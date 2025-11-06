קנג'י גורה וקני סייף חוזרים להרכב מכבי חיפה

מכבי חיפה תצא בסוף השבוע לדוחא למשחק ליגה בו תשאף לנצח רגע לפני שתצא לפגרה. בקבוצה יתקשו לזכור מתי הם פוגשים את סכנין כאשר המארחת מעליהם בטבלה, אבל כל זה לא צריך לעניין את חניכיו של ברק בכר שמנסה לסגור באימונים פערים לא קטנים שנוצרו בתקופת דייגו פלורס.

אם יש נקודת אור מהתיקו המאכזב האחרון מול הפועל ירושלים, היא העובדה שצמד המחליפים שנכנסו בדקה ה-40 קני סייף וקנג'י גורה שיפרו את משחק ההתקפה ובכך היה ניתן לראות הרבה יותר תבניות התקפה במהלכן הקבוצה עלתה ליתרון של שני שערים והדביקה שני כדורים של איתן אזולאי וגורה לקורות.

גורה וסייף יחזרו להרכב מול סכנין על חשבון סוף פודגוראנו וג'ורג'ה יובאנוביץ' שהיו חלשים מאוד. הבעיה העיקרית עליה בכר מנסה לתת את הדעת שבוע שני ברציפות היא חוסר הריכוז והיעדר המנהיגות בדקות האחרונות במהלכן הקבוצה מאבדת שוב ושוב את הראש, לא חוזרת לעמדות המוצא וסופגת שערי מיותרים שעולים בהרבה נקודות.

ברק בכר (עמרי שטיין)

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE חלוץ הקבוצה עומר דהן קיבל אור ירוק לחפש קבוצה בינואר אחרי שאביו דקל דהן ביקש להשתחרר בגלל שעומר, בניגוד להבטחה בתחילת העונה להיות חלוץ שלישי, הפך להיות חלוץ רביעי ובתרגולים של המשחקונים לא משתתף.

מכבי חיפה לא תעמוד בדרכו של השחקן בעיקר בגלל הרצון לאפשר לדהן דקות משחק. מספר קבוצות בליגת העל עשויות להיכנס לתמונה, ביניהן עירוני טבריה ובני ריינה. במכבי חיפה עוקבים אחרי שחקנים צעירים שהושאלו לקבוצת הבת הפועל כפר סבא, ויגבשו במהלך הפגרה הקרובה החלטה מי מבין השחקנים, עמית ארזי או איתי אהוד, יחזור ויעבה את הסגל של הקבוצה בינואר, כאשר הכל יהיה בכפוף לרכש שיגיע. המטרה העיקרית היא לנסות ולשכנע שוב את מוחמד אבו פאני לחזור לארץ תמורת חוזה ארוך טווח.