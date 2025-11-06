יום חמישי, 06.11.2025 שעה 09:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

היחס הגבוה לניצחון של מכבי ת"א על אסטון וילה

ב'ווינר' קבעו: ניצחון של הצהובים שווה פי 9, תיקו שווה יחס של פי 6.4 וניצחון של האנגלים שווה יחס של פי 1.1. וגם: מכבי ת"א והפועל ת"א ביורוליג

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

רגע לפני שמגיע סוף השבוע שיהיה גדוש במשחקים, ייערכו הערב (חמישי) משחקים נהדרים במסגרות האירופאיות גם בכדורגל וגם בכדורסל, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

בליגה האירופית, אסטון וילה, שתארח את מכבי תל אביב, היא כמובן הפייבוריטית הברורה וזוכה ליחס של פי 1.1 לניצחון. הצהובים זוכים ליחס של פי 9 לניצחון, בעוד תיקו יעניק למנחשים יחס של פי 6.4.

ביורוליג, מכבי תל אביב תפגוש את מונאקו. הימור על ניצחון שלה או הפסד שלה עד 4 נקודות יעניק למנחשים יחס של פי 1.8, כשגם הימור על ניצחון של הצרפתים ב-5 נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס זהה.

תמיר בלאט (רועי כפיר)תמיר בלאט (רועי כפיר)

במשחק נוסף ביורוליג, הפועל תל אביב תפגוש את דובאי. הימור על ניצחון אדום ב-4 נקודות ומעלה יעניק למנחשים יחס של פי 1.8, כשגם הימור על ניצחון של הקבוצה מאיחוד האמירויות או הפסד שלה עד 3 נקודות הפרש יהיה שווה למנחשים יחס זהה.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)
