יום שישי, 07.11.2025 שעה 01:45

דור פרץ מתקדם (ראובן שוורץ)

בין מחאות למחמאות: מכבי ת"א נכנעה מול וילה

בצל ההפגנות בברמינגהאם, הצהובים רשמו המון דקות טובות והיו שווים שער, אך מאטסן ומאלן (פנדל) קבעו 0:2 לאנגלים. החמצות גדולות לפרץ, קמארה נפצע

יוסי מדינה, ברמינגהאם | 06/11/2025 22:00
יום חמישי, 06/11/2025, 22:00אצטדיון וילה פארקהליגה האירופית - מחזור 4
מכבי ת"א
הסתיים
2 0
שופט: יוליאן ויינברגר
אסטון וילה
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יאן מאטסן, ציון: 7
היה מצוין על הקו וכבש את השער הראשון לזכות וילה, שהוריד את האוויר למכבי ת"א
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 5
הגיע לשתי הזדמנויות גדולות, שערים שלו היו יכולים לשנות את הסיפור
הרכבים וציונים
 
 

מחמאות זה דבר שכיף לקבל, במיוחד כהערכה על כך שמולך עמד אתגר קשה. אך עבור מכבי תל אביב הערב (חמישי), מחמאות או פירגונים לא כל כך עוזרים. הצהובים נסעו לברמינגהאם ללא קהל החוץ שלהם בעקבות הסערה הזכורה באנגליה טרם ההתמודדות, כשהפגנות פרו פלסטיניות נערכו מחוץ לאצטדיון, ונכנעו 2:0 לאסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.

המחצית הראשונה הייתה נהדרת מבחינת החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, שהיוותה יריב ראוי ואולי אפילו קצת מפתיע מבחינת האנגלים. למארחת לקח זמן להגיע למצבים והיא גם ניצלה מספיגה, כשדור פרץ הגיע למצב מצוין והחמיץ בגדול, או סחט הצלה ענקית (תלוי איך מסתכלים על זה) מאמיליאנו מרטינס. בכל זאת אלוף העולם עם ארגנטינה.

אלא שבתוספת הזמן של אותן 45 דקות קסומות של הקבוצה מישראל, יאן מאטסן הצליח להזיז את הרשת של רועי משפתי (45+1) ולהוריד את כל האוויר מהיריבה בצהוב. לאחר ההפסקה, המומנטום כבר היה עם הביתיים שגם השיגו פנדל אותו כבש דונייל מאלן (59’). מכאן, נראה היה כי למכבי ת”א כבר אין אפשרות לחזור וגם שביב התקווה שכן השתחל לו, נגמר עם עוד פספוס מאכזב של פרץ מול מרטינס.

שחקני מכבי ת"א, תחושת החמצה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי ת"א, תחושת החמצה (ראובן שוורץ)

השריקה האחרונה בישרה כי לאזטיץ’ וחניכיו יישארו עם נקודה אחת מתוך 12 בקמפיין האירופי עד כה, כשדאגה נוספת מגיעה מכיוון מוחמד עלי קמארה. הבלם שחזר ישירות להרכב עם תום הסאגה בתקרית מול רז שלמה, נפגע בצלעות והוחלף כבר בדקה ה-14 כשביום ראשון מכבי ת”א מארחת את בית”ר ירושלים בליגת העל.

כזכור, העונה האירופית של מכבי ת”א נפתחה עם 0:0 מול פאוק סלוניקי ונקודה ראשונה. אחר כך, הגיעו רק הפסדים – שלושה במספר: 3:1 לדינמו זאגרב הקרואטית ו-3:0 מאכזב למיטיולן הדנית, שמצטרפים לתוצאה מול אסטון וילה. האתגר הבא של הצהובים במפעל יהיה לא פחות קשה, כשהשחקנים של לאזטיץ’ ינסו להפתיע את ליון.

מחצית שניה
לאזטיץ' עם השופט בסיום (ראובן שוורץ)לאזטיץ' עם השופט בסיום (ראובן שוורץ)
תחושת פספוס במכבי ת&qout;א בסיום (ראובן שוורץ)תחושת פספוס במכבי ת"א (ראובן שוורץ)
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! מכבי ת"א יצאה עם מחמאות, אך נכנעה 2:0 לאסטון וילה
  • '78
  • חילוף
  • גם וארלה פינה את מקומו, ניקולאסקו החליף אותו
  • '78
  • חילוף
  • חילופים אחרונים של מכבי ת"א: קרווין אנדרדה נכנס במקומו של דור פרץ
  • '77
  • החמצה
  • מאלן נשלח קדימה והגיע לאחד על אחד מול משפתי, הוא בעט מהאוויר את הכדור שקפץ מעט והאיש בין הקורות של הצהובים התעופף כדי למנוע שער שלישי של האנגלים
רז שלמה מוביל (ראובן שוורץ)רז שלמה מוביל (ראובן שוורץ)
רוי רביבו שומר על הכדור (ראובן שוורץ)רוי רביבו שומר על הכדור (ראובן שוורץ)
  • '74
  • חילוף
  • אמאדו אונאנה יצא, ג'ון מקגין נכנס
  • '74
  • חילוף
  • אמי בוואנדיה החליף את אוון גואסן
  • '74
  • חילוף
  • חילוף משולש של אסטון וילה: יורי טילמאנס נכנס במקום ג'יידון סאנצ'ו
אלעד מדמון שועט קדימה (ראובן שוורץ)אלעד מדמון שועט קדימה (ראובן שוורץ)
דור פרץ מול יאן מאטסן (ראובן שוורץ)דור פרץ מול יאן מאטסן (ראובן שוורץ)
  • '64
  • חילוף
  • בובקאר קמארה החליף את פאו טורס
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול של המארחת: יצא רוג'רס, נכנס אולי ווטקינס
ז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)ז'רקו לאזטיץ' (ראובן שוורץ)
  • '60
  • חילוף
  • עידו שחר החליף את איתמר נוי
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול של לאזטיץ': יצא אושר דוידה, נכנס שגיב יחזקאל
קמארה חוזר לספסל מחדר ההלבשה (ראובן שוורץ)קמארה חוזר לספסל מחדר ההלבשה (ראובן שוורץ)
תסכול במכבי ת&qout;א (ראובן שוורץ)תסכול במכבי ת"א (ראובן שוורץ)
  • '59
  • שער בפנדל
  • שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: מאלן ניגש לכדור העונשין מ-11 המטרים ובעט חזק שמאלה, משפתי זינק לצד הנכון ולא הצליח לעצור
  • '58
  • החלטת שופט
  • פנדל לאסטון וילה! מדמון הכשיל את קונסה שפרץ לרחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה וגם בדיקת VAR לא ביטלה את ההחלטה
טייריס אסאנטה רודף אחרי סאנצ'ו (ראובן שוורץ)טייריס אסאנטה רודף אחרי סאנצ'ו (ראובן שוורץ)
  • '55
  • החמצה
  • שוב פרץ נעצר אצל מרטינס. מכבי ת"א חיברה רצף מסירות גדול עד למצב נוח של קשר הצהובים מאזור נקודת הפנדל, אלוף העולם עם ארגנטינה זינק ועצר לישראלי את הבעיטה
  • '51
  • החמצה
  • מאטסן שוב סיכן את משפתי, הפעם מרחוק. השוער הישראלי עצר לא מספיק טוב ונפגע בניסיון למנוע ממאלן להגיע לכדור החוזר
מחצית ראשונה
אכזבה במכבי תל אביב (ראובן שוורץ)אכזבה במכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני אסטון וילה אחרי השער (ראובן שוורץ)שחקני אסטון וילה אחרי השער (ראובן שוורץ)
  • '45+1
  • שער
  • שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: כמה חבל מבחינת מכבי ת"א. מאטסן בעט תוך כדי סיבוב ממצב לא הכי נוח, אך בכל זאת הכניע את משפתי בדרך לעלות את האנגלים על לוח התוצאות
דיבו מרטינס מזנק לכדור של דור פרץ (ראובן שוורץ)דיבו מרטינס מזנק לכדור של דור פרץ (ראובן שוורץ)
  • '39
  • החמצה
  • זה היה חייב להיות הראשון בצהוב. מתפרצת נפלאה של מכבי ת"א הסתיימה עם רוחב של רביבו לפרץ, שמטווח מטרים בודדים ספג הצלת ענק ממרטינס שזינק נהדר
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • הכשלה מאחור של איסוף סיסוקו על יאן מאטסן זיכתה את קשר אלופת ישראל בכרטיס צהוב
  • '35
  • החמצה
  • משפתי הציל את החבורה של ז'רקו לאזטיץ'. אחרי גל ניסיונות מצד מורגן רוג'רס, מאלן שוב מצא עצמו בזווית הבקעה ושוער מכבי ת"א השתטח מצוין כדי להדוף מקרוב
דור פרץ במרכז השדה (ראובן שוורץ)דור פרץ במרכז השדה (ראובן שוורץ)
אלעד מדמון בפעולה (ראובן שוורץ)אלעד מדמון בפעולה (ראובן שוורץ)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • מורגן רוג'רס שעט קדימה, איתמר נוי הכשילו וקיבל את הצהוב הראשון במשחק
  • '24
  • החמצה
  • לחץ של אלופת ישראל גרם לאנגלים להתבלבל ולאבד כדור, דור פרץ דייק בין שניים לעבר אושר דוידה שבעט לא מספיק מדויק על בלמי המארחת. פספוס לצהובים
  • '19
  • החמצה
  • דונייל מאלן קיבל כדור ברחבת הצהובים, הבעיטה שלו לפינה הרחוקה נבלמה על ידי רז שלמה ורק קרן לאסטון וילה
מוחמד עלי קמארה עם הצוות הרפואי (ראובן שוורץ)מוחמד עלי קמארה עם הצוות הרפואי (ראובן שוורץ)
  • '14
  • חילוף
  • חילוף כפוי במכבי ת"א: מוחמד עלי קמארה נפגע בצלעות ולא הצליח להמשיך לשחק, הייטור נכנס במקומו
מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)מוחמד עלי קמארה (ראובן שוורץ)
דיבו מרטינס עם הכדור בידיים (ראובן שוורץ)דיבו מרטינס עם הכדור בידיים (ראובן שוורץ)
  • '7
  • החמצה
  • מכבי ת"א יצאה יפה קדימה, אלעד מדמון השתלט על מסירה של רוי רביבו ומקו רחבת ה-16 בעט חלש לידיים של אמיליאנו מרטינס
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט יוליאן ויינברגר הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
ז'רקו לאזטיץ' ואונאי אמרי (ראובן שוורץ)ז'רקו לאזטיץ' ואונאי אמרי (ראובן שוורץ)
דור פרץ ואזרי קונסה (ראובן שוורץ)דור פרץ ואזרי קונסה (ראובן שוורץ)
קבלת הפנים בווילה פארק (ראובן שוורץ)קבלת הפנים בווילה פארק (ראובן שוורץ)
הקבוצות עולות לכר הדשא (ראובן שוורץ)הקבוצות עולות לכר הדשא (ראובן שוורץ)
הכנות אחרונות במכבי תל אביב (ראובן שוורץ)הכנות אחרונות במכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
רועי משפתי, יעבוד קשה היום? (ראובן שוורץ)רועי משפתי, יעבוד קשה היום? (ראובן שוורץ)
דור פרץ, נכנס לפוקוס (ראובן שוורץ)דור פרץ, נכנס לפוקוס (ראובן שוורץ)
מוחמד עלי קמארה, רוצה להשאיר את הסערה מאחוריו (ראובן שוורץ)מוחמד עלי קמארה, רוצה להשאיר את הסערה מאחוריו (ראובן שוורץ)
אושר דוידה בחימום (ראובן שוורץ)אושר דוידה בחימום (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב בווילה פארק (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב בווילה פארק (ראובן שוורץ)
מחוץ לאצטדיון, הפגנות נגד ישראל (ראובן שוורץ)מחוץ לאצטדיון, הפגנות נגד ישראל (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו-פלסטינית בברמינגהאם (ראובן שוורץ)הפגנה פרו-פלסטינית בברמינגהאם (ראובן שוורץ)
