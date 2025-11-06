ארד, עיסאת, גורן וגאנדלמן: בן שמעון פותח הכל

רגע אחרי פרסום הסגל לקראת צמד המשחקים מול ליטא (ידידות) ומולדובה (מוקדמות המונדיאל) בשבוע הבא, מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, דיבר היום (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר. הוא התייחס לשחקנים שלא זומנו, לאלו שכן וגם לשחקני העתיד.

התכנסות אחרונה בקמפיין, זו הפעם הראשונה שאין סיכוי לעלייה. מה המטרות שלך? יש לא מעט שחקנים שנעדרים, אם זה היה משחק שקובע משהו, היית נוהג אחרת?

"זה משחק שקובע משהו. יש 3 מטרות: לנצח, להמשיך אך קו ההקדמות המקצועי שאנחנו רוצים לראות בנבחרת ולתת דקות משחק לשחקנים שקיבלו פחות דקות בקמפיין הזה. כל השחקנים רצו להיות והמשחקים חשובים מאוד, לא בוחרים מתי להגיע רציניים או לא, חלק מהדרך שלנו זו הגישה הרצינית. כל משחק של נבחרת ישראל חשוב. כל השחקנים שלא יגיעו הסיבות היו מוצקות והיה שיח מולם. לכל אחד היו סיבות מוצדקות, אני בטוח שכולם רצו להגיע. דיברתי עם סולומון והוא מאוד רצה להגיע".

ראינו מול נורבגיה ואיטליה המון טעויות אישיות. איך משתפרים בזה?

"מהיום שחזרנו מהכינוס הזה, נכנסנו לחדר כדי באמת לתחקר ולשאול ולהוציא מסקנות. מסכים שצריך לחבר את המשחק הטוב נגד איטליה לתוצאה הרבה יותר טובה. נגד נורבגיה הייתה נפילה, מודעים לה, קיבלנו עליה ביקורת ובצדק. אנחנו עובדים כל הזמן על קבלת החלטות נכונה. זה חלק מהעבודה שלנו. אני חושב שיהיו תוצאות בקמפיינים הקרובים, גם בליגת האומות וגם במוקדמות היורו בנושא הזה כי אנחנו מודעים לנושא הזה ולעובדה שאף נבחרת בעולם לא יכולה להצליח אם היא מקבלת גולים בקלות. צריך שיהיה מאוד קשה להבקיע לנו שערים ואנחנו עובדים על זה. יש לנו נבחרת שבאמת רוצה לשחק כדורגל כל הזמן ושילמנו על זה איזה מחיר, אלו חלק מהדברים שנרצה לשפר בקמפיינים הבאים".

רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

רז שלמה חזר לסגל אחרי שלא היה בחודש שעבר. מה גרם להחלטה אז ולהחלטה עכשיו? האם האירוע עם קמארה גרם לך להחזיר אותו כדי להרים אותו קצת? וגרופר לא משחק במכבי תל אביב? האם חשבת על ליידנר או שחקנים נוספים?

"בכל פעם שגרופר משחק במכבי הוא משחק טוב. גם בנבחרת הוא עושה דברים יפים. אנחנו מאוד אוהבים את מה שהוא עושה כשהוא משחק ובגלל זה הוא מוזמן. לגבי רז שלמה, החלטנו להחזיר אותו, הוא חלק מהנבחרת כבר שנה וחצי, כינוס אחד הוא לא היה אבל עכשיו הוא חוזר. אין קשר למקרה עם קמארה. אם אחשוב שאראה דברים בקבוצת כדורגל שמשפיעים על הנבחרת אגיב עליהם, אבל לא בכל דבר שקורה במועדון אני יכול להתערב".

האם בעיניך ליסב עיסאת היה צריך להיות קצת יותר סבלני? מולדובה מגיעה אחרי תבוסות ומאמן חדש וקצת לשחק על הכבוד שלהם, האם תעשה רוטציה מול ליטא ואז מול מולדובה תשחק עם שחקנים אחרים?

