יום חמישי, 06.11.2025 שעה 08:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-10999אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
57%834-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

26 לאבדיה, מהפך אדיר לפורטלנד מול אוקלהומה

מדהים: הישראלי הרים הילוך בקלאץ' והנחיל לת'אנדר הפסד ראשון העונה ב-NBA אחרי 8 ניצחונות, כשפלרטט עם טריפל דאבל ב-119:121 הענק של הבלייזרס

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הופעה יוצאת דופן של דני אבדיה. הישראלי פלרטט עם טריפל דאבל הבוקר (חמישי) כשסיים עם 26 נקודות, תשעה אסיסטים ו-10 ריבאונדים בניצחון 119:121 הענק של פורטלנד על אוקלהומה, במה שהיה ההפסד הראשון של הת'אנדר העונה, אחרי שמונה ניצחונות.

פורטלנד וגם אבדיה התקשו מאוד בשלבים הראשונים של המשחק, ואת הרבע הראשון סיימו בפיגור של 20 נקודות אחרי 21:41 לזכות הת'אנדר. היתרון היה בשיאו 22 נקודות, אך הבלייזרס צימקו לאט לאט את ההפרש וברבע האחרון השיגו את המהפך המיוחל במשחק שהיה צמוד עד הסוף.

אבדיה קבע שיא קריירה חדש בליגת ה-NBA בזריקות עונשין, גם במספר הזריקות וגם באחוזי ההצלחה, כשסיים עם 15 קליעות מ-16 ניסיונות מהקו. בכך שיפר את שיאו הקודם שעמד על 14 זריקות עונשין, שנקבע פעמיים בעונה החולפת (מול שיקגו ומול שארלוט), אז דייק 11 פעמים בכל אחד מהמשחקים.

בנוסף, הוא שבר גם את שיא הקליעות מהקו שלו, שעמד עד כה על 13, שנקבע מול קליבלנד במרץ האחרון. מדובר במשחק השישי בקריירה שבו אבדיה קולע 10 זריקות עונשין או יותר.

למרות פתיחה חלשה במיוחד, עם 0 מ־11 מהשדה, אבדיה הצליח להתעשת ברגעי ההכרעה ולהוביל את קבוצתו למהפך. ברגעי הקלאץ' הוא קלע 5 מ-6 הזריקות האחרונות שלו, לקח אחריות על המשחק והוכיח שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס.

כל הפרטים מיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */