הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

המשטרה באנגליה נערכת למספר מוקדי הפגנות

לפני המשחק בין מכבי ת"א לאסטון וילה באירופית, כתב ה'טיימס' מספר: "המשטרה מנסה להפריד כמה שיותר בין ההפגנות למי שיגיע לאצטדיון ליהנות מהמשחק"

|
מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)
מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)

הכביש שמוביל לווילה פארק הוא רמז די עבה לגבי החשש שהיה למשטרת בירמינגהאם בכל מה שקשור להגעה של מכבי תל אביב לעיר. בשלב מסוים, עמודי התאורה בצידי הכביש מתחילים להתכסות בדגלי פלסטין. ככל שמתקרבים לאצטדיון, הדגלים הופכים לצפופים יותר ונראה שהתושבים לא פספסו אף עמוד בדרך.

"הדגלים האלה נמצאים פה בכמות משתנה", אומר לי איאן וויטל, כתב ה’טיימס’ הלונדוני שמסקר באופן קבוע את אסטון וילה ומכיר את האזור והשכונה מקרוב. "בחודשים האחרונים יש יותר דגלים, אבל אין פה משהו מיוחד שהמקומיים הכינו למכבי תל אביב". למרות זאת, די ברור שהמיקום הגאוגרפי של האצטדיון משחק פה תפקיד משמעותי.

על פי הדיווחים, כ-700 שוטרים יהיו אחראים על אבטחת המשחק והם יתפזרו בנקודות שונות במרכז העיר ובסביבת האצטדיון. כל זה למרות שהאוהדים הישראלים נשארו בארץ ונראה שזה לא מה שמונע מהמפגינים להביע את דעתם. ההיערכות המשטרתית אפילו מובילה להחלטה לסיים את הלימודים בבתי הספר הסמוכים לאצטדיון בשעה מוקדמת יותר, בניסיון להשאיר את השטח סטרילי כמה שיותר כבר בשעה 15:00, חמש שעות לפני שריקת הפתיחה.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

"זו היערכות לא שגרתית, גם לא בהשוואה למשחקים אחרים שמתקיימים פה", מספר וויטל. לאסטון וילה כמעט ואין משחקים רגישים במסגרת הליגה. הדרבי האחרון בינה לבין בירמינגהאם סיטי היה ב-2019. הדרבי הקטן יותר של העיר מול ווסט ברומיץ' התקיים בפעם האחרונה ב-2021. גם משחקים מול וולבס, הפרבר השכן של בירמינגהאם, לא מייצרים כל כך הרבה תשומת לב.

עיקר העניין פה הוא ההפגנות. ההפגנות החלו כבר בצהרי יום רביעי, כמה שעות לפני ההמראה של מכבי תל אביב לאנגליה. כמה עשרות מפגינים התרכזו בתחנת הרכבת המרכזית של העיר ומאוחר יותר התפזרו לאורך הכביש המהיר שמוביל לשכונת אסטון. המפגינים הניפו דגלי פלסטין וקראו לפיפ"א ואופ"א להשעות את ישראל מפעילות.

דגלי פלסטין (רויטרס)דגלי פלסטין (רויטרס)

המשטרה נערכת לאפשרות של כמה מוקדי הפגנה ביום המשחק סביב האצטדיון, בחלקם צפויות להתקיים הפגנות פרו-ישראליות. ההפגנה הגדולה צפויה להיות בפארק אסטון, מרחק כמה דקות הליכה מהאצטדיון, שם יתרכזו רוב המפגינים הפרו-פלסטינים. גורמים במשטרה המקומית ציינו בתדרוך בפני הכתבים שהיא לא מכירה אפשרות שבה תהיה מעורבת של פוליטיקאים או דמויות שנויות במחלוקת, אבל הם נערכים גם לאפשרות הזו.

מעבר לאירוע הזה, המשטרה בבירמינגהאם מתעסקת בעוד עניין משמעותי בשבועות האחרונים. בזמן שבישראל מדברים על אבוקות ופירוטכניקה במגרשים, ברחובות בירמינגהאם מנסים למנוע כרגע שימוש בזיקוקים ברחובות ורעשי נפץ נשמעים בלא מעט מקומות בעיר, בעיקר בסביבת האצטדיון וברחובות הקרובים אליו.

אבל האם יהיה פה משהו שהוא מעבר לרעש וצלצולים? "אני רוצה להאמין שהמשטרה עושה הכל כדי למנוע התפתחויות חריגות", אומר וויטל. "בסופו של דבר, אין אוהדים של מכבי תל אביב והמשטרה מנסה להפריד כמה שיותר בין ההפגנות למי שיגיע לאצטדיון כדי ליהנות מהמשחק".

לא יהיו במשחק. אוהדי מכבי תל אביב (חגלא יהיו במשחק. אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

הערב האמירה הזו תעמוד למבחן. ללא קהל יריבה וכמעט ללא ישראלים שיעמדו מנגד, משטרת בירמינגהאם תצטרך לנסות ולמנוע אירוע רחב יותר מול המפגינים שינסו לפגוע בקיום המשחק. אם האירוע ישתבש, זו רק תהיה חותמת נוספת על כך שכמו באמסטרדם, גם הפעם, אין שום קשר בין האלימות לאוהדי מכבי תל אביב.

