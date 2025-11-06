"סק? לא רואה סיבה שלא יסיים כאן את העונה"

גם הגעתו של ברק בכר לא הצליחה להוציא את מכבי חיפה לדרך חדשה, שכן הקבוצה ספגה פעמיים בתוספת הזמן ואיבדה פעמיים ניצחונות, מול עירוני טבריה ומול הפועל ירושלים. בשבת (17:30) היא תתארח אצל בני סכנין ותקווה להשיג סוף כל סוף ניצחון. לקראת ההתמודדות, המאמן מדבר בשעה זו במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

בהתאחדות לכדורגל הוציאו היום את הזימונים לסגל, והופיע שון גולדברג. בסוף התברר שזו טעות. זה קצת צורם שאין שחקנים של מכבי חיפה בנבחרת ישראל.

”כשהקבוצה פחות טובה, גם השחקנים מגלים יכולת פחות טובה. יש לנו גם נציגים במדינות אחרות, שזה גם משהו, אבל כרגע מה שחשוב זה להתייחס למצב הקבוצה וכשהיא תצליח אני מאמין שיהיו זימונים לכל הנבחרות”.

אין משחק קל פה בליגה, אבל סכנין הוכיחה שהיא קבוצה טובה יותר מהעונה שעברה. קשה לצבור נקודות בדוחא, איך ההכנה למשחק?

”כן, אנחנו עובדים קשה מאוד ורוצים שזה יבוא לידי ביטוי בתוצאות. פספסנו שני משחקים שהיו בידיים שלנו, אבל בסוף זה כדורגל ודברים משתנים ומתאזנים. ראיתי גם הרבה דברים טובים, של יצירת מצבים, והיו דברים פחות טובים, פחות בגרות ואחריות, אנחנו מנסים לדמות סיטואציות של משחק ואני מאמין שזה מחלחל ויעזור. מצד אחד יש המון עבודה והתוצאות פחות טובות, מצד שני אני רואה שיפור ותהליך בקבוצה”.

בכר: "מאמין במה שיש"

כשהגעת למכבי חיפה, בקדנציה הקודמת, דיברו איתך על הבעיה המנטלית. חזרת לאותה סיטואציה, רק לקבוצה פחות טובה.

”קודם כל זה אתגר מאוד גדול שלנו כמועדון, כשאנחנו מבינים שיש משהו שחוזר על עצמו שלוש פעמים, אנחנו מבינים שיש בעיה שצריך לטפל בה. מאוד חשוב לעשות את ההפרדה בין מה שהיה לפני שהגעתי לעכשיו. בשני המשחקים שהייתי יכולנו לנצח, אבל דברים קרו. נכון שבסוף צריך להביא תוצאות, אבל אני רואה באימונים שחקנים יותר חדים. אני מאמין במה שקיים ומפה אנחנו רוצים לעלות. חשוב לי ולשחקנים להראות שיש פה חומר שיכול להצליח ולעמוד בלחצים”.

יש העונה פחות שחקני בית שמקבלים דקות וגם עומר דהן אמור לעזוב בינואר. ליסאב עיסת גם ירד לספסל, ונוצר מצב שאין שחקנים שגדלו במועדון.

”כל דבר בפני עצמו. עומר דהן לא קיבל אור ירוק לעזוב, צריך לחכות ולראות מה תהיה הסיטואציה ואז להבין מה הסיטואציה הנכונה לכולם. ליסאב עיסת ישב משחק אחד בספסל, הוא שחקן צעיר וטוב עם פוטנציאל מאוד גדול, אז זה לא אומר כלום. יש פחות שחקני בית ממה שהיו שנה שעברה אבל זה גם יכול להשתנות. כרגע זה המצב, אבל זה פחות מעניין כרגע, מה שמעניין כרגע זה לשפר את הקבוצה, לייצר ניצחונות ולעלות בטבלה כי אנחנו לא רוצים להיות במיקום הזה. כרגע אנחנו מתעסקים בכאן ועכשיו”.

עומר דהן. עדיין לא קיבל אור ירוק לעזוב (עמרי שטיין)

מתיאס נהואל הגיע לפה בקול תרועה רמה אבל הוא לא הצליח להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, גם בתקופה הקודמת שלך וגם עכשיו.

”בסוף, כל שחקן צריך להוכיח את עצמו וגם הוא. היו שיחות איתו, אנחנו רוצים להרוויח שחקנים, בטח שחקן כזה, אבל יש רצוי ויש מצוי. בוא נראה אם בדקות שיקבל הוא יצליח להוכיח את עצמו. הוא צריך להוכיח את עצמו כמו כולם. שני משחקים כבר היו בידיים שלנו, זה מבאס שזה מה שקרה אבל זה יכול להשתנות. מצד שני, דווקא בגלל התוצאות והמצב אני מאוד שמח שחזרתי. יכול להיות שזה יקח זמן אבל בסוף זה יקרה. אני מאוד מאמין במועדון ובצוות, אחרת לא הייתי מגיע. יש פה עבודה ואני חזרתי מאוד רעב ורוצה להצליח. נצטרך להביא תוצאות בסוף ואני לא מצטער לרגע שחזרתי.

סכנין בדוחא הוא אחד המשטחים היותר קשים.

”נגד מי לא קשה? שיחקנו בטבריה, היה מאוד קשה. הפועל ירושלים קבוצה טובה והמיקום שלה לא משקף אותה. כל משחק הוא קשה ואנחנו צריכים להראות מגמת שיפור בכל מיני פרמטרים ומצד שני, לעבור תהליך עם שחקנים שכרגע רואים שהם בכושר פחות טוב, אבל רואים שיש רף שהם יכולים להגיע אליו ושיתקדמו”.

בסופו של דבר, הדברים מתנקזים גם לשחקנים. אתה מרגיש שיש לך שחקנים פייטרים שיכולים לעשות למען הקבוצה והאוהדים?

”אני לא חושב שהקבוצה לא רוצה או לא נלחמת. יש לחץ וצריך לדעת לתפקד כי אתה נמצא במכבי חיפה. זה לא שמישהו לא רוצה. המטרה של הצוות ושלי זה לעזור לשחקנים, לדעת לתפקד תחת לחץ ולתת להם את הכלים הנכונים לעזור לזה. אם היינו מנצחים ולא סופגים את הגול בדקה האחרונה, הדברים היו נראים אחרת. קודם כל צריך להסתכל על מה הדברים נראים על המגרש. יש גם דברים לא טובים, אבל אני חושב שצריך להתייחס לעיקר, ולתת לשחקנים ביטחון כי יש פה מערכת לחוצה וקשה, וכל מה שקורה עם הקהל זה לא מובן מאליו, אנחנו מעריכים את זה ורוצים לחבק את זה. זה מאוד מתסכל שאנחנו לא מצליחים לגרום להם לאושר, אבל זה יהיה משהו עוצמתי מאוד ביחד בהמשך”.

עבדולאי סק. יישאר עד סיום העונה בירוק (עמרי שטיין)

עבדולאי סק יוצא לאליפות אפריקה, את העונה הוא יסיים במכבי חיפה?

”יש לו חוזה ואני לא רואה סיבה שהוא לא יסיים כאן את העונה. אנחנו לא מדברים על ינואר ולא מסתכלים רחוק מדי, אלא על כאן ועכשיו. פדראו כבר מתאמן עם הקבוצה, ואנחנו מעריכים שאחרי הפגרה הוא כבר יהיה חלק מהסגל, אני מקווה מאוד שגם פייר קורנו. יש לנו את שון גולדברג, ליסאב עיסת, אלעד אמיר, תומר לנס. יש לנו מספיק בלמים והכל בסדר”.