יום חמישי, 06.11.2025 שעה 09:24
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

"אבדיה השחקן הכי טוב בפורטלנד, ענק בקלאץ'"

בארה"ב פרגנו לישראלי על ההופעה האדירה ב-119:121 על אוקלהומה, בפורטלנד החמיאו וצייצו: "כל 97 השחקנים שהעמידו ממוצע כמו של דני נבחרו לאולסטאר"

|
ג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)
ג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

התקשורת האמריקאית לא נשארה אדישה להופעה הענקית של דני אבדיה בניצחון 119:121 של פורטלנד על אוקלהומה סיטי ת’אנדר – ניצחון שהנחיל לאלופה את הפסדה הראשון העונה ושם סוף לרצף של 16 הפסדים של הבלייזרס מולה. כלי תקשורת בארה"ב היללו את הפורוורד הישראלי, שתפס פיקוד ברבע הרביעי והוביל קאמבק מרשים עם ערב של שיאים אישיים.

באתרים רבים נכתב כי זה היה “הניצחון הגדול ביותר של פורטלנד העונה”, ואחד הכתבים סיכם בפשטות: “דני אבדיה הוא השחקן הכי טוב בקבוצה, מדהים בקלאץ’, והוא זה שניצח להם את המשחק. אולסטאר”. 

ג'רו הולידיי פרגן לחברו: "דני אבדיה ענק, הוא הוביל אותנו בחלק האחרון של המשחק. הוא תמיד חשוב עבורנו, הוא מעלה את הקצב, מגיע לצבע ולקו העונשין. הוא גם מסר תשעה אסיסטים, יוצר מהלכים לכל שאר השחקנים. דני הכניס אותנו לקצב, סידר עבורנו זריקות פנויות ועשה הכל מהכל".

דני אבדיה קולע (רויטרס)דני אבדיה קולע (רויטרס)

גם פורטלנד עצמה הצטרפה להתרגשות ופרסמה ציוץ מרשים בעמוד הרשמי: “לפי המספרים, דני אבדיה מעמיד ממוצעים של 24.1 נקודות, 6 ריבאונדים ו־3.9 אסיסטים. כל 97 השחקנים בהיסטוריה שהעמידו נתונים כאלה ושיחקו מספיק דקות, נבחרו לאולסטאר”. במועדון אף הוסיפו בקריצה: “בהתאם למספרים, כנראה שיש למה לצפות”.

אבדיה סיים את המשחק מול אוקלהומה עם 26 נקודות (5 מ־17 מהשדה, 1 מ־5 משלוש ו־15 מ־16 מהעונשין, שניהם שיאי קריירה), 10 ריבאונדים, 9 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה אחת ב־37 דקות על הפרקט. הוא רשם בכך דאבל דאבל ראשון העונה והפגין קור רוח יוצא דופן ברגעי ההכרעה.

גג'רמי גרנט ודני אבדיה (רויטרס)

לצד המחמאות, אנליסטים בארה"ב ציינו כי אבדיה “נראה בשל מתמיד, מנהיג אמיתי של הקבוצה”, ושהניצחון הזה עשוי להפוך לנקודת מפנה בעונה של הבלייזרס.