"לגבי ליסב, עשיתי ועדיין עושה המון דברים, אשמח אם הוא יהיה זמין לנבחרת ישראל, זו החלטה הפיכה עדיין ואשמח שהוא יהיה זמין לנבחרת. שני המשחקים חשובים לנו מאוד, אין משחקי ידידות מבחינתנו. שני המשחקים חשובים מאוד ונעלה עם הרכבים חזקים וטובים. בכל חיי אני מאמין שאין כזה דבר לבוא מהבית עם הזדמנויות או לא. מי שמגיע ומי שטוב ישחק, יהיו הרכבים טובים בשני המשחקים".

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

עופרי ארד זה שם שעולה בכל פעם. מה השיקול לא לזמנו?

"שמחתי מאוד בשער, עוקבים אחריו, הדלת פתוחה לכל השחקנים וגם לו, שהוא שחקן טוב ואישיות יוצאת דופן. הוא מציג יכולת טובה מאוד, אבל כרגע אני בוחר שחקנים אחרים שהם שחקנים טובים. כשנחליט שמגיע לו זימון הוא יזומן".

ספר על ההחלטה לזמן את עידן טוקלומטי.

"אני עובד בשיתוף פעולה צמוד עם גיא לוזון. לא בכל הדברים אני והוא מסכימים. אולי לנבחרת שלו הוא הרגיש שלעידן לא הייתה מוטיבציה להגיע. אבל אצלי הדף נקי וזימנתי אותו כי הוא ביכולת מצוינת והוא שחקן מעניין, אשמח שהוא יצליח".

עידן טוקלומטי (IMAGO)

תקופה מאתגרת עוברת על אוסקר, איך אתה רואה אותו אצלך בנבחרת ישראל? אולי כשמנור לא נמצא הוא צריך לקחת יותר על עצמו?

"ציפית ממנו להרבה ואני חושב שהוא מצליח להפתיע אותי מעבר לציפייה שלי. הוא נכס חשוב מאוד לנבחרת, תמיד מגיע מחויב. אנחנו מאוד מרוצים ממה שהוא נותן ועושה, גם בהתנהלות שלו הוא עוזר מאוד לנבחרת ולמשימות שלו. שחקן יוצא מן הכלל. אני מאוד אוהב את מה שהוא נותן לנבחרת. .לא תמיד אני רואה את זה עין בעין כמו התקשורת. אני בוחן אותו בהרבה פרמטרים והוא מגלה המון בגרות מעבר ליכולת".

עומרי גאנדלמן התראיין אחרי המשחקים ואמר שהוא יכול היה להיות זמין יותר. אתה הולך להשתמש בו יותר? ואיפה המיקום שלו בעיניך על המגרש?

"הוא באמת בחור מקסים וההתנהלות שלו בנבחרת יוצאת דופן, גם ביחס לדקות שהוא לא מקבל. מי שעוקב אחרי המשחקים והקריירה שלו יודע שהוא משחק כ-10 בבלגיה. הוא מתחרה עם שחקנים בעמדה הזו עם דור פרץ ואוסקר גלוך אז הוא קיבל פחות דקות. יכול להיות שהוא לא קיבל מספיק קרדיט, בכינוס הזה הוא יקבל יותר, הוא שחקן טוב, בחור טוב, מתנהל נכון. השיקולים שלנו מקצועיים ואנחנו רואים את עומרי כשחקן חשוב לנבחרת".

עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)

איך אתה רואה את הקמפיין הזה מבחינת התקדמות?

"לא השגנו יותר ממה שיכולנו, רצינו מאוד. אבל צריך להבין את זה. שיחקנו טוב נגד הנבחרות שמתחתינו. נגד איטליה היו 2 משחקים טובים עם תוצאה אחת לא טובה. נגד נורבגיה במשחק הראשון היו לנו דקות טובות והמשחק השני היה קטסטרופה. זה היה בית קשה. לא היינו מוכנים לעלות למונדיאל 2026. הנבחרת עשתה דברים יפים והיא תצטרך להשתפר כדי להגיע לתוצאות יותר טובות".

אופטימי לגבי חזרה לארץ?

"זה חלק מהנורמליות. לאוהדים שלנו מגיע לראות את הנבחרת. למטרות המקצועיות שלנו זה סופר חשוב, זה חלק מהפרמטרים שיכולים לעזור לנו להצליח להגיע לטורניר גדול".