-23 כרוז המשחק ביקש מאוהדי בית"ר ירושלים להפסיק להשתמש בלייזר כנגד שחקני באר שבע.

• בדקה ה-48, חפצים נזרקו חפצים מיציע בית"ר ירושלים לעבר שחקני הפועל באר שבע לאחר כיבוש שער היתרון של הקבוצה האורחת.

• בדקה ה-59 אוהדי בית"ר ירושלים בשירת "שיישרף לכם הכפר".

• על פי דוח ההתאחדות לכדורגל, בדקות ה-50 וה-52, ה-71 וה-72 נזרקו חפצים מיציעי בית"ר לעבר כר הדשא ולעבר ספסל הפועל באר שבע.

• במהלך המשחק הופצה תמונה של שלט אשר נתלה ביציע בית"ר ירושלים ועליו כתוב "הפצ"רית ודמבו לכלא!". הכוונה בדמבו היא לעיתונאי גיא פלג. את הפצ”רית בתמונה הלבישו במדים אותם לובשים אנשי חמאס. נציין כי בתמונה שהוצפה נראים כוחות משטרה על יד השלט והם אינם פועלים על מנת להסירו.

• ברשתות החברתיות התקבלו סרטונים בהם קבוצה קטנה מאוהדי בית"ר ירושלים רודפים אחרי ארגון האוהדים של הפועל באר שבע. כמו כן, התקבלו סרטונים בהם ישנה התערבות משטרתית באירוע.

• עוד התקבלו סרטונים על כך שקומץ מאוהדי בית"ר ירושלים זרקו אבנים לעבר אוטובוס האוהדים של הפועל באר שבע ואף שברו חלק מחלונות האוטובוס.

הפועל פתח תקווה – בני סכנין (המושבה)

• בתחילת המשחק, בזמן השמעת ההמנון, בודדים מאוהדי סכנין ישבו בזמן נגינת ההמנון.

• לאחר שירת התקווה, מאות בודדות של אוהדי הפועל פתח תקווה החלו בשירת "תנו לצה"ל לנצח, לז**ן ת'ערבים".

• בדקה ה-90 מאות מאוהדי הפועל פתח תקווה שרו "שיישרף לכם הכפר".

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

מכבי חיפה – הפועל ירושלים (סמי עופר)

• נציין לחיוב את אוהדי הפועל ירושלים שהניפו שלט עליו נכתב "ענבר לנצח", לזכרה של ענבר היימן ז"ל, אוהדת מכבי חיפה שגופתה חזרה משבי חמאס.

• בדקה ה-55 אלפי אוהדי מכבי חיפה שרו את ה-Acab שחלק ממילותיו הוא "את הסמויים אני אזרוק למשרפה".

• בדקה ה-57 שוב מאות אוהדי מכבי חיפה שרו את ה-Acab.

המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)

הפועל תל אביב – עירוני טבריה (בלומפילד)

• בדקה ה-90+3 אוהד הפועל תל אביב פרץ לכר הדשא לאחר כיבוש השער השני של הקבוצה.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי בני ריינה – מכבי תל אביב (גרין)

• עם תחילת המשחק אוהדי מכבי תל אביב הפעילו פירוטכניקה. נציין כי לא נזרקה פירוטכניקה ליציע.

• בדקה ה-2 אוהדי מכבי תל-אביב החלו לשיר: "טועמה מחבל" ולאחר מכן "מכבי חיפה חיזבאללה".

• על פי דוח ההתאחדות לכדורגל, בדקה ה-77 קפטן מכבי בני ריינה קרא לשחקני קבוצתו לרדת מכר הדשא לאחר כיבוש השער השני של מכבי תל אביב. לאחר שחבריו לקבוצה הרגיעו אותו, המשחק חודש.

• בדקה ה-44 אוהדים בודדים ביציע מכבי תל אביב צעקו לשחקן ריינה "יא שחור, יא הומו", ולשחקן אחר עוד קללות מיניות בוטות וגזעניות.

• בדקה ה-70 מאות אוהדי מכבי תל אביב החלו לקרוא "לכל הערבים נשרוף אתכם חיים”.

אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

הפועל קריית שמונה – מכבי נתניה (אצטדיון מרים, נתניה)

• נציין שלט חשוב של אוהדי קריית שמונה עליו נכתב "נתניה לא שווה בית" במחאה על כך שהקבוצה טרם חזרה לשחק בקריית שמונה. אנחנו מסכימים עם קריאה זו ומקווים שבמהרה תוכל הקבוצה לחזור לאצטדיונה המקומי.

אוהדי קריית שמונה (ראובן שוורץ)

מועדון ספורט אשדוד - הפועל חיפה (אצטדיון הי"א)

• על פי דוח ההתאחדות לכדורגל בישראל, המשחק נפתח באיחור של דקה בשל זריקת גלילי נייר צהובים מהיצע המערבי המאכלס את אוהדי מ.ס אשדוד.

• בדקה ה-37, לאחר כיבוש השער של אשדוד, נזרקו לעברו מספר חפצים מיציע אוהדי הפועל חיפה.

קהל אשדוד (שחר גרוס)




