246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אוטנגה יצטרף לאימונים, מריניאן יחמיץ את חיפה

הקשר, שסבל מבעיות בוויזה, נחת ויוכל להיכנס לסגל למשחק נגד הירוקים. מי שלא ישחק, הוא חלוץ סכנין בגלל סיבות אישיות. יאסין עדיין מושעה מאימונים

גליד אוטנגה (עמרי שטיין)
גליד אוטנגה (עמרי שטיין)

אחרי עיכוב של מספר שבועות בחזרתו לארץ של הקשר גליד אוטנגה, בגלל בעיות שקשורות בוויזה, השחקן סוף סוף נחת בארץ ויצטרף לאימוני בני סכנין לקראת משחקה של הקבוצה מהמגזר מול מכבי חיפה בשבת הקרובה.

מי שיחמיץ את המשחק וכבר לא יחזור בגלל סיבות אישיות לארץ עד לאחר הפגרה, הוא החלוץ ארתור מריניאן, דבר שיאלץ את שרון מימר לאלתר מספר 9 אחר למשחק. חסן חילו ואיאד אבו עביד ימשיכו במרכז ההגנה.

פרשת עבד יאסין טרם הסתיימה. השוער כרגע לא חוזר לאימוני הקבוצה, אחרי שעמד לוועדת משמעת, בגלל שיצא לטענת המועדון למשחקי נבחרת פלסטין ללא אישור. יאסין קיבל השבוע זימון רשמי נוסף לשבוע הבא שהגיע למשרדי המועדון, למשחקי הפלסטינים בספרד מול נבחרות הבאסקים והקטלונים, כאשר ב-25 לחודש, הוא מתוכנן להיות חלק מהסגל של הנבחרת מול לוב.

