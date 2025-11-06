26 לאבדיה, מהפך אדיר לפורטלנד מול אוקלהומה

הופעה יוצאת דופן של דני אבדיה. הישראלי פלרטט עם טריפל דאבל הבוקר (חמישי) כשסיים עם 26 נקודות, תשעה אסיסטים ו-10 ריבאונדים בניצחון 119:121 הענק של פורטלנד על אוקלהומה, במה שהיה ההפסד הראשון של הת'אנדר העונה, אחרי שמונה ניצחונות.

פורטלנד וגם אבדיה התקשו מאוד בשלבים הראשונים של המשחק, ואת הרבע הראשון סיימו בפיגור של 20 נקודות אחרי 21:41 לזכות הת'אנדר. היתרון היה בשיאו 22 נקודות, אך הבלייזרס צימקו לאט לאט את ההפרש וברבע האחרון השיגו את המהפך המיוחל במשחק שהיה צמוד עד הסוף.

אבדיה קבע שיא קריירה חדש בליגת ה-NBA בזריקות עונשין, גם במספר הזריקות וגם באחוזי ההצלחה, כשסיים עם 15 קליעות מ-16 ניסיונות מהקו. בכך שיפר את שיאו הקודם שעמד על 14 זריקות עונשין, שנקבע פעמיים בעונה החולפת (מול שיקגו ומול שארלוט), אז דייק 11 פעמים בכל אחד מהמשחקים.

בנוסף, הוא שבר גם את שיא הקליעות מהקו שלו, שעמד עד כה על 13, שנקבע מול קליבלנד במרץ האחרון. מדובר במשחק השישי בקריירה שבו אבדיה קולע 10 זריקות עונשין או יותר.

למרות פתיחה חלשה במיוחד, עם 0 מ־11 מהשדה, אבדיה הצליח להתעשת ברגעי ההכרעה ולהוביל את קבוצתו למהפך. ברגעי הקלאץ' הוא קלע 5 מ-6 הזריקות האחרונות שלו, לקח אחריות על המשחק והוכיח שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס.

כל הפרטים מיד.