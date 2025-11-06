מכבי ת"א נכנעה למונאקו לאחר הארכה

שוב זה קורה לה, אבל בדרך שונה. מכבי תל אביב שוב הובילה ביתרון דו ספרתי במשחק יורוליג הערב (חמישי), וגם הפעם היא הפסידה, כאשר נכנעה 112:107 למונאקו לאחר הארכה וירדה למאזן 7:2 במפעל הבכיר של היבשת.

הצהובים הגיעו לרבע האחרון ביתרון, אך ראו את הקבוצה מהנסיכות הופכת את המשחק לטובתה. מהלכים טובים ונכונים של לוני ווקר וג’ימי קלארק בדקות הסיום של הזמן החוקי, בתוספת חסימה של טי ג’יי ליף על מייק ג’יימס, שלחו את המשחק לחמש דקות נוספות, בו לחבורה של עודד קטש נגמר האוויר והם רשמו את הפסדם השלישי ברציפות במפעל.

המשחק נפתח בקצב התקפי נהדר, כאשר רומן סורקין הוביל את החבורה בצהוב, בעוד ג'רון בלוסומגיים את היריבה. היתרון החליף ידיים מספר פעמים במהלך הרבע, ושתי שלשות של שחקני הספסל של מכבי ת”א, ווילי ריימן וג’ון דיברתולומיאו, העלו את המארחים ליתרון מחודש וסיימו את הרבע ב-22:26 לזכות קבוצתם.

טי ג'יי ליף מטביע (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

השטף ההתקפי המשיך ברבע השני, ובכל פעם שהיה נדמה כי מכבי תל אביב מבססת יתרון קטן, חניכיו של ואסיליס ספאנוליס ידעו לחזור למשחק ולקלוע נקודות חשובות ולעיתים קלות. ריצה של הצהובים העלתה אותם ליתרון שיא ודו ספרתי, אך הקבוצה מהנסיכות הגיבה מיד, רצה 0:10 והשוותה את התוצאה. ג’ימי קלארק קבע את תוצאת המחצית עם שלשה, 46:49.

הסטטוס קוו נשמר ביציאה מחדרי ההלבשה, כאשר ליף בלט, אך אף קבוצה לא השכילה לפתח מומנטום. בסיום הרבע שלשה של ג’יימס קבעה 71:76 עם הירידה אל הרבע המכריע.

כוכב היריבה, ג’יימס, להט ברבע האחרון, לקח את המומנטום לקבוצתו והתחיל לנגוס בפער עד היפוך התוצאה, אך ווקר וקלארק היו שם כדי לקבוע שיוויון לפני התקפה אחרונה של מונאקו. הכדור הלך לג’יימס, אך חסימה גדולה של ליף קבעה כי המשחק יילך להארכה.

ג'ימי קלארק עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

בחמש הדקות הנוספות שהיו, האוויר נגמר לחבורה של קטש, שחזתה ביריבתה לוקחת ריבאונד התקפה אחר ריבאונד התקפה, במה שהעניק לה פושזנים נוספים, איתם היא ביססה יתרון עליו שמרה עד לסיום, ורשמה לזכותה 107:112.

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 19 נקודות, טי ג’יי ליף 18 נק’ ו-5 ריבאונדים, ג’יילן הורד 16 נק’ ו-10 ריב’, רומן סורקין 15 נק’, ג’ימי קלארק 13 נק’ ו-8 אסיסטים, גור לביא 9 נק’ ו-5 ריב’, ג’ון דיברתולומיאו 7 נק’, ווילי ריימן 6 נק’ ו-7 ריב’ ומרסיו סנטוס 4 נק’.

קלעו למונאקו: מייק ג’יימס 34 נקודות, 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, דניאל תייס 17 נק’ ו-9 ריב’, אלי אוקובו 16 נק’ ו-7 אסט’, ג'רון בלוסומגיים 15 נק’, אלפא דיאלו 10 נק’ ו-5 ריב’, מתיו סטראזל 8 נק’ ו-5 אסט’, קוואריוס הייז 5 נק’, נמניה נדוביץ’ 3 נק’, יואן מקונדו וניקולה מירוטיץ’ (5 ריב’) 2 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 22:26 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, לוני ווקר, גור לביא, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית מונאקו: מייק ג’יימס, מתיו סטראזל, אלפא דיאלו, ג'רון בלוסומגיים ודניאל תייס.

