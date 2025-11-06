אוטנגה יצטרף לאימונים, מריניאן יחמיץ את חיפה

אחרי עיכוב של מספר שבועות בחזרתו לארץ של הקשר גליד אוטנגה, בגלל בעיות שקשורות בוויזה, השחקן סוף סוף נחת בארץ ויצטרף לאימוני בני סכנין לקראת משחקה של הקבוצה מהמגזר מול מכבי חיפה בשבת הקרובה.

מי שיחמיץ את המשחק וכבר לא יחזור בגלל סיבות אישיות לארץ עד לאחר הפגרה, הוא החלוץ ארתור מריניאן, דבר שיאלץ את שרון מימר לאלתר מספר 9 אחר למשחק. חסן חילו ואיאד אבו עביד ימשיכו במרכז ההגנה.

פרשת עבד יאסין טרם הסתיימה. השוער כרגע לא חוזר לאימוני הקבוצה, אחרי שעמד לוועדת משמעת, בגלל שיצא לטענת המועדון למשחקי נבחרת פלסטין ללא אישור. יאסין קיבל השבוע זימון רשמי נוסף לשבוע הבא שהגיע למשרדי המועדון, למשחקי הפלסטינים בספרד מול נבחרות הבאסקים והקטלונים, כאשר ב-25 לחודש, הוא מתוכנן להיות חלק מהסגל של הנבחרת מול לוב.