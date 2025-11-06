יום חמישי, 06.11.2025 שעה 12:19
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

ארד, עיסאת, גורן וגאנדלמן: בן שמעון פותח הכל

אחרי פרסום הסגל לצמד המשחקים מול ליטא ומולדובה, מאמן הנבחרת התייחס לשחקנים שלא זומנו ("הדלת פתוחה"), היעדרות סולומון, היכולת של גלוך והעתיד

|
רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)
רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

רגע אחרי פרסום הסגל לקראת צמד המשחקים מול ליטא (ידידות) ומולדובה (מוקדמות המונדיאל) בשבוע הבא, מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, דיבר היום (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר. הוא התייחס לשחקנים שלא זומנו, לאלו שכן וגם לשחקני העתיד.

התכנסות אחרונה בקמפיין, זו הפעם הראשונה שאין סיכוי לעלייה. מה המטרות שלך? יש לא מעט שחקנים שנעדרים, אם זה היה משחק שקובע משהו, היית נוהג אחרת?
"זה משחק שקובע משהו. יש 3 מטרות: לנצח, להמשיך אך קו ההקדמות המקצועי שאנחנו רוצים לראות בנבחרת ולתת דקות משחק לשחקנים שקיבלו פחות דקות בקמפיין הזה. כל השחקנים רצו להיות והמשחקים חשובים מאוד, לא בוחרים מתי להגיע רציניים או לא, חלק מהדרך שלנו זו הגישה הרצינית. כל משחק של נבחרת ישראל חשוב. כל השחקנים שלא יגיעו הסיבות היו מוצקות והיה שיח מולם. לכל אחד היו סיבות מוצדקות, אני בטוח שכולם רצו להגיע. דיברתי עם סולומון והוא מאוד רצה להגיע".

ראינו מול נורבגיה ואיטליה המון טעויות אישיות. איך משתפרים בזה?
"מהיום שחזרנו מהכינוס הזה, נכנסנו לחדר כדי באמת לתחקר ולשאול ולהוציא מסקנות. מסכים שצריך לחבר את המשחק הטוב נגד איטליה לתוצאה הרבה יותר טובה. נגד נורבגיה הייתה נפילה, מודעים לה, קיבלנו עליה ביקורת ובצדק. אנחנו עובדים כל הזמן על קבלת החלטות נכונה. זה חלק מהעבודה שלנו. אני חושב שיהיו תוצאות בקמפיינים הקרובים, גם בליגת האומות וגם במוקדמות היורו בנושא הזה כי אנחנו מודעים לנושא הזה ולעובדה שאף נבחרת בעולם לא יכולה להצליח אם היא מקבלת גולים בקלות. צריך שיהיה מאוד קשה להבקיע לנו שערים ואנחנו עובדים על זה. יש לנו נבחרת שבאמת רוצה לשחק כדורגל כל הזמן ושילמנו על זה איזה מחיר, אלו חלק מהדברים שנרצה לשפר בקמפיינים הבאים". 

רן בן שמעון (רדאד גרן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

רז שלמה חזר לסגל אחרי שלא היה בחודש שעבר. מה גרם להחלטה אז ולהחלטה עכשיו? האם האירוע עם קמארה גרם לך להחזיר אותו כדי להרים אותו קצת? וגרופר לא משחק במכבי תל אביב? האם חשבת על ליידנר או שחקנים נוספים?
"בכל פעם שגרופר משחק במכבי הוא משחק טוב. גם בנבחרת הוא עושה דברים יפים. אנחנו מאוד אוהבים את מה שהוא עושה כשהוא משחק ובגלל זה הוא מוזמן. לגבי רז שלמה, החלטנו להחזיר אותו, הוא חלק מהנבחרת כבר שנה וחצי, כינוס אחד הוא לא היה אבל עכשיו הוא חוזר. אין קשר למקרה עם קמארה. אם אחשוב שאראה דברים בקבוצת כדורגל שמשפיעים על הנבחרת אגיב עליהם, אבל לא בכל דבר שקורה במועדון אני יכול להתערב".

האם בעיניך ליסב עיסאת היה צריך להיות קצת יותר סבלני? מולדובה מגיעה אחרי תבוסות ומאמן חדש וקצת לשחק על הכבוד שלהם, האם תעשה רוטציה מול ליטא ואז מול מולדובה תשחק עם שחקנים אחרים?
"לגבי ליסב, עשיתי ועדיין עושה המון דברים, אשמח אם הוא יהיה זמין לנבחרת ישראל, זו החלטה הפיכה עדיין ואשמח שהוא יהיה זמין לנבחרת. שני המשחקים חשובים לנו מאוד, אין משחקי ידידות מבחינתנו. שני המשחקים חשובים מאוד ונעלה עם הרכבים חזקים וטובים. בכל חיי אני מאמין שאין כזה דבר לבוא מהבית עם הזדמנויות או לא. מי שמגיע ומי שטוב ישחק, יהיו הרכבים טובים בשני המשחקים".

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

עופרי ארד זה שם שעולה בכל פעם. מה השיקול לא לזמנו?
"שמחתי מאוד בשער, עוקבים אחריו, הדלת פתוחה לכל השחקנים וגם לו, שהוא שחקן טוב ואישיות יוצאת דופן. הוא מציג יכולת טובה מאוד, אבל כרגע אני בוחר שחקנים אחרים שהם שחקנים טובים. כשנחליט שמגיע לו זימון הוא יזומן".

ספר על ההחלטה לזמן את עידן טוקלומטי.
"אני עובד בשיתוף פעולה צמוד עם גיא לוזון. לא בכל הדברים אני והוא מסכימים. אולי לנבחרת שלו הוא הרגיש שלעידן לא הייתה מוטיבציה להגיע. אבל אצלי הדף נקי וזימנתי אותו כי הוא ביכולת מצוינת והוא שחקן מעניין, אשמח שהוא יצליח".

עידן טוקלומטי (IMAGO)עידן טוקלומטי (IMAGO)

תקופה מאתגרת עוברת על אוסקר, איך אתה רואה אותו אצלך בנבחרת ישראל? אולי כשמנור לא נמצא הוא צריך לקחת יותר על עצמו?
"ציפית ממנו להרבה ואני חושב שהוא מצליח להפתיע אותי מעבר לציפייה שלי. הוא נכס חשוב מאוד לנבחרת, תמיד מגיע מחויב. אנחנו מאוד מרוצים ממה שהוא נותן ועושה, גם בהתנהלות שלו הוא עוזר מאוד לנבחרת ולמשימות שלו. שחקן יוצא מן הכלל. אני מאוד אוהב את מה שהוא נותן לנבחרת. .לא תמיד אני רואה את זה עין בעין כמו התקשורת. אני בוחן אותו בהרבה פרמטרים והוא מגלה המון בגרות מעבר ליכולת".

עומרי גאנדלמן התראיין אחרי המשחקים ואמר שהוא יכול היה להיות זמין יותר. אתה הולך להשתמש בו יותר? ואיפה המיקום שלו בעיניך על המגרש?
"הוא באמת בחור מקסים וההתנהלות שלו בנבחרת יוצאת דופן, גם ביחס לדקות שהוא לא מקבל. מי שעוקב אחרי המשחקים והקריירה שלו יודע שהוא משחק כ-10 בבלגיה. הוא מתחרה עם שחקנים בעמדה הזו עם דור פרץ ואוסקר גלוך אז הוא קיבל פחות דקות. יכול להיות שהוא לא קיבל מספיק קרדיט, בכינוס הזה הוא יקבל יותר, הוא שחקן טוב, בחור טוב, מתנהל נכון. השיקולים שלנו מקצועיים ואנחנו רואים את עומרי כשחקן חשוב לנבחרת".

עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)

איך אתה רואה את הקמפיין הזה מבחינת התקדמות?
"לא השגנו יותר ממה שיכולנו, רצינו מאוד. אבל צריך להבין את זה. שיחקנו טוב נגד הנבחרות שמתחתינו. נגד איטליה היו 2 משחקים טובים עם תוצאה אחת לא טובה. נגד נורבגיה במשחק הראשון היו לנו דקות טובות והמשחק השני היה קטסטרופה. זה היה בית קשה. לא היינו מוכנים לעלות למונדיאל 2026. הנבחרת עשתה דברים יפים והיא תצטרך להשתפר כדי להגיע לתוצאות יותר טובות".

אופטימי לגבי חזרה לארץ?
"זה חלק מהנורמליות. לאוהדים שלנו מגיע לראות את הנבחרת. למטרות המקצועיות שלנו זה סופר חשוב, זה חלק מהפרמטרים שיכולים לעזור לנו להצליח להגיע לטורניר גדול".

רן בן שמעון (רדאד גרן בן שמעון (רדאד ג'בארה)