שתי הקבוצות פתחו טוב את המשחק ועם שלשה לכל צד, בתוספת שני סלים לשתי נקודות, התוצאה עמדה על 7:7 לאחר שלוש וחצי דקות של כדורסל. סורקין נכנס לעניינים, ומהלכים יפים שלו העלו את הצהובים ליתרון ארבע, כשהגבוה הגיע לשבע נקודות אישיות. הקבוצה מהנסיכות החזירה לעצמה את היתרון עם מספר סלים מהירים בהתקפות מעבר, במה שגרם לעודד קטש לקחת פסק זמן.

שלשות של ווילי ריימן וג’ון דיברתולומיאו שעלו מהספסל קבעו 19:24 לחבורה של קטש. שתיים נוספות של טי ג’יי ליף לעומת שלוש קליעות עונשין מוצלחות של ג’יימס קבעו את תוצאות הרבע על 22:26 לצהובים.

רומן סורקין עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע שני: 46:49 למכבי תל אביב

הרבע נפתח בקצב גבוה והקבוצות החליפו סלים. בכל פעם שהיה נדמה כי מכבי תל אביב מבססת יתרון קטן, חניכיו של ואסיליס ספאנוליס ידעו לחזור למשחק ולקלוע נקודות חשובות ולעיתים קלות. מהלך של פיק אנד רול בין בלאט לסורקין הסתיים בשתי נקודות של האחרון, שהעלו אותו לדאבל פיגרס וגרמו למאמן היווני לקחת פסק זמן כשהתוצאה עמדה על 36:41 לזכות המארחת.

סל במתפרצת של ג’ימי קלארק בתוספת שלשה של הורד העלתה את הצהובים ליתרון דו ספרתי, אך מהלך של סל ועבירה של תייס צימק בחזרה לשבע את הפער. היריבה המשיכה לרוץ בהובלת ג’יימס, רצה 0:10, והשוותה את התוצאה. קלארק השיב עם שלשה מנגד וקבע את תוצאת המחצית, 46:49 לחבורה הצהובה.

תמיר בלאט עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע שלישי: 71:76 למכבי תל אביב

הצהובים שמרו על יתרונם בדקות הראשונות של הרבע בהובלת סורקין שבלט, אך ריצה של הקבוצה היריבה השוותה את התוצאה. ארבע נקודות רצופות של ליף קבעו הפרש דומה, וג’יימס ידע לצמק מהקו. הקבוצות המשיכו להחליף נקודות, כאשר אף אחת מהן לא פיתחה מומנטום יוצא דופן. תייס וג’יימס השאירו את היריבה צמודה, וחדירה נפלאה של קלארק לסל הסתיימה בטאץ’ יפה שלו עם יד שמאל ושתי נקודות נאות.

מהלך אדיר של ריימן גרם לו להשלים שלוש נקודות במהלך ולעלות את קבוצתו ליתרון 6, 68:74. שלשה של ג’יימס בהתקפה האחרונה של הרבע קבעה את תוצאת הסיום שלו, 71:76 לצהובים.

ג'יילן הורד עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע רביעי: 96:96

ליף פתח את הרבע עם ארבע נקודות רצופות, ג’יימס הגיב עם חמש נקודות רצופות משלו. שלשה של סטראזל הובילה את קטש לקחת פסק זמן כשההפרש לזכות קבוצתו עמד על נקודה בלבד. הקבוצה מהנסיכות הפכה את התוצאה והמומנטום היה איתה, אך ווקר קלע שלשה שהורידה את ההפרש לנקודה בלבד לזכות האורחת.

ג’יימס להט וקלע סלים קשים על מנת לשמור על מרווח בטוח עבור קבוצתו. ליף צימק וקבע סיום צמוד, ו-ווקר וקלארק קבעו שיוויון לקראת התקפה אחרונה של מונאקו. ג’יימס לקח את הזריקה האחרונה, אך ליף היה במקום על מנת לחסום אותו ולשלוח את המשחק להארכה.

ג'ון דיברתולומיאו (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

הארכה: 107:112 למונאקו

הקבוצה מהנסיכות שלטה בריבאונד ההתקפה, במה שהשיג לה פוזשנים פעם אחר פעם, והשכילה לעלות ליתרון מינימלי. ווקר השווה את התוצאה עם מהלך של סל ועבירה, 104:104. ארבע נקודות רצופות של היריבה קבעה יתרון דומה, וקטש לקח פסק זמן. היתרון של הקבוצה מהנסיכות נשמר כל הדרך לניצחון 107:112.