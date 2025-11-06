טריפל דאבל 204 לווסטברוק, 35 נקודות לדונצ'יץ'

ראסל ווסטברוק רשם טריפל דאבל מספר 204 בקריירה שלו, שיא NBA חדש, והוביל את סקרמנטו קינגס לניצחון 116:121 על גולדן סטייט. דניס שרודר היה האיש החם ברבע האחרון עם שלוש שלשות רצופות שסגרו ריצת 0:11 והכריעו את המשחק. דמאר דרוזן הוליך את המנצחים עם 25 נקודות, ווסטברוק הוסיף 23 נקודות, 16 ריבאונדים ו־10 אסיסטים, ושרודר סיים עם 18 נקודות.

המשחק בין שתי היריבות מקליפורניה איבד לא מעט זוהר לאחר ששורה של כוכבים נעדרו, סטף קרי, דריימונד גרין וג’ימי באטלר אצל הווריירס, ודומנטאס סאבוניס וזאק לאבין אצל הקינגס. וויל ריצ’רד (30 נקודות) ומוזס מודי (28) שמרו את גולדן סטייט בעניינים, אך איבודים רבים (19 בסך הכל) וחוסר ריכוז בדקות הסיום עלו להם ביוקר.

הקינגס ניצלו זאת בדרך לניצחון בפתיחת מסע משחקי הבית שלהם. ווסטברוק סיים את המשחק עם 23 נקודות, 16 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, משחק ה-20-15-10 הראשון שלו ב-NBA מאז מאי 2021.

במשחק מאוחר נוסף ב-NBA, לוקה דונצ'יץ' הוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון דרמטי 116:118 על סן אנטוניו, עם תצוגה מרשימה של 35 נקודות, 13 אסיסטים, 9 ריבאונדים ו־5 חטיפות.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

הלייקרס חזרו מפיגור של תשע נקודות ברבע האחרון, סגרו ריצה של 10:21 וניצחו למרות סיום כאוטי, כאשר הספסול האחרון של מרקוס סמארט נתן לספרס הזדמנות לנצח, אך ג’סטין שמפני החטיא את זריקות העונשין הקריטיות. דיאנדרה אייטון הוסיף 22 נקודות ו־10 ריבאונדים, בעוד דונצ'יץ' קלע שמונה נקודות ברבע הרביעי, כולל שלשה מכריעה שתי דקות וחצי לסיום.

ויקטור וומבניאמה, שסיים עם 19 נקודות ו־8 ריבאונדים, יצא בחמש עבירות לקראת הסיום, והספרס ספגו הפסד שני רצוף אחרי פתיחת עונה מושלמת של 0:5. גם הריסון בארנס וג’רמי סוחאן סיימו את המשחק בעבירות, במשחק עמוס עבירות בין שתי קבוצות חסרות. דונצ'יץ', למרות ערב קליעה חלש (9 מ־27 מהשדה), שוב היה ההבדל עם קור רוח ברגעי ההכרעה והוביל את הלייקרס לניצחון חמישי ברציפות ולפתיחת עונה מרשימה.